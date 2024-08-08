Ритейл остался без кадров

В 2024 году кадровые службы в ритейле столкнулись с серьезными трудностями. Количество вакансий в отраслиувеличилось на 29% по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о росте потребности в рабочей силе в данном секторе. Динамика может быть связана с расширением торговых сетей, открытием новых магазинов, а также с увеличением объемов продаж и услуг, предоставляемых розничными предприятиями.

Тем не менее, несмотря на рост количества вакансий, соискатель не готов их закрывать. Количество резюме, поданных на вакансии в ритейле, снизилось на 6%. Это означает, что приток новых работников явно не соответствует растущему спросу на рабочую силу.

Ответ на вопрос «почему» кроется в следующих цифрах. Так, средний размер номинальной зарплаты рядовых сотрудников в ритейле за год вырос на 8%. Это один из самых низких показателей на рынке — в других сферах рост составил минимум 9-10%.

Средняя медианная зарплата продавцов и кассиров в Москве — 70 тыс. рублей, в то время как в Санкт-Петербурге — 57 тыс. рублей. Администраторы магазинов в Москве в среднем зарабатывают 85 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 70 тыс. рублей. При этом средняя номинальная зарплата в Москве составляла 146 тыс. рублей на февраль текущего года, а в Санкт-Петербурге — 104 тыс. рублей.