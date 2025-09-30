Биометрия и MAX не обязательны!/Как Минздрав заставит женщин рожать

Поехали.
Росреестр предупредил о новых видах мошенничества
Итак, коллеги, вот перед вами первый документ. Вначале мы пройдемся по этим документам совсем бегом. Все документы вы сможете скачать у меня в Telegram-канале, поэтому я особо на них останавливаться не буду.
Вот у нас с вами Федеральная служба государственной регистрации и кадастра. То есть наш Росреестр. Напомню: это организация, которая учитывает наше имущество – квартиры, дачи и прочее-прочее. Росреестр предупреждает граждан о том, что участились случаи мошеннической деятельности под видом Росреестра.
Росреестр говорит, что он сам никогда не связывается с гражданами посредством SMS-сообщений, мессенджеров, электронной почты или каких-либо приложений. Никогда не предлагает вам перейти по каким бы то ни было ссылкам. Никогда не просит вас куда-либо перезвонить и прочее-прочее.
Дальше Росреестр сообщает: если они кому-то и напишут письмо, то только с вот их правильного адреса. Все остальные адреса, которые якобы используют Росреестр, являются фишинговыми – то есть мошенническими. И плюс Росреестр просит не открывать документы в неизвестных форматах.
Уважаемые коллеги, этот документ получите у меня в Telegram. Ознакомьтесь и оставайтесь в безопасности от мошенников.
Теперь будем платить за лифты?
Следующий документ. Вот перед вами письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Письмо Минстроя России от 6 августа 2025 года № 45893-ДН/04 «О содержании лифтов в многоквартирном доме».
Если совсем коротко, чтобы вам быстро донести идею этого письма, идея такая. Живете вы в доме, не живете – вы все равно будете платить за обслуживание лифтов.
И неважно, сколько обслуживающая компания, которая управляет вашим многоквартирным домом, из этой платы реально потратила на ремонт лифтов или их содержание. Если они сэкономили кучу денег – эти деньги остаются у них. Понимаете, да?
То есть нет такого, что все ваши деньги, которые вы платите за лифты, управляющая организация обязана потратить. И нет такого, что управляющая организация должна вам вернуть остаток, если она эти деньги не потратила.
Об этом написано вот здесь. Кому интересно – остановитесь, почитайте. Но идею этого документа, уважаемые дамы и господа, я донес. Я лучше более подробно остановлюсь на действительно важных документах.
Биометрия и MAX не обязательны!
Следующий документ. Вот перед нами Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2025 года № ММ-П10-82860 «Об обязательности применения платформ МАХ и «Сферум» образовательными учреждениями или в рамках трудовой деятельности». Обязательно его скачайте и изучите. Если будете сталкиваться с проблемами, связанными с биометрией или с навязыванием вам мессенджера Max, прямо доставайте этот документ и показывайте.
Два ключевых момента, которые вам необходимо знать из этого документа.
Первое. Биометрия не является обязательной. Об этом написано вот тут. Хотите – сдавайте биометрию, хотите – не сдавайте. Биометрия ни для вас, ни для ваших близких в нашей стране, согласно этому документу, обязательной не является. Можете отказаться от сдачи своей биометрии. Имеется в виду запись голоса, лица, анализы, отпечатки пальцев – все это биометрия. Можете отказаться.
Второе. Мессенджер Max не является обязаловкой для вас. Цитирую: «Вместе с тем сообщаем, что использование функционала Max является полностью добровольным. Цель данного мессенджера – обеспечить удобство коммуникации и доступа к полезным сервисам».
Поэтому, уважаемые учителя, для вас мессенджер Max обязательным не является. Так вам ответило целое министерство. Уважаемые доктора, врачи, для вас мессенджер Max тоже не является обязательным. Уважаемые чиновники, для вас мессенджер Max также является необязательным. И любые распоряжения вашего начальства, обязывающие вас использовать мессенджер Max, являются противозаконными. Имейте это в виду.
Вот так написало нам целое министерство. А дальше министерство благодарит нас за проявленный интерес к национальному мессенджеру Max и за активную гражданскую позицию. То есть если вы все-таки скачаете этот мессенджер, то министерство вас за это благодарит.
Но это является добровольным. Вот слово «добровольным», видите? Написано: «является полностью добровольным» и должно делаться исключительно по вашему решению.
Забирая драгоценные металлы из банков НДС и НДФЛ будут 0
Следующий документ – для тех из вас, кто занимается инвестициями в драгоценные металлы и хранит их в коммерческих банках.
Когда вы забираете из банка эти драгоценные металлы или когда продаете их прямо в банке – НДС будет ноль, НДФЛ тоже будет ноль. Соответственно, если вам нужно подтверждение того, что НДС = 0 и НДФЛ = 0 – это Письмо Минфина России от 4 сентября 2025 года № 03-07-15/86695 «О применении НДС и НДФЛ при возврате вкладов в драгоценных металлах по договорам банковского вклада в драгоценных металлах».
Следующий документ – чисто для бизнесменов.
Если вы работаете на упрощенной системе налогообложения и ваши доходы в прошлом году были больше 60 млн рублей, значит, вы являетесь плательщиком оборотного НДС по ставке 5%. Но даже если вы платите оборотный НДС, в некоторых случаях вы можете выставлять счет-фактуру со ставкой 20%. Только если вы являетесь налоговым агентом по НДС.
И вот эти случаи перечислены. То есть вы не имеете права, кроме этих случаев, кому бы то ни было выставлять счет-фактуру со ставкой 20%. При оборотном НДС 5% выставлять счета-фактуры со ставкой 20% можно только в этих конкретных ситуациях.
Сколько взносов заплатит самозанятый для пенсии
Следующий документ – для самозанятых. Если самозанятые хотят получать пенсию… ну, допустим, человек понимает, что у него не хватает терпения самому скопить на пенсию. Или он считает, что хуже справится с инвестициями, чем наше родное государство. Тогда, пожалуйста – накопить на пенсию можно по подготовленной методичке. Вот она, короткая методичка, сделана на основе нормативно-правовой базы. Скачайте и посмотрите.
Но вот что хочу сказать. При грамотном обращении со своими деньгами вы можете, отчисляя те же суммы на инвестиции, получить к пенсии денег в 3, 5, 20, 30 раз больше. Даже если бы вы тупо относили рубли в Сбербанк под 5% годовых и не трогали вклад лет 30 – за счет сложного процента пенсия была бы в разы больше. Даже при 5–7% годовых.
А если те же деньги, которые вы должны отдать пенсионному фонду (об этом тут написано), вложить в инструменты фондового рынка, биткоин или майнинг – сядьте за калькулятор и посчитайте. Там речь идет уже о сотнях, тысячах процентов разницы. Пенсия будет в 100, 200, 300, а то и в 3000 раз больше, чем, если отдать все государству.
Вместе с тем, в этой справке я написал, что нужно делать, чтобы официально перечислять деньги государству, если вы самозанятый. Точнее, не я придумал – я лишь собрал и упростил документ по официальной нормативке.
Ужесточат слежку за отмыванием доходов
А вот следующий документ, более важный, он имеет отношение к любому человеку, который приносит в банк свои наличные деньги и хочет их оставить в банке. Теперь в тех случаях, которые я сейчас назову, ваш поход в банк, где вы приходите и хотите оставить наличные деньги, будет являться подозрительным, и вас будут раскручивать на отмывание доходов, полученных преступным путем, и на финансирование терроризма.
Итак, банкам рекомендовано дополнительно обращать внимание на следующие случаи. На совершение клиентом – физическим лицом – операции по внесению наличных денег на свой счет или вклад, в случае если сумма вносимых вами наличных денег существенно превышает размер вашего среднемесячного дохода. То есть если у вас среднемесячный доход, например, 80 000 рублей, а вы принесли положить на счет 100 000 рублей – все, вас уже начнут подозревать в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, и банк (дальше покажу) потребует от вас дополнительную информацию, объяснения, документы и так далее.
Также на вас обратят особое внимание в случае совершения вами операций по внесению в кассу кредитной организации наличных денег для последующего зачисления их на свой счет в целях погашения предоставленного вам ранее кредита или займа. В случае если вам присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций, а кредитная организация не располагает информацией об источниках ваших доходов, об источниках происхождения ваших денег.
Короче, перевожу на человеческий язык. Вы взяли в банке кредит или заем, приносите наличку и собираетесь наличными гасить этот кредит или заем, а у банка нет сведений о том, откуда у вас взялась эта наличка и почему вы ее, собственно, принесли. Так вот, банк эту наличку не примет. Банк начнет вас подозревать в отмывании доходов, полученных преступным путем, и требовать от вас доказательства легальности происхождения этих денег, даже если вы их принесли в банк, чтобы погасить свой собственный кредит. Читайте внимательно.
Ну и можете проконсультироваться с юристами, если хотите. Также под подозрение попадет ситуация, если кто-то из ваших знакомых или друзей придет в банк и за вас будет гасить кредит или заем. Если у банка будут отсутствовать сведения о связи между вами и тем, кто пришел гасить кредит или заем за вас, то такая операция тоже попадет под подозрение.
Ну и, естественно, теперь у нас с вами с 9 сентября этого года под подозрение попадает покупка иностранной валюты. Ну, ребят, так случилось. То есть теперь, если вы покупаете иностранную валюту, то вдруг вы тоже отмываете доходы, полученные преступным путем, или собираетесь финансировать террористов. В этом случае коммерческий банк должен будет обеспечить повышенное внимание к вам.
Также коммерческий банк должен будет провести углубленную проверку всей информации о клиенте, то есть о вас. Он проведет углубленную проверку о вашей деятельности, о ваших представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. Также коммерческий банк теперь будет иметь право запрашивать у вас дополнительно любую информацию, любые документы о характере и целях проводимых операций. То есть вы пришли гасить кредит – у вас деньги могут не взять наличные и потребовать от вас дополнительные документы: откуда деньги, источники происхождения доходов, предъяви декларации, заплатил ты или не заплатил с этого налоги и так далее и так далее.
Плюс коммерческий банк соберет все сведения о вас и проанализирует их: сведения из интернета, из социальных сетей и так далее. А дальше коммерческий банк может слить всю эту информацию в Росфинмониторинг. Об этом написано – вот здесь. Это вам нужно федеральный закон открывать. И вот здесь, в пункте 3 статьи 7 об этом написано – № 115-ФЗ. Я специально перед съемками перепроверял.
И плюс, в соответствии с пунктом 11 (тоже можете открыть № 115-ФЗ и проверить), если что-то не так, когда вы пришли в банк и принесли наличку, то вам могут отказать в ее приеме, как я уже говорил ранее, даже если вы пришли гасить свой кредит или заем, и заблокировать вашу жизнедеятельность. Об этом прямо написано в пункте 11 статьи 7.
Ну а мы, коллеги, переходим дальше.
Как Минздрав заставит женщин рожать
А мы переходим к основному документу. В этом документе, уважаемые дамы и господа, 30 страниц текста. Идея этого документа простая: как повысить рождаемость в нашей стране. Я подготовил по этому тридцатистраничному документу справку.
Давайте бегло вначале пройдемся по справке. Потом я покажу лишь основные разделы этого документа.
Итак, этот документ, а именно письмо Министерства здравоохранения, вводит межведомственную систему мягкого влияния на женщину, чтобы повысить долю сохраненных беременностей через обязательное психологическое консультирование, социальное сопровождение и так далее. Вот сам документ – Письмо Минздрава России от 1 июля 2025 года № 15-4/И/2-12980 «О направлении Методических рекомендаций «Обеспечение взаимодействия медицинских организаций и социальных служб, органов службы занятости при консультировании женщин в ситуации репродуктивного выбора/трудной жизненной ситуации, беременных и женщин/семей, желающих иметь детей» (вместе с «Методическими рекомендациями «Обеспечение взаимодействия медицинских организаций и социальных служб, органов службы занятости при консультировании женщин в ситуации репродуктивного выбора/трудной жизненной ситуации, беременных и женщин/семей, желающих иметь детей», утв. Минтрудом России, Минздравом России 30.04.2025).
Ключевыми ответственными, ключевыми узлами повышения рождаемости в нашей стране назначены: врачи, акушеры, гинекологи, медицинский психолог, специалист по социальной работе, юрист, служба занятости, некоммерческие организации, религиозные организации (по согласованию).
И как же будут убеждать женщину, чтобы она ни в коем случае не сделала аборт? Предусмотрено 12 этапов.
Первый этап – женщина обратилась. Это называется первичное обращение. Она обратилась к акушеру-гинекологу, врачу УЗИ и так далее. Это первый контакт.
После ее обследования шаг два – назначается «неделя тишины». Тут ее трогать никто не будет.
Дальше шаг три – окончательная диагностика.
А вот потом начинается мотивационное анкетирование и многочисленные разговоры. Сейчас я это все хозяйство вам покажу. Обратите внимание: «мотивационное анкетирование», чтобы замотивировать ее родить.
Шаг шесть – сессия с медицинским психологом.
Шаг семь – кейс этой женщины, которая собирается сделать аборт, передадут в социальный блок. И там, в социальном блоке, ее дальше будут убеждать родить ребенка и ни в коем случае не делать аборт.
Потом шаг восемь – консультация специалиста по соцработе.
Шаг девять – консультация юриста.
Шаг десять – подключение служб занятости.
Шаг одиннадцать – возврат к врачу после недели тишины.
Шаг двенадцать – мониторинг и отчетность.
И давайте я вам, ребята, хоть что-то покажу, милые дамы, из этого документа.
Смотрите, я как отец четырех детей как бы за то, чтобы у нас были крепкие семьи. Но в данном случае я не хочу выступать ни защитником тех, кто хочет аборт, ни ругать тех женщин, которые хотят сделать аборт. Моя задача – показать вам, как государство будет стимулировать этих женщин рожать.
Итак, на страничке пятой вы прочтете, почему женщины хотят сделать аборт. И тут подробно все написано.
Что же побуждает, например, женщину сделать аборт? Экономические и социальные факторы. Материальное положение. Недостаточная психологическая зрелость женщины. Высокая острота текущих психосоциальных проблем. Стремление избежать возможных трудностей, связанных с рождением и воспитанием детей.
Непонимание значимости преимуществ материнства. Нацеленность на достижение успеха и карьеру. То есть вот видите – когда женщина нацелена на карьеру и успех, это тоже может помешать родить ребенка и может стимулировать ее попытаться сделать аборт.
Также материальные и жилищные условия могут повлиять на ее выбор.
Вот. Ну, то есть отсутствие собственного жилья, стесненные жилищные условия, опасение по поводу потери работы и постоянного дохода, опасение не дать ребенку все самое лучшее, низкие доходы и так далее, и так далее. Или проблемы с мужчиной. То есть у женщины присутствуют неразрешенные конфликты или нестабильность отношений со своим мужчиной, с отцом ребенка.
Это тоже целый абзац, который может повлиять на ее выбор. Отношение к семье, мнение общества – тоже фактор, ребят. Все это может повлиять. Можете почитать потом, скачав документ.
А я давайте перейду. Тут шесть разделов о том, что может повлиять. А я покажу основные разделы этого документа и кое-что процитирую.
Этапы я вам уже показал. Вот первичное обращение. Дальше начинается порядок консультирования, порядок работы с женщиной. С ней работают, работают, работают. Но я сейчас покажу наиболее важные разделы документа.
Итак, какова цель и задачи консультирования женщины, которая хочет сделать аборт? Естественно – убедить ее не делать аборт. Помочь женщине объективно проанализировать ситуацию и снизить остроту эмоциональных переживаний. Сориентировать женщину на получение консультации медицинского психолога. Сориентировать на консультацию специалиста по социальной работе.
Информировать женщину о существующих федеральных программах поддержки материнства. Информировать о последствиях аборта и так далее, вплоть до работы юриста с этой женщиной.
Что можно, а чего нельзя во время этой работы, убеждая женщину родить?
При консультировании недопустимо:
– первым поднимать тему аборта;
– инициировать обсуждение возможности или необходимости прерывания беременности (стоп-слова);
– делать критические замечания по поводу наступления беременности, например, указывать на возраст женщины – слишком молодая или слишком старая;
– указывать на «несвоевременность» беременности, типа слишком мало времени прошло после предыдущих родов.
Это все запрещено. Пускай рожает – неважно, сколько времени прошло.
Дальше там идет целый список, ребят. Это надо читать отдельно.
Делать критические замечания в адрес женщины и членов ее семьи – запрещено. Запрещено обсуждать тему отказа от ребенка. Запрещено излагать свое субъективное видение и перспективы жизни ребенка в семье, высказывать личное мнение и прогнозы. Запрещено торопить женщину с принятием окончательного решения.
Дальше идет целый блок – как именно надо консультировать. Там куча пунктов, это все надо читать.
Например:
– запрещено предлагать сюжеты для дополнительных страхов;
– запрещено «заражаться» эмоциональным состоянием пациентки.
А вот что делать целесообразно:
– выразить однозначную эмоциональную поддержку и одобрение по поводу решения женщины сохранить беременность;
– выразить уверенность в способности женщины справиться с трудностями;
– подчеркнуть, что женщина может изменить свое решение о прерывании беременности в любой момент и все-таки родить ребенка.
Если есть проблемы во взаимоотношениях с супругом или партнером (раздел 6.1), специалисты должны подключаться и помогать уладить ситуацию. Женщине должны разъяснить с законодательной точки зрения, что мужчина все равно обязан ее поддерживать. Прямо написано: супруг обязан содержать ребенка, отцом которого является, неважно – женаты они или нет, – и участвовать в воспитании и образовании. Это статья 80 Семейного кодекса.
За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрена административная и уголовная ответственность. То есть если мужик (или мать) уклоняется от участия в воспитании ребенка – можно даже схлопотать уголовку по статье 156 УК.
И вот это все, ребят, женщину будут обучать и информировать. Дальше идет раздел 6.2.
Если есть проблемы с родственниками, то женщине расскажут о различных ситуациях и научат ее общаться с родственниками и убеждать их в том, что она должна родить. Этому посвящено очень много информации в разделе 6.2. Там три страницы текста, все прочитать в ролике невозможно.
Дальше раздел 6.4. При наличии психологической травмы женщине будут помогать. В случае изнасилования ей должны предоставить всю информацию о беременности и других возможных последствиях изнасилования, таких как заражение инфекционными заболеваниями и эмоциональная травма. Жертве изнасилования необходимо обратиться в полицию, а также к психологу или психотерапевту. Беременной женщине, которую изнасиловали и которая испытывает посттравматическое стрессовое расстройство, необходимо обратиться за медицинской помощью к психотерапевту.
Прямо тут не написано, что изнасилованную женщину будут убеждать сохранить ребенка. Но, поверьте, исходя из того, как составлен весь документ, это все равно будет. Хотя конкретно в этом разделе об этом не сказано.
Если на женщину осуществляется психологическое давление со стороны близких или родственников – угрозы, оскорбления, физическое насилие, посягательства на честь и достоинство – то этих родственников можно посадить. Прямо перечислены уголовные статьи: 115 УК, 116 УК, 117 УК, 151 УК. Родственника посадят, а женщина после этого сможет спокойно родить, потому что давить на нее никто уже не будет.
Дальше раздел 6.6. При наличии проблем со здоровьем женщины или плода женщину следует проинформировать о медицинских показаниях к прерыванию беременности, о возможностях пренатальной диагностики, о вариантах внутриутробной хирургии и медицине плода. Пусть этим занимаются врачи, там целый медицинский блок.
Если у женщины есть жилищные проблемы – ее будут убеждать родить. Об этом написано вот тут. Если у женщины есть материальные проблемы – раздел 6.8 – ее также будут убеждать однозначно родить. Об этом тоже написано.
Дальше, ребят, дана целая таблица, как именно нужно общаться с женщиной. Наиболее частые мотивы для прерывания беременности и «правильные» ответы специалистов. Например, женщина говорит: «У меня плохие взаимоотношения с отцом ребенка, хочу сделать аборт». А ей – те, кто с ней работает, в рамках этих 12 этапов – должны ответить так, как тут прописано: «Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка?» И это может сказать социальный работник, врач, акушерка или юрист.
«Новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребенок. Эта беременность уже наступила. Важно понимать, что отказ от рождения ребенка может иметь тяжелые, разрушительные психологические последствия для вас и ваших отношений».
Видите – ей не говорят прямо: «Не делай аборт». Ее аккуратно подводят к тому, чтобы она не делала аборт.
Дальше: «Если вы хотите сохранить жизнь вашего ребенка, стать мамой и обрести семейное счастье – никто не вправе этому помешать, даже тот, от кого вы забеременели».
Или женщина приходит и говорит: «У меня отсутствует поддержка со стороны родителей и родственников». И вот тут раз – ей отвечают: «Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость вашей семье?» Даже если ваши родители сейчас не поддерживают вас, это может измениться, и они потом будут вас поддерживать.
Опять же: «Если вы хотите сохранить жизнь вашего ребенка, стать мамой и обрести семейное счастье – никто не вправе этому помешать».
И так далее и так далее.
Ребят, тут реально очень грамотная инструкция, между прочим. Все расписано так, чтобы убедить женщину рожать.
Пример: женщина говорит – «Я хочу сделать аборт, потому что мне надо учиться и делать карьеру». Ей отвечают: «Да, конечно, мы вас понимаем, карьера и учеба важны. Но ребенок важнее. Карьеру можно сделать потом, в любом возрасте. А беременность – это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Поэтому надо родить, а потом уже делать карьеру».
Или женщина говорит: «Да у меня детей уже много, хватит». А ей: «Нет, детей много не бывает. Вам все равно лучше родить».
И там дальше целый текст, как ее будут убеждать.
Другой случай: женщина говорит – «Я еще маленькая, я в десятом классе учусь». Ей отвечают: «Возраст рождения ребенка не помеха».
Цитирую: «Беременность – это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Иногда беременность случается неожиданно, застает врасплох, заставляя менять свои планы. Но взамен у вас будет ребенок. Он даст вам дополнительный ресурс сил и веру в себя. С позиции здоровья матери и ребенка молодость – объективно наиболее благоприятный возраст для рождения детей. Молодой возраст роженицы – ваше большое преимущество. Молодые мамы легче и быстрее восстанавливаются после родов и возвращаются к решению своих других задач».
Или женщина говорит: «Я болею». Ей отвечают: «Вылечим, все нормально». И так далее и так далее.
Ну вот, пора уже заканчивать. Документ – шедевр, ребят. Реально шедевр.
Вот, допустим, стоп-фразы. Что категорически запрещено говорить женщине? Этих фраз нужно избегать:
– «Будете сохранять или прерывать беременность?» – так спрашивать нельзя.
– «Будете рожать или нет?» – нельзя.
– «Вы поступаете неправильно». – нельзя.
– «Вы совершаете плохой поступок». – нельзя.
– «В вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать». – тоже нельзя.
Пускай рожает – и точка.
Документ – шедевр. Если у вас, уважаемые читатели, есть девочки, дочери, жены – или к вам самим это как-то относится – скачайте документ в телеге, почитайте. По крайней мере, вместе со справкой, где расписаны 12 этапов, вы будете знать, что наша страна делает все возможное и невозможное, чтобы мягко, заботясь о вас, убедить вас родить ребенка.
И в нашей стране выстраивается целая система, которая должна так о женщине позаботиться – независимо от возраста, количества уже имеющихся детей или проблем – чтобы она все-таки родила. Потому что, согласно этому документу Минздрава, родить ребенка – это естественное предназначение женщины.
Итоги
И заканчивая, хочу сказать следующее. С какого перепуга здесь, в своем юридическом блоге, я дал вам этот документ про роды? Дорогие мои, этот документ социально важный, социально значимый. Как он связан с экономикой? Да на 100% связан с экономикой. На 100%.
У нас, по крайней мере, в нашей стране работать некому. Поэтому государство проталкивает этот документ и всю эту мотивацию, чтобы рожали больше – для того, чтобы в стране были рабочие руки. А также чтобы были те мальчики, которые потом станут мужчинами и которые отдадут свою жизнь в борьбе за правое дело. Я вынужден подбирать слова. Простите. Но мы все друг друга поняли.
А так – с вас комментарии за мою работу. Лайк, подписка, ребят, если еще не подписаны.
Спасибо. Обязательно прочитаю ваши комментарии. Пока.
Комментарии1
Весьма спорное утверждение для государства в котором инфляция уже 40 лет сжирает покупательную способность рубля... Сравните цены на квартиры, продукты питания, ЖКУ, стройматериалы, ГСМ хотя бы с 2000 годом и вы поймете , что никакие вклады инфляцию победить не смогли бы