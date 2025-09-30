Биометрия и MAX не обязательны!/Как Минздрав заставит женщин рожать

Как Минздрав заставит женщин рожать

А мы переходим к основному документу. В этом документе, уважаемые дамы и господа, 30 страниц текста. Идея этого документа простая: как повысить рождаемость в нашей стране. Я подготовил по этому тридцатистраничному документу справку.

Давайте бегло вначале пройдемся по справке. Потом я покажу лишь основные разделы этого документа.

Итак, этот документ, а именно письмо Министерства здравоохранения, вводит межведомственную систему мягкого влияния на женщину, чтобы повысить долю сохраненных беременностей через обязательное психологическое консультирование, социальное сопровождение и так далее. Вот сам документ – Письмо Минздрава России от 1 июля 2025 года № 15-4/И/2-12980 «О направлении Методических рекомендаций «Обеспечение взаимодействия медицинских организаций и социальных служб, органов службы занятости при консультировании женщин в ситуации репродуктивного выбора/трудной жизненной ситуации, беременных и женщин/семей, желающих иметь детей» (вместе с «Методическими рекомендациями «Обеспечение взаимодействия медицинских организаций и социальных служб, органов службы занятости при консультировании женщин в ситуации репродуктивного выбора/трудной жизненной ситуации, беременных и женщин/семей, желающих иметь детей», утв. Минтрудом России, Минздравом России 30.04.2025).

Ключевыми ответственными, ключевыми узлами повышения рождаемости в нашей стране назначены: врачи, акушеры, гинекологи, медицинский психолог, специалист по социальной работе, юрист, служба занятости, некоммерческие организации, религиозные организации (по согласованию).

И как же будут убеждать женщину, чтобы она ни в коем случае не сделала аборт? Предусмотрено 12 этапов.

Первый этап – женщина обратилась. Это называется первичное обращение. Она обратилась к акушеру-гинекологу, врачу УЗИ и так далее. Это первый контакт.

После ее обследования шаг два – назначается «неделя тишины». Тут ее трогать никто не будет.

Дальше шаг три – окончательная диагностика.

А вот потом начинается мотивационное анкетирование и многочисленные разговоры. Сейчас я это все хозяйство вам покажу. Обратите внимание: «мотивационное анкетирование», чтобы замотивировать ее родить.

Шаг шесть – сессия с медицинским психологом.

Шаг семь – кейс этой женщины, которая собирается сделать аборт, передадут в социальный блок. И там, в социальном блоке, ее дальше будут убеждать родить ребенка и ни в коем случае не делать аборт.

Потом шаг восемь – консультация специалиста по соцработе.

Шаг девять – консультация юриста.

Шаг десять – подключение служб занятости.

Шаг одиннадцать – возврат к врачу после недели тишины.

Шаг двенадцать – мониторинг и отчетность.

И давайте я вам, ребята, хоть что-то покажу, милые дамы, из этого документа.

Смотрите, я как отец четырех детей как бы за то, чтобы у нас были крепкие семьи. Но в данном случае я не хочу выступать ни защитником тех, кто хочет аборт, ни ругать тех женщин, которые хотят сделать аборт. Моя задача – показать вам, как государство будет стимулировать этих женщин рожать.

Итак, на страничке пятой вы прочтете, почему женщины хотят сделать аборт. И тут подробно все написано.

Что же побуждает, например, женщину сделать аборт? Экономические и социальные факторы. Материальное положение. Недостаточная психологическая зрелость женщины. Высокая острота текущих психосоциальных проблем. Стремление избежать возможных трудностей, связанных с рождением и воспитанием детей.

Непонимание значимости преимуществ материнства. Нацеленность на достижение успеха и карьеру. То есть вот видите – когда женщина нацелена на карьеру и успех, это тоже может помешать родить ребенка и может стимулировать ее попытаться сделать аборт.

Также материальные и жилищные условия могут повлиять на ее выбор.

Вот. Ну, то есть отсутствие собственного жилья, стесненные жилищные условия, опасение по поводу потери работы и постоянного дохода, опасение не дать ребенку все самое лучшее, низкие доходы и так далее, и так далее. Или проблемы с мужчиной. То есть у женщины присутствуют неразрешенные конфликты или нестабильность отношений со своим мужчиной, с отцом ребенка.

Это тоже целый абзац, который может повлиять на ее выбор. Отношение к семье, мнение общества – тоже фактор, ребят. Все это может повлиять. Можете почитать потом, скачав документ.

А я давайте перейду. Тут шесть разделов о том, что может повлиять. А я покажу основные разделы этого документа и кое-что процитирую.

Этапы я вам уже показал. Вот первичное обращение. Дальше начинается порядок консультирования, порядок работы с женщиной. С ней работают, работают, работают. Но я сейчас покажу наиболее важные разделы документа.

Итак, какова цель и задачи консультирования женщины, которая хочет сделать аборт? Естественно – убедить ее не делать аборт. Помочь женщине объективно проанализировать ситуацию и снизить остроту эмоциональных переживаний. Сориентировать женщину на получение консультации медицинского психолога. Сориентировать на консультацию специалиста по социальной работе.

Информировать женщину о существующих федеральных программах поддержки материнства. Информировать о последствиях аборта и так далее, вплоть до работы юриста с этой женщиной.

Что можно, а чего нельзя во время этой работы, убеждая женщину родить?

При консультировании недопустимо:

– первым поднимать тему аборта;

– инициировать обсуждение возможности или необходимости прерывания беременности (стоп-слова);

– делать критические замечания по поводу наступления беременности, например, указывать на возраст женщины – слишком молодая или слишком старая;

– указывать на «несвоевременность» беременности, типа слишком мало времени прошло после предыдущих родов.

Это все запрещено. Пускай рожает – неважно, сколько времени прошло.

Дальше там идет целый список, ребят. Это надо читать отдельно.

Делать критические замечания в адрес женщины и членов ее семьи – запрещено. Запрещено обсуждать тему отказа от ребенка. Запрещено излагать свое субъективное видение и перспективы жизни ребенка в семье, высказывать личное мнение и прогнозы. Запрещено торопить женщину с принятием окончательного решения.

Дальше идет целый блок – как именно надо консультировать. Там куча пунктов, это все надо читать.

Например:

– запрещено предлагать сюжеты для дополнительных страхов;

– запрещено «заражаться» эмоциональным состоянием пациентки.

А вот что делать целесообразно:

– выразить однозначную эмоциональную поддержку и одобрение по поводу решения женщины сохранить беременность;

– выразить уверенность в способности женщины справиться с трудностями;

– подчеркнуть, что женщина может изменить свое решение о прерывании беременности в любой момент и все-таки родить ребенка.

Если есть проблемы во взаимоотношениях с супругом или партнером (раздел 6.1), специалисты должны подключаться и помогать уладить ситуацию. Женщине должны разъяснить с законодательной точки зрения, что мужчина все равно обязан ее поддерживать. Прямо написано: супруг обязан содержать ребенка, отцом которого является, неважно – женаты они или нет, – и участвовать в воспитании и образовании. Это статья 80 Семейного кодекса.

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрена административная и уголовная ответственность. То есть если мужик (или мать) уклоняется от участия в воспитании ребенка – можно даже схлопотать уголовку по статье 156 УК.

И вот это все, ребят, женщину будут обучать и информировать. Дальше идет раздел 6.2.

Если есть проблемы с родственниками, то женщине расскажут о различных ситуациях и научат ее общаться с родственниками и убеждать их в том, что она должна родить. Этому посвящено очень много информации в разделе 6.2. Там три страницы текста, все прочитать в ролике невозможно.

Дальше раздел 6.4. При наличии психологической травмы женщине будут помогать. В случае изнасилования ей должны предоставить всю информацию о беременности и других возможных последствиях изнасилования, таких как заражение инфекционными заболеваниями и эмоциональная травма. Жертве изнасилования необходимо обратиться в полицию, а также к психологу или психотерапевту. Беременной женщине, которую изнасиловали и которая испытывает посттравматическое стрессовое расстройство, необходимо обратиться за медицинской помощью к психотерапевту.

Прямо тут не написано, что изнасилованную женщину будут убеждать сохранить ребенка. Но, поверьте, исходя из того, как составлен весь документ, это все равно будет. Хотя конкретно в этом разделе об этом не сказано.

Если на женщину осуществляется психологическое давление со стороны близких или родственников – угрозы, оскорбления, физическое насилие, посягательства на честь и достоинство – то этих родственников можно посадить. Прямо перечислены уголовные статьи: 115 УК, 116 УК, 117 УК, 151 УК. Родственника посадят, а женщина после этого сможет спокойно родить, потому что давить на нее никто уже не будет.

Дальше раздел 6.6. При наличии проблем со здоровьем женщины или плода женщину следует проинформировать о медицинских показаниях к прерыванию беременности, о возможностях пренатальной диагностики, о вариантах внутриутробной хирургии и медицине плода. Пусть этим занимаются врачи, там целый медицинский блок.

Если у женщины есть жилищные проблемы – ее будут убеждать родить. Об этом написано вот тут. Если у женщины есть материальные проблемы – раздел 6.8 – ее также будут убеждать однозначно родить. Об этом тоже написано.

Дальше, ребят, дана целая таблица, как именно нужно общаться с женщиной. Наиболее частые мотивы для прерывания беременности и «правильные» ответы специалистов. Например, женщина говорит: «У меня плохие взаимоотношения с отцом ребенка, хочу сделать аборт». А ей – те, кто с ней работает, в рамках этих 12 этапов – должны ответить так, как тут прописано: «Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка?» И это может сказать социальный работник, врач, акушерка или юрист.

«Новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребенок. Эта беременность уже наступила. Важно понимать, что отказ от рождения ребенка может иметь тяжелые, разрушительные психологические последствия для вас и ваших отношений».

Видите – ей не говорят прямо: «Не делай аборт». Ее аккуратно подводят к тому, чтобы она не делала аборт.

Дальше: «Если вы хотите сохранить жизнь вашего ребенка, стать мамой и обрести семейное счастье – никто не вправе этому помешать, даже тот, от кого вы забеременели».

Или женщина приходит и говорит: «У меня отсутствует поддержка со стороны родителей и родственников». И вот тут раз – ей отвечают: «Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость вашей семье?» Даже если ваши родители сейчас не поддерживают вас, это может измениться, и они потом будут вас поддерживать.

Опять же: «Если вы хотите сохранить жизнь вашего ребенка, стать мамой и обрести семейное счастье – никто не вправе этому помешать».

И так далее и так далее.

Ребят, тут реально очень грамотная инструкция, между прочим. Все расписано так, чтобы убедить женщину рожать.

Пример: женщина говорит – «Я хочу сделать аборт, потому что мне надо учиться и делать карьеру». Ей отвечают: «Да, конечно, мы вас понимаем, карьера и учеба важны. Но ребенок важнее. Карьеру можно сделать потом, в любом возрасте. А беременность – это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Поэтому надо родить, а потом уже делать карьеру».

Или женщина говорит: «Да у меня детей уже много, хватит». А ей: «Нет, детей много не бывает. Вам все равно лучше родить».

И там дальше целый текст, как ее будут убеждать.

Другой случай: женщина говорит – «Я еще маленькая, я в десятом классе учусь». Ей отвечают: «Возраст рождения ребенка не помеха».

Цитирую: «Беременность – это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Иногда беременность случается неожиданно, застает врасплох, заставляя менять свои планы. Но взамен у вас будет ребенок. Он даст вам дополнительный ресурс сил и веру в себя. С позиции здоровья матери и ребенка молодость – объективно наиболее благоприятный возраст для рождения детей. Молодой возраст роженицы – ваше большое преимущество. Молодые мамы легче и быстрее восстанавливаются после родов и возвращаются к решению своих других задач».

Или женщина говорит: «Я болею». Ей отвечают: «Вылечим, все нормально». И так далее и так далее.

Ну вот, пора уже заканчивать. Документ – шедевр, ребят. Реально шедевр.

Вот, допустим, стоп-фразы. Что категорически запрещено говорить женщине? Этих фраз нужно избегать:

– «Будете сохранять или прерывать беременность?» – так спрашивать нельзя.

– «Будете рожать или нет?» – нельзя.

– «Вы поступаете неправильно». – нельзя.

– «Вы совершаете плохой поступок». – нельзя.

– «В вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать». – тоже нельзя.

Пускай рожает – и точка.

Документ – шедевр. Если у вас, уважаемые читатели, есть девочки, дочери, жены – или к вам самим это как-то относится – скачайте документ в телеге, почитайте. По крайней мере, вместе со справкой, где расписаны 12 этапов, вы будете знать, что наша страна делает все возможное и невозможное, чтобы мягко, заботясь о вас, убедить вас родить ребенка.

И в нашей стране выстраивается целая система, которая должна так о женщине позаботиться – независимо от возраста, количества уже имеющихся детей или проблем – чтобы она все-таки родила. Потому что, согласно этому документу Минздрава, родить ребенка – это естественное предназначение женщины.