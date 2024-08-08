Самые необычные трудовые законы в мире

Трудовое законодательство в разных странах отражает особенности их культуры, экономики и социальные нормы общества. В некоторых государствах приняты законы, которые могут показаться странными. Эксперты Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг собрали самые необычные трудовые законы из разных уголков мира.

В Швеции существует традиция, согласно которой работники имеют право на традиционный перерыв для кофе и сладостей. Он называется «фика». Хотя это не оформлено в виде закона, работодатели часто учитывают это в политике компании. «фика» считается неотъемлемой частью шведской трудовой культуры. Этот перерыв позволяет сотрудникам расслабиться и восстановить силы.

В Японии, где культура труда акцентирована на преданности компании, существует явление под названием «кароси», которое переводится как «смерть от переутомления». В стране принимаются законы, направленные на сокращение рабочих часов и борьбу с выгоранием. В 2019 году японское правительство внедрило закон, который обязывает компании отслеживать рабочие часы сотрудников, и активно выступает за введение минимального времени на отдых, чтобы предотвратить трудоголизм.

В Австралии работники могут подать в суд на своих работодателей за сексуальные домогательства даже во время обеденного перерыва. Этот закон охраняет права сотрудников не только на рабочем месте, но и во время их отдыха. Это нововведение помогает обеспечить безопасность и комфорт сотрудников, где бы они ни находились.

В Италии существует любопытный закон, согласно которому работодатель не имеет права оказывать помощь работникам, если это связано с выполнением производственных обязанностей. Другими словами, работодатель не может вмешиваться в процесс работы, если это не связано с безопасностью. Этот закон служит для того, чтобы работники не зависели от помощи и могли самостоятельно решать свои задачи.

В некоторых канадских провинциях работодатель обязан предоставлять работникам возможность для перерывов, предназначенных для налаживания психического здоровья. Это значит, что сотрудник может временно оставить свое рабочее место для того, чтобы справиться со стрессом или эмоциональным выгоранием.

Согласно бразильскому законодательству, у работников есть право на два обязательных дня отдыха в год, специально отведенные для снятия стресса. Этот закон направлен на предотвращение эмоционального выгорания и улучшение общего состояния здоровья работников. Работодатель обязан предоставлять эти дни без каких-либо штрафных санкций.

Эти законы, хотя и могут показаться эксцентричными, часто прямо или косвенно способствуют улучшению условий труда и высокой производительности работников. Расскажем еще о нескольких трудовых традициях в зарубежных странах.

В Японии введены строгие меры в отношении работодателей, чьи сотрудники имеют лишний вес. В 2008 году правительство страны утвердило закон, который обязывает компании предпринимать активные действия по предупреждению ожирения среди своих работников, иначе им грозит финансовое наказание.

Согласно этому закону, если обхват талии работников в возрасте от 40 до 74 лет превышает 85 см для мужчин и 89 см для женщин, работодатели должны делать дополнительные взносы в национальную систему здравоохранения. Это обусловлено тем, что люди с избыточной массой тела чаще страдают от различных заболеваний, таких как гипертония, высокий уровень холестерина и диабет, которые требуют медицинского вмешательства.

Важно отметить, что сами сотрудники не подвергаются наказанию. Вместо этого им предлагаются консультации, советы специалистов и программы по повышению физической активности, чтобы помочь улучшить их здоровье и снизить риск заболеваний.

В Соединенных Штатах нет юридической необходимости составлять письменный трудовой договор. Стороны имеют возможность согласовывать условия труда в устной форме. Устный договор считается действительным, если работник и работодатель согласовали тип выполняемой работы, дату начала и размер оплаты труда посредством устных переговоров или через мессенджеры.

В Португалии уволить работника достаточно сложно. Если работодатель желает, чтобы сотрудник покинул организацию, ему необходимо предложить привлекательный пакет возмещения, уговаривать его уйти и надеяться, что сотрудник согласится на увольнение. Также в этой стране начальникам запрещено отправлять сообщения сотрудникам в нерабочее время. За это работодателя могут даже оштрафовать

Все, кто работает в Министерстве труда Германии, могут работать только с 9 утра до 5 вечера, а работодатели могут связываться с сотрудниками в нерабочее время лишь в случае крайней необходимости. Кроме того, немецкие работодатели должны предлагать сотрудникам право работать из дома, если это возможно, и у них нет веских причин физически присутствовать на рабочем месте.

Когда в исландской семье появляется новорожденный, оба родителя получают возможность взять полугодовой отпуск по уходу за ребенком с сохранением 80% своей зарплаты. Это время можно распределить по своему усмотрению: к примеру, первые 13 недель может проводить с малышом мама, а последние — папа. Главное, чтобы оставшиеся 3 месяца обеих частей отпуска совпадали. Правительство рассчитывает, что такая практика будет способствовать укреплению семейных отношений и поможет родителям установить более тесную связь с новорожденным. Кроме того, это предоставляет женщинам возможность не оставаться дома и активно участвовать в жизни семьи.

В Южной Корее алкоголь играет значительную роль в процессе социализации на рабочем месте. Существует даже термин «хусик» — это совместный обед, во время которого коллеги угощают друг друга спиртными напитками. Многие считают, что такие встречи способствуют укреплению взаимосвязей и обмену актуальной информацией и идеями.

Компании зачастую поддерживают проведение таких мероприятий. Более того, на собеседованиях кандидаты могут сталкиваться с так называемыми «алкогольными интервью», где им задают вопросы вроде: «Посещаете ли вы клубы? Употребляете ли алкоголь? Как часто вы пьете?» Таким образом работодатели проверяют, насколько кандидат восприимчив к алкоголю и соответствует ли он корпоративной культуре и коллективу.