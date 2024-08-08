Ритейл остался без кадров

Аналитический центр портала SuperJob в июне 2024 года опубликовал исследование рынка труда в сфере розничной торговли. Его результаты показывают значительные изменения в динамике спроса и предложения на рынке труда.
Динамика вакансий
В 2024 году кадровые службы в ритейле столкнулись с серьезными трудностями. Количество вакансий в отраслиувеличилось на 29% по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о росте потребности в рабочей силе в данном секторе. Динамика может быть связана с расширением торговых сетей, открытием новых магазинов, а также с увеличением объемов продаж и услуг, предоставляемых розничными предприятиями.
Тем не менее, несмотря на рост количества вакансий, соискатель не готов их закрывать. Количество резюме, поданных на вакансии в ритейле, снизилось на 6%. Это означает, что приток новых работников явно не соответствует растущему спросу на рабочую силу.
Ответ на вопрос «почему» кроется в следующих цифрах. Так, средний размер номинальной зарплаты рядовых сотрудников в ритейле за год вырос на 8%. Это один из самых низких показателей на рынке — в других сферах рост составил минимум 9-10%.
Средняя медианная зарплата продавцов и кассиров в Москве — 70 тыс. рублей, в то время как в Санкт-Петербурге — 57 тыс. рублей. Администраторы магазинов в Москве в среднем зарабатывают 85 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 70 тыс. рублей. При этом средняя номинальная зарплата в Москве составляла 146 тыс. рублей на февраль текущего года, а в Санкт-Петербурге — 104 тыс. рублей.
Ритейл и остальные
Снижение количества резюме привело к уменьшению конкуренции на вакансию на 27%. Для работодателей это означает, что подбор стал сложнее и занимает больше времени. Снижение конкуренции свительствует, что рынок труда в ритейле становится менее привлекательным для соискателей. Наиболее вероятные причины — это низкие зарплаты, сложные условия труда, отсутствие возможностей для карьерного роста и другие факторы.
Интересно отметить, что на общем рынке труда ситуация несколько иная. Количество вакансий по всему рынку увеличилось на 33%, что чуть выше показателя для ритейла. В то же время количество резюме на общем рынке увеличилось на 8%, что резко контрастирует со снижением в ритейле. Конкурс на вакансию по всему рынку также снизился, но не так значительно, как в ритейле — на 19%. Эти данные показывают, что проблема дефицита персонала особенно остро стоит именно в сфере розничной торговли.
Причины и следствия
Работа в розничной торговле часто связана с низкими заработными платами, нестабильными графиками работы и высокими физическими и эмоциональными нагрузками. Это может приводить к тому, что многие сотрудники, получив определенный опыт, переходят на более стабильные и высокооплачиваемые позиции в других отраслях. Проще говоря, к текучке.
Кроме того, увеличение количества вакансий можно связатьс развитием торговых сетей, а такие масштабирования требуют дополнительных ресурсов. Это также может увеличивать спрос на рабочую силу.
Не остались в стороне и обновления форматов: например, поглощение «Магнитом» маркетплейса KazanExpress. Такие действия также влекут набор нового персонала, который будет специализироваться на доставке товара.
Возможные решения
Для того чтобы решить проблему дефицита кадров в ритейле, работодателям необходимо пересмотреть свои подходы к управлению персоналом. Важно предложить конкурентные заработные платы, улучшить условия труда, предоставить возможности для профессионального и карьерного роста. Также полезным может быть развитие программ обучения и повышения квалификации, чтобы привлечь и удержать сотрудников.
Кроме того, необходимо активно работать над улучшением имиджа профессии. Информационные кампании, направленные на повышение престижности работы в торговых сетях, могут помочь привлечь больше соискателей. Например, многие сейчас говорят о высоких зарплатах курьеров, что повлекло и повышение престижа этой профессии.
Исследование, проведенное аналитическим центром портала SuperJob, показывает, что рынок труда ритейла находится в проблематичном состоянии. Несмотря на увеличение количества вакансий, снижение числа резюме и конкуренции на вакансию указывают на необходимость принятия мер для привлечения и удержания сотрудников. Работодателям необходимо пересмотреть свои стратегии управления персоналом и улучшить условия труда, чтобы сделать работу более привлекательной для соискателей.
Таким образом, рынок труда в розничной торговле требует внимания и активных действий со стороны работодателей, чтобы обеспечить стабильное развитие отрасли и удовлетворение растущих потребностей в рабочей силе.
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