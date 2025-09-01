Как новые признаки обналички угробят ваш бизнес/ Банки за минуту оценят вашу кредитоспособность

Здравствуйте, коллеги. Сегодня в программе – тест на виновность, или тотальный цифровой концлагерь для индивидуальных предпринимателей, организаций и граждан. Следующий обзор будет посвящен тотальной биометрии и дополнительным мерам государства по контролю над каждым гражданином. И еще один будет, он уже будет для бизнесменов, о тотальном повышении налогов.

По каким признакам вас возьмут за отмывание денег

Итак, Центральный банк выпустил толстый-претолстый документ – Положение Банка России от 18 июня 2025 года № 860-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2025 № 83148). Это документ, который заменяет Указание Центрального банка №375-У и дополняет кучу других указаний. Но давайте внимательно посмотрим суть этого документа. Потому что теперь, собственно, и раньше так было, а теперь этот контроль будет раз в пять жестче.

И я искренне вам рекомендую: проверьте себя. Будь вы гражданин Российской Федерации обычный, будь вы, индивидуальный предприниматель, будь вы, юридическое лицо – просто проверьте себя по этому тесту на виновность. Где-то поставьте себе галочки: как быстро ваши счета будут заблокированы и вас обвинят в чем-то нехорошем.

Ну и, естественно, сделайте соответствующие выводы – как не подпасть под эти блокировки.

Итак, поехали. Признаков этих много, я постараюсь говорить быстро. Если вы захотите изучить этот документ более внимательно и сделать чек-листы для себя или для своей организации – сможете скачать этот документ у меня в Telegram-канале.

Итак. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем:

1. Запутанный или необычный характер сделки или операций, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

И этот самый «очевидный экономический смысл» и «очевидную законную цель» будет устанавливать девочка-сотрудница, работающая в банке, не имеющая ни малейшего понятия о бизнесе. А также этот «очевидный смысл» теперь будет определять искусственный интеллект, потому что все это автоматизируется.

2. Несоответствие характера операции или сделки клиента, заявленной при приеме на обслуживание или в ходе обслуживания деятельности.

То есть, когда вы открывали расчетный счет и заключали договорное обслуживание, у вас спрашивали, какими видами экономической деятельности вы будете заниматься. Вы их назвали, а потом вдруг выяснилось, что вы осуществили сделку, которая не соответствует заявленным видам деятельности. Все – галочка, можно ваши операции блокировать.

3. Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что их целью является уклонение от процедур обязательного контроля. А что значит «дает основание полагать»? А это большой вопрос. Это на усмотрение банкиров.

4. Или отказ клиента, или несвоевременность клиента в предоставлении банку информации – тоже в блок.

Ребят, этих критериев очень много. Я покажу только некоторые. Тут на самом деле жести и чудес очень и очень много.

5. Вот еще пример: явное несоответствие операций, проводимых клиентом, общепринятой рыночной практике. Что такое, черт побери, «общепринятая рыночная практика» с точки зрения банкира? Кто решает, какая практика у нас принятая, а какая не принятая?

6. Или вот, пожалуйста: отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников кредитной организации возникли подозрения. То есть сотрудник банка говорит: «У меня по этой операции возникли подозрения». Вы отвечаете: «Ну ладно, если у вас по этой операции есть подозрение, я ее не буду проводить».

И все! Если вы так скажете, что не будете проводить «подозрительную» операцию – отлично. Значит, вы написали явку с повинной. Вы виноваты. Вас можно занести в желтый список или в красный список с пожизненным баном.

И это никакая не шутка. Потому что, дорогие мои, я вам показываю лишь частичку этого документа. Этот документ очень толстый. Я оставил только критерии. А читать его нужно целиком.

А на самом деле читать нужно не только этот документ. Надо смотреть указания №375-У, и №499-У, и №860-У, и №1486-У, и документ Росфиннадзора, и документы Росфинмониторинга – №175-й и так далее.

Вы скажете: «Ну, это же сумасшедший дом». Да, я в курсе, что это сумасшедший дом. Это изучить вообще непрофессионалу невозможно. Поэтому давайте я хоть что-то еще вам покажу. Или, допустим, вы говорите: «Хочу сохранить свои деньги». Ну, сынок, если ты хочешь сохранить свои деньги – ты тоже виновен.

7. Операция клиента по его банковскому счету или вкладу, связанная с выдачей или перечислением на счет клиента, открытый в другой кредитной организации, денежных средств при закрытии данного банковского счета.

То есть вы закрываете один счет и переводите деньги в другой банк на другой расчетный счет или на депозит, или на вклад. Говорите: «Мне тот банк больше нравится, я там хочу свои деньги сохранить». Отлично! Виновен. Значит, отмываешь доходы, полученные преступным путем.

Вот вы скажете: «Ну, так не может быть». Как не может быть? Вот же написано. Почитайте внимательно. Я ничего не выдумываю, уважаемые дамы и господа.

8. Дальше: операция, связанная с выдачей клиенту остатка денежных средств, в том числе тех, что ранее были переведены кредитной организацией на специальный счет в банке, при закрытии банковского счета (вклада) в связи с расторжением договора по инициативе кредитной организации.

То есть банк говорит: «Мы больше с вами не работаем, договор банковского обслуживания расторгнут». Итог предсказуем – виноваты вы, попадаете в соответствующие межбанковские списки, и эта отметка видна всем.

Или у вас открыто исполнительное производство, и служба судебных приставов взыскивает алименты или иные суммы. Так вот, если при этом у банка появляются основания полагать, что операция направлена на легализацию или отмывание доходов, полученных преступным путем, вы тоже объявляетесь виновным. Вы спросите: «А как так?» Да вот так – черным по белому написано. Прочитайте.

9. Дальше: дистанционное управление с одного устройства операциями других людей или организации. Если вы при этом не являетесь родственниками и так далее – остановите видео, почитайте это вот в этой части. Просто вот, ребята, уже целая пачка. Давайте я ускорюсь.

Давайте я просто буду называть, не приводя, так сказать, не цитируя особо доказательную базу, потому что вот она доказательная база перед вами, вы сможете это прочесть.

10. Или у кредитной организации имеются подозрения, что операция, ваша операция клиента – будь вы, физическое лицо, ИП или юридическое лицо – связана с совершением преступления.

11. Либо денежные средства, поступившие на счет клиента, получены в результате совершения преступления. Вы скажите: «А какие подозрения? Что значит подозрение? А кто подозревает? А кто это подтвердил? А кто это доказал, что моя операция связана с совершением преступления?» Да ничего. Робот там решит. Робот решит, сотрудник банка решит. Ну, офицер, специальный офицер. Там будет специальный офицер в каждом банке, который будет не подчиняться руководству банка, будет отсчитываться только перед советом директоров и напрямую будет работать с Росфинмониторингом. Это прямо написано в этом документе.

12. Или дистанционные системы для управления расчетными счетами используете – ну, уже, наверное, как-то вот возникает подозрение, что это не вы пользуетесь этими дистанционными системами по управлению банковскими счетами, а какое-то третье лицо. Если такое подозрение возникнет – милости просим в бан.

13. Операция с цифровыми валютами, с цифровым рублем. Все контролируется на 100% – и точно такой же бан.

14. Дальше. Если вы кому-то решили помочь или вам кто-то решил помочь – вас тоже можно отправить в бан.

15. Совершение клиентом-юрлицом или ИП-шником операции в интересах третьего лица? Отлично. В бан.

16. Иные признаки? Какие? Да хрен его знает. Тут в каждом разделе написано: «иные признаки». Иные признаки.

17. Дальше: если вы работаете с бюджетными деньгами, с гособоронзаказом… ну, вы поняли, участвуете в тендерах и аукционах, то тут на первое место – контроль налога на добавленную стоимость.

18. Дальше контроль: нет ли такого, что вы обналичиваете какие-то деньги, особенно если сумма больше 5 млн рублей

19. Дальше. Нет ли такого, что вы дробите контракт в сфере государственных закупок? Тоже виноват, в бан. Нет ли у вас транзитных операций? Если есть транзитные операции – тоже в бан, уважаемый бизнесмен.

Еще раз: вам необходимо самому сесть и разобраться со всем этим хозяйством. Разобраться вашему бухгалтеру, чтобы не подпадать в бан. Этот документ не будет действовать сразу и мгновенно. Сейчас постепенно коммерческие банки введут эти многочисленные программы, и это будет действовать в будущем, в автоматическом режиме.

Дальше, дальше. Блок признаков, когда кто-то работает с наличными деньгами. Зачисление в течение небольшого периода денежных средств на счет клиента – юрлица и так далее – виноват, в бан. Нехарактерное для обычной деятельности клиента существенное увеличение наличных денежных средств. Увеличение денежных средств на счете клиента.

Извините, тороплюсь: нехарактерное для обычной деятельности клиента существенное увеличение денежных средств на его счете, которое в течение небольшого периода времени переводится на счет в другую кредитную организацию. Вы скажете: «А что тут такого?» Да ничего. Но это теперь признак отмывания доходов, полученных преступным путем.

Или существенное увеличение доли наличных денежных средств, вносимых на счет клиентом – тоже отмывание доходов, полученных преступным путем. Или регулярное зачисление крупных сумм денежных средств от третьих лиц. Зачисление денежных средств физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы.

То есть ваша организация переводит деньги ИП-шникам – уже пипец – можно подпасть под подозрение и в бан. Транзитные операции – в бан.

То есть, если вашей организации меньше 6 месяцев срок жизни, и вы полученные деньги в течение трех суток переводите куда-то дальше – еще раз: тут 6 месяцев, а там есть дальше критерии, когда вашей организации меньше 2 лет. Это два разных критерия.

То есть вашей организации в данном случае меньше 6 месяцев, и в течение трех суток полученные от каких-то контрагентов деньги вы переводите дальше кому-то. Естественно, вы «отмываете доходы, полученные преступным путем». Об этом написано вот здесь. И вас можно, соответственно, блокирнуть.

Перечисление клиентом–юрлицом со своего счета на банковский счет организации… Короче, вы переводите деньги через Почту России физическим лицам – все отлично, скорее всего, вы отмываете доходы, полученные преступным путем.

Или регулярное поступление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, клиенту–физлицу от значительного количества других физлиц. Ну то есть физик получает деньги от других физиков без открытия банковского счета – естественно, он отмывает доходы, полученные преступным путем.

Или вот тут вот целый раздел про обналичку через розницу. Господа бизнесмены, имейте в виду: на это и раньше смотрели, теперь это будет подвергаться особому контролю. Если вы попытаетесь обналичить деньги через розницу – внимательно читайте эти разделы.

Или внесение на счет. То есть вы приходите в банк и вносите на свой расчетный счет денежные средства, источник происхождения которых вызывает подозрение у банкиров, и вы толком не можете подтвердить разного рода декларациями и договорами, откуда вы эти деньги получили.

То есть вы должны будете предоставить все договоры, доказывающие, откуда вы эти деньги получили. Банк имеет право проверить эти договоры и потребовать декларации, что вы заплатили налоги со всех этих денег.

Или вот, я в заметках написал себе – «бред». Ну, давайте почитаем, что же я назвал бредом. Операции по зачислению денежных средств на банковские счета с выделением налога на добавленную стоимость и по последующему списанию денежных средств в пользу контрагентов без налога на добавленную стоимость. То есть ваша организация получает деньги с НДС, а тратит их без НДС, то есть она оплачивает счета без НДС. Это считается уходом от налогов.

Не надо меня ловить на слове и говорить: «Туров, тут невозможен уход от налогов, потому что, если я получил с НДС, потратил без НДС, я, наоборот, заплачу большой НДС». Я поэтому и написал «бред». Может быть, они тут имеют в виду, что в этом случае вы вообще никакие налоги платить не собираетесь. Наверное, речь идет о «техничках» и обнальных конторах. Но здесь об этом не написано. Имейте в виду: если вы получаете деньги с НДС и тратите без НДС, вас тоже могут забанить, несмотря на то, что у вас возникает большой налог на добавленную стоимость.

И опять же: не верите – внимательно прочтите вот этот абзац.

Дальше, ребят. Снятие клиентом–юрлицом денежных средств в наличной форме с корпоративного электронного средства платежа. Если вы снимаете деньги наличными и присутствует парочка вот из этих признаков – вас можно отправить в бан, в том числе в пожизненный бан.

Какие же критерии при снятии наличных являются опасными? Цитирую: «Отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам, к вашим оборотам, составляет 30 и более процентов». То есть если вы снимаете 30 и более процентов в кэше – все, вас можно отправлять в бан.

Дальше. С даты создания юрлица прошло меньше 2 лет. Все. Вот эти вот два критерия есть: с даты создания вашего юрлица прошло меньше 2 лет, и вы сняли больше 30% от оборота, от поступлений – вас можно отправлять в бан, потому что двух критериев достаточно, чтобы отправить вас в бан.

Дальше. Деятельность клиента, в рамках которой проводятся операции по зачислению денег на банковский счет и списанию денег с банковского счета. А при этом налоговая нагрузка у вас минимальная. Вопрос: какая минимальная? Тут не указано. Раньше было 4% от оборота, а тут не указано.

Дальше, дальше, дальше, ребята. Денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проходят операции, имеющие признаки транзитных операций. То есть у вас транзита нет, у вас транзитных операций нет, но эти транзитные операции есть у ваших контрагентов, которые переводят вам деньги. И вас за это тоже могут отправить в бан, если этот критерий совпадет еще с каким-то критерием. Двух критериев достаточно, чтобы вас отправили в бан.

Я надеюсь, я вам не надоел, но это важно знать. Это фактически чек-лист. Это фактически – если ты не соблюдаешь эти правила, тебя могут, сынок, отправить в пожизненный бан, и ты никому ничего не докажешь. Там три уровня, я покажу в конце обзора, как себя «обелить», но это довольно сложно будет.

Дальше. Поступление от контрагента денежных средств на банковский счет клиента проходит с одновременным поступлением денежных средств от того же контрагента на банковские счета других клиентов. Еще раз: вы получаете деньги от какого-то контрагента, и от этого же контрагента другие люди тоже получают деньги. Вы скажете: «Ну, это же бред. Ну, да и что с того?» Ну, вот, это написано в официальном документе.

Или вы снимаете наличными меньше 600 000 рублей, как-то дробите – это тоже опасно. Или вы снимаете наличные в конце операционного дня, а на следующее утро опять приходите, снимаете наличные – это тоже опасно.

Вы скажете: «А есть ли что-то, что безопасно?». Нет, дорогие мои. Согласно этому документу, невиновных в России больше нет. Вопрос: то, что вы еще не сидите… или, перефразируя, то, что вас еще не забанили – это не ваша заслуга, это наша недоработка, как говорят наши правоохранители.

Ой, господи. Ну, я многое пропускаю, ребята. Это невозможно. Это надо, чтобы вы себя проверили. Ну, давайте хотя бы еще пару пунктов разберем. Наберитесь терпения. Тут есть еще несколько важных пунктов. Я их вам должен показать.

Дальше, ребят. Операция по снятию клиентом–физлицом с банковского счета, депозита или вклада денег в наличной форме, которые раньше поступили от юрлица или ИП-шника.

Вы как ИП-шник. У вас, как у ИП-шника, есть расчетный счет. Вы на свою карту перевели деньги, потом положили их на депозит. И когда будете снимать – вам скажут: «А ты зачем снимаешь? Не отмываешь ли ты доходы, полученные преступным путем?» Я просто шалею от этого, понимаете?

Или вы закупаете лом черных и цветных металлов – конечно же, наверное, вы таким образом просто отмываете доходы, полученные преступным путем. Об этом написано вот тут, ребят.

А или дальше. Погнали. Вы, допустим, расплачиваетесь с кем-то векселями и получаете деньги – конечно, вы виноваты.

Или вы решили досрочно погасить свой кредит. Вот. А при этом банк явно не видит, откуда у вас взялись деньги для досрочного погашения. Поэтому, прежде чем досрочно погасить кредит, вы сначала банку докажите, что у вас есть деньги на досрочку, что вы их честно заработали и заплатили все налоги. Иначе вас отправят тоже в бан, возможно, пожизненный.

Или вы взяли, или кому-то дали заем под высокие проценты. Или взяли, или дали заем под низкие проценты – тоже плохо, понимаете? Или не вернули заем – тоже плохо, тоже виноват.

Или вот, допустим, вы занимаетесь… Ребята, инвесторы, послушайте сейчас внимательно. Многие из вас говорят: «Я вот инвестирую, да, инвестирую в золото там и так далее». 30 секунд вашего драгоценного внимания. Начнем с акций.

Разовая продажа или покупка клиентом большого пакета акций, облигаций, других ценных бумаг, финансовых инструментов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – уже опасно.

Регулярные операции – вот это прямо шедевр. Регулярные операции по покупке с последующей продажей по существенно более высоким ценам ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованных торгах. То есть вы купили какие-то ценные бумаги и продали их дороже. О, наверное, вы отмываете доходы, полученные преступным путем. Понимаете? Вас надо отправить в пожизненный бан.

Или покупка и продажа ценных бумаг и других финансовых инструментов по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам. Что такое «существенное отклонение»? Вы продали дороже или дешевле свои ценные бумаги – тут не написано. А вот напротив этого пункта я написал такое вот слово. Русское, народное. Есть бл, т, мягкий знак.

И дальше у меня вопрос: это как? Давайте я вам процитирую. «Предъявление физическим лицом к погашению векселей кредитной организации, а равно передача кредитной организации таких векселей в счет погашения долга первоначальным векселедержателем, которым выступало иное лицо».

То есть вы за иного, за другого какого-то человека, за родственника, может, я не знаю – тут об этом не написано – решили помочь ему долги закрыть, векселем расплатились. Ну, наверное, вы отмываете доходы, полученные преступным путем. Понимаете?

Ой, и дальше, дальше, дальше. Или вот тут вот, смотрите, это уже признаки, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма. То есть банк будет решать, что, возможно, вы финансируете террористов.

В каких случаях банк вас заподозрит в финансировании терроризма? Если ваш адрес – ИП-шника, организации или физлица – как-то совпадет с адресом того человека или организации, которая уже находится в этих списках. Об этом написано вот тут. Вы скажете: «Ну, теперь вам надо проверять адреса, с кем рядом вы сидите, с кем рядом вы живете, с кем рядом вы спите». Аналогично это касается родственников.

А вот тут вот вообще нет слов. Цитирую: «Операция с денежными средствами, обладающими признаками оборота, изготовления, переработки, транспортировки, хранения, реализации, приобретения оружия, боеприпасов». Но это ладно.

А также если вы совершаете операции с денежными средствами, обладающими признаками оборота, изготовления, переработки средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью вас как клиента – юрлица или ИП-шника.

Еще раз, дорогие мои. У вас юрлицо всю жизнь занималось куплей-продажей металлолома. А тут вдруг ваше юрлицо начало заниматься средствами связи, производством, переработкой, оборотом, продажей и так далее лекарственных средств. Или вы начали производить продукты питания длительного хранения – то, наверное, вас надо отнести к списку террористов. Потому что вы начали работать в интересах террористов.

То есть если вы, как ИП-шник или организация, начали заниматься какой-то хозяйственной деятельностью, которая не была обусловлена предыдущей хозяйственной деятельностью – даже если это связано с продуктами питания, то это свидетельствует о финансировании вами терроризма. Вот, вот тут об этом написано. Вот – финансирование терроризма. И об этом написано вот тут. Это никакая не шутка. Это документ.

Или ваши фамилия, имя, отчество совпали с тем, кто находится в соответствующих списках – вас тоже можно отправить в бан. Или кого-то там внесли в предупредительный список – это уже «нелегальная деятельность на финансовом рынке». И если вы как-то с этим человеком связались – вас тоже можно отправить в бан.

Или вы как физик получаете на карточку деньги из других источников. Со всех сторон об этом написано. Вот тут тоже вас в бан можно отправить.

А я многое пропускаю, ребят. А вот тут я пишу: «пипец инвесторам». Господа инвесторы, внимание. Это сделки с драгоценными металлами. Если вы инвестируете в нашей стране в золото и в другие драгоценные металлы – внимательно изучите этот раздел.

Операция по покупке физлицом драгоценных металлов в слитках – как за наличный, так и за безналичный расчет. В каких случаях вас объявят террористом? Слушайте дальше. И экстремистом. И отмыванием доходов, полученных преступным путем.

При условии соответствия такой покупки одному или нескольким критериям. Итак: если вы как физлицо покупаете драгоценные металлы и подпадаете под один из этих критериев – банк имеет право заблокировать ваши операции, обвинив вас в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Что же это за критерии? Первый критерий: вы только покупаете драгоценные металлы. Копите на старость, инвестируете, да, но не продаете. Все – вас уже можно обвинить в отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом написано здесь.

Однонаправленный характер операций по покупке драгоценных металлов в слитках. Драгоценные металлы в слитках покупаются, но не продаются. Либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.

То есть я лично знаю людей, которые просто инвестируют в драгметаллы на будущее, они их вообще не продают. Все – уже можно посчитать, что эти люди отмывают доходы, полученные преступным путем, или финансируют террористов, и их операции можно заблокировать, а драгоценные металлы изъять. Еще раз – внимательно почитайте. Я не выдумал ни одного слова. Здесь так написано. Достаточно только одного критерия.

Или второй критерий. В случае покупки драгоценных металлов за счет денежных средств на банковском счете – в короткий промежуток времени со дня поступления денег или внесения денег на ваш банковский счет, и дальше эти деньги вы тратите на покупку драгоценных металлов. То есть ваши деньги или поступили на ваш банковский счет, или вы кэш внесли на ваш банковский счет, а дальше через короткое время вы их инвестируете в драгоценные металлы – уже вас можно обвинить в отмывании доходов, полученных преступным путем, и все ваши операции заблокировать.

Или вы покупаете драгметаллы, но не доверяете банковской системе и забираете эти драгметаллы и храните где-то там в сейфе у себя дома. Все – значит, вы отмываете доходы, полученные преступным путем, и вас тоже можно заблокировать и все у вас отнять. Об этом написано вот тут. Остановитесь, почитайте, ребят. Это шедевр, это не документ, это шедевр, понимаете?

И, конечно, для того чтобы оперировать этим документом, нужно знать еще кучу всего. И, конечно, я дохренища вам не сказал. Я вообще выкинул из всего этого непосредственно первую часть, ту толстую первую часть о том, как банки будут создавать эту систему, как эта система будет автоматизироваться и как роботы там, искусственные интеллекты все это будут делать.

Да, это не сразу начнет действовать немедленно, но документ принят – все, вперед, что называется, с песней. Теперь шаг за шагом, постепенно, все это в нашей банковской системе заработает.

Банки за одну минуту определят вашу кредитоспособность

Теперь у нас же всех физических лиц, всех граждан России оцифровали. Ну, там примерно, я как-то ролик по этому поводу снимал, всего должно быть 200 критериев, по которым каждого гражданина Российской Федерации оцифруют. А по состоянию на конец прошлого года мы все были оцифрованы по 150 критериям. Я показывал вам все это в одном из обзоров.

Так вот, теперь любые кредиторы, любые коммерческие банки в течение одной минуты смогут определять нашу кредитоспособность и будут смотреть только на наши официальные доходы. Это официальное информационное сообщение Центрального банка.

Итак, уважаемые дамы и господа, вот такие вот интересные времена у нас наступили.

