Могут ли посадить за обналичку бюджетных средств?

Встретил тут рассуждения одного из авторов (https://www.klerk.ru/user/michaelzuh/512102/)

про деятельность новой «суперинспекции» ФНС из Москвы, полное название которой – «Межрегиональная инспекция ФНС по централизованной обработке данных №4» (далее – четверка). Эта инспекция мол взаимодействует с УФСБ России и ГУЭБ и ПК МВД России и по ее материалам правоохранительные органы проводят «реализации». Ну а внимание четверки привлекают компании, деятельность которых связана с нацпроектами и выполнением государственных заказов. Вроде «складно звонит»? Ну давайте разберемся.

Вообще, сама идея «суперинспекций» не нова. Называются они «центры компетенций», созданы согласно распоряжению ФНС России от 23.04.2021 № 96@. К ним относят УФНС России по Республике Коми, Краснодарскому краю, по Волгоградской области, по Иркутской области, по Ленинградской области, Межрегиональная ИФНС России № 20 по Республике Татарстан, № 11 по Оренбургской области, № 20 по Пермскому краю и ряд других.

Одна из их ключевых функций – отработка площадок «бумажного НДС», к этой работе «рядовые» инспекции не подпускают, якобы в силу их загруженности. Эти инспекции действительно работают в связке с силовиками, но тут не надо путать последовательность и думать, что хвост виляет собакой. Нет. Изначально под оперативные материалы инспекции собирают фактуру, а не силовики подключаются к налоговым проверкам (конечно, в ФНС есть своя агентура и она рассказывает про самые занятные случаи, бывает). Почему? Да потому, что если вас вызовут в инспекцию, то вы не сильно напряжетесь, а если в УЭБ или контору, то ищи вас потом, как и доказательную базу. Проще в штатском присутствовать в инспекции, под видом ее сотрудника, чем показывать «свои уши» раньше времени.

Итак, по мнению автора работа четверки должна быть страшной для тех, кто работает по нацпроектам и с бюджетом. Есть только одно «НО», неуплата налогов, в каком бы размере она ни состоялась, да в целом и попытка возместить из бюджета НДС больше положенного, это кончено преступления и ответственность за них предусмотрена рядом статей УК, помещенных в отдельную главу – «Преступления в сфере экономической деятельности». Но вот в чем дело, составы из этой главы не сильно то и «зубастые» и конечно далеко не так страшны, как, например ст. 159 УК ФР (мошенничество) или ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). И да, возбудить ст. 210 УК РФ за систематическое уклонение от уплаты налогов вряд ли получится.

Я сейчас даже не касаюсь взглядов Конституционного суда на возможность возбуждения ст. 159 УК РФ по налоговым преступлениям, все равно у оперативных сотрудников и следователей здесь свой собственный взгляд на вещи и устоявшаяся практика. Но в целом, возбуждение ст. 159 УК РФ при нарушение налогового законодательства возможно и оправдано лишь в случае прямого обмана фискалов, например, при той же попытке незаконно возместить НДС из бюджета при одновременном отсутствии у компании иной (кроме связной с незаконным возмещением) финасово-хозяйственной деятельности.

Я все это к тому, что если вы исполняете государственный контракт и обналичили большую часть полученных по нему средств или просто отправили их на счет зарубежных компаний, то изолированно от других фактов (например, фактов невыполнения конкретных работ или умышленного завышения расценок на отдельные работы) хищения бюджетных средств такие действия отнюдь не образуют. И если молодой и «злой» опер придет к матерому следаку со словами «Они все обналичили и всех надо посадить!», то тот скорее всего тяжело вздохнув, спросит его – «А какие собственно работы не выполнены?». На это оперу чаще всего ответить нечего, потому что воруют теперь грамотно и просто так, никто не станет «в лоб» не выполнять часть работ. Скорее в госконтракте добавят кучу пусконаладочных работ, проверить факт выполнения которых без «оперативного эксперимент» просто НЕВОЗМОЖНО.

И что, выходит, что за «обнал» бюджетных средств никто в итоге отвечать не будет?

Продолжение следует...





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