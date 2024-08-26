20 ключей к успешному делегированию

Сделайте обзор задачи. Начните с цели. Каких результатов в целом должен достичь исполнитель?

Укажите точный результат, который вы ожидаете. Как именно он будет оцениваться? Убедитесь, что исполнитель хорошо понимает, что от него требуется.

Уточните сроки и бюджет. Отметьте допустимые отклонения от этих требований. Если определенный бюджет не заложен, можете ли вы указать его диапазон, на который можно ориентироваться?

Сообщите исполнителю, какие ресурсы можно задействовать. Ваша помощь (без обратного делегирования)? Другие люди, которые могли бы помочь? Информация из других источников? Шаблоны? Похожие проекты в прошлом? Дополнительный бюджет? Наставники?

Укажите какие-либо конкретные процессы, принципы или процедуры, которым, по вашему мнению, исполнитель должен следовать при выполнении работы. Не превращайте передачу задачи в «угадайку».