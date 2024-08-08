«Сгорел» на работе: новый диагноз в МКБ

А вы знали, что выгорание включено в новую Международную классификацию болезней – МКБ-11? Работодателям придется считаться с этим фактом. Подробнее об этом, а также о простом способе проверить, выгорел ты или нет, в материале экспертов аутсорсингового агентства STH-group.

Синдром эмоционального выгорания на работе официально стал медицинским диагнозом в 2022 году, после того, как Всемирная организация здравоохранения включила его в последнюю версию Международной классификации болезней, документа, которым руководствуются медики всего мира при диагностике заболеваний. В Международную классификацию болезней вошло именно профессиональное выгорание и теперь, на Западе, например, при таком диагнозе можно получить больничный лист продолжительностью до года!

У профессионального выгорания есть три уровня: эмоциональное напряжение, деперсонализация и редукция профессионализма. Третий уровень – точка невозврата, когда уже не в силах будут помочь нидушеспасительные беседы, ни отпуск. Вернуться к продуктивному рабочему состоянию без профессиональной помощи не выйдет.

Причин у выгорания много, самые частые — неподходящие ценности и корпоративная культура, отсутствие обратной связи со стороны руководства и со стороны коллег, отсутствие здорового психологического климата в коллективе.

«Выгорание» – не синоним стресса. Оно определяется как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на работе, с которым не удалось справиться». Среди основных симптомов новой болезни — чувство истощения, психологическая отрешенность и появление негатива или даже цинизма по отношению к работе, а также снижение производительности труда. Перед постановкой такого диагноза врачи должны исключить другие возможные проблемы со здоровьем, к примеру, депрессию.

Работодателям придется смириться с тем, что выгорание не каприз. Тем более, что ему подвержены как раз ключевые сотрудники, люди, которые являются золотым фондом. Именно они – самые ответственные, исполнительные, профессиональные работники, которые всей душой болеют за дело.

Петербургский клинический психолог Евгения Дружина советует не доводить себя до истощения даже при жестком рабочем графике и дедлайнах. Для этого необходимо всегда выделять время на отдых. «При этом для отдыха не обязательно просто ложиться и лежать, можно переключаться на другой вид деятельности. Хорошо работает метод противоположностей. Если вы устали эмоционально, психически или интеллектуально, то вам поможет переключение на физические упражнения. Если же занимались тяжелым физическим трудом, можно отдохнуть, почитав книгу или посмотрев кино», – говорит специалист.

Совет руководителям дает доктор педагогических наук Варвара Алтунина: «Нужно понимать, какие ключевые компетенции у человека, какие его сильные стороны, чем он может быть полезен. Адекватно с ним взаимодействовать с точки зрения правильной обратной связи. Если проводишь оценку, пожалуйста, аргументируй, по каким критериям ты это проводишь, почему, как. Прозрачность обязательно должна быть в организации. И вот это как раз совпадение по ценностям».

Эксперты отмечают, что пока работодатели не пришли к понимаю того, что ситуация на рынке труда поменялась и так, как раньше, не будет еще очень долго. Поэтому надо бережно относиться к своим сотрудникам.

«Для этого существуют психологи, – говорит Варвара Алтунина. – В Штатах во многих корпорациях есть даже так называемые менеджеры по счастью. Когда мы в первый раз услышали, что есть такие менеджеры, то смеялись. Но могу сказать, что в газпромовских структурах сейчас уже есть официальные вакансии, которые так и звучат — менеджер по счастью».

Варвара Алтунина напоминает о специальныхопросниках, которые помогают определить выгорание. «Опросник Карасека, опросник Маслач — известные, уже апробированные, релевантные опросники, которые могут показать, на какой степени выгорания находится человек. Если это эмоциональное напряжение, там можно обойтись периодом отпуска, отдыха и разговором со своим непосредственным работодателем, руководителем. Есть уровень деперсонализации, когда человек уже разочаровывается в себе как в специалисте, у него наступает апатия, нежелание что-либо делать, и даже то, что он раньше делал прекрасно, он перестает делать. Часто это связано с тем, что работодатель навешивает огромное количество ответственности на сотрудников при дефиците ресурсов. Задачи даются сложные, зачастую невыполнимые, спрос высокий, нет поддержки коллектива, нет команды, нет адекватного руководителя с правильной обратной связью. Все это как снежный ком наваливается, и человек выгорает. Поэтому, если это второй или третий уровень, то здесь уже одним отпуском не обойдешься».

Самый простой способ проверить, выгорел ты или нет. Если в конце двух-трех недельного отпуска вам хочется вернуться на рабочее место, вы ждете, новыепроекты и задачи, значит, у вас была усталость и отпуска хватило. А если в конце отпуска вам неприятно вспоминать рабочий процесс, вы не хотите видеть своих коллег, это уже звоночек о выгорании. Нужно идти к психологу, а, может быть, уже и искать другую работу.

В проектной занятости, которую часто предлагают аутсорсинговые компании, выгорания наименее вероятны, так как у каждого проекта виден финал, также есть возможность попросить руководителя переключить вас на новые задачи, вплоть до вахтовой работы в другом регионе. А вот на постоянном месте работы выгорание возможно, особенно сейчас, когда темп жизни многократно ускорился, а эмоциональное напряжение растет.