Маркетплейсам могут запретить нанимать самозанятых: вызовы и вопросы

Российский e-cом становится объектом притяжения все большего числа предложений со стороны законодателей. И это обосновано: маркетплейсы стали важным элементом экономики, предоставляя платформу для миллионов продавцов и покупателей.

В этом бизнесе активно используется труд самозанятых, однако есть вероятность, что вскоре придется перестраивать работу на новые рельсы. Почему — рассказывает ведущий эксперт по аутсорсингу персонала «ВКР» Елена Корецкая.

Минпромторг РФ может приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых, говорится на сайте ТПП РФ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подтвердил, что работа над законопроектом продолжается, ас отраслью ведется «постоянный открытый диалог».

Причины и следствия

Таким образом министерство хочет упорядочить работу маркетплейсов с контрагентами и усилить контроль за контрафактом. Несмотря на то что самозанятые платят специальный налог на профессиональный доход (НПД), его ставка (4-6%) значительно ниже стандартных ставок для ИП и компаний. Это создает соблазн для бизнеса привлекать именно самозанятых, чтобы снизить налоговые обязательства. Поэтому, одной из ключевых причин, по которой власти рассматривают возможность запрета маркетплейсам привлекать самозанятых, вероятно, является именно желание минимизировать возможности для уклонения от налогов. Насколько это поможет «усилить контроль за контрафактом» пока сложно судить.

Разумеется, также государство стремится и к улучшению социальной защищенности работников. Формально не являясь сотрудниками компаний, самозанятые не имеют тех же гарантий, что и штатные сотрудники: у них нет оплачиваемых больничных, отпусков и прочих льгот. Приравнивание маркетплейсов к торговым сетям и запрет на привлечение самозанятых может привести к увеличению числа официальных трудовых договоров и, следовательно, к повышению уровня социальной защиты работников.

Что будет с бизнесом?

Запрет на привлечение самозанятых может создать существенные проблемы для маркетплейсов. Во-первых, гибкость, которую предоставляет использование самозанятых, позволяющая оперативно настраивать рабочие процессы и уменьшать издержки, будет утрачена. Как сообщается в СМИ, самозанятыми не могут быть предприниматели, которые перепродают товар, а не производят сами. В условиях запрета маркетплейсы будут вынуждены нанимать штатных сотрудников или заключать договоры с ИП.

Маркетплейсы чаще всего привлекают самозанятых для подработки в логистике — например, для разгрузки или как водителей, объяснил собеседник газеты в одном из маркетплейсов. Если закон примут, непонятно, где взять столько людей, готовых работать на таких вакансиях по трудовому договору.

Во-вторых, в условиях нехватки кадров идея дополнительных ограничений в найме, кажется, в целом непродуктивной. Причина дефицита кадров — демографический провал 1990-х годов, отток в смежные сегменты и рост объема операций. Поэтому так важно представлять сотрудникам гибкие условия, позволяющие не только больше зарабатывать, но и в отдельных случаях совмещать сразу две работы.

В-третьих, для малого бизнеса, который представлен на маркетплейсах в качестве продавцов, такое изменение может также оказаться болезненным. Если маркетплейсы в ответ на принятие закона о самозанятых повысят комиссии из-за увеличения издержек, это может негативно сказаться на рентабельности небольших предпринимателей.

В Wildberries почти сразу среагировали и выступили против предложения Минпромторга считать пункты выдачи заказов (ПВЗ) торговыми точками, пишут «Ведомости». «Это часть логистической инфраструктуры, там хранятся заказы конкретных покупателей. ПВЗ Wildberries работают по партнерской модели, позволяя вести прибыльный бизнес предпринимателям из разных регионов страны», — уточнил собеседник издания.

Плюсы для сотрудников

Несмотря на возможные негативные последствия для бизнеса, инициатива может принести некоторые положительные изменения для работников. Прежде всего, запрет на привлечение самозанятых может способствовать улучшению условий труда. Работники, которые сегодня числятся самозанятыми, будут вынуждены перейти на штатные позиции или заключать договоры с компаниями в качестве ИП. Это обеспечит им более стабильные доходы, официальные трудовые отношения и доступ к социальным льготам. Кроме того, повышение уровня социальной защищенности работников может снизить уровень неформальной занятости в стране, что также является одной из задач государства.

Если инициатива будет реализована, рынок труда на маркетплейсах может измениться. С усилением контроля за налоговыми поступлениями увеличится доля официальной занятости и снизится количество самозанятых, работающих на таких платформах. Однако остается вероятность, что заработную плату им понизят, так как представителям онлайн-платформы придется платить больше налогов.

Инициатива Минпромторга РФ по запрету маркетплейсам привлекать самозанятых отражает стремление государства усилить контроль за налоговыми поступлениями, обеспечив прозрачность цепочек и улучшив ситуацию с контрафактом. Однако ее реализация может иметь серьезные последствия как для бизнеса, включая потерю гибкости и рост издержек, так и для сотрудников, зарплаты которых могут быть пересчитаны.