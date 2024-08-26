Екатерина Менеджмент
Менеджмент

20 ключей к успешному делегированию

Делегирование полномочий позволяет руководителям освободить время для других важных задач, способствует повышению профессионального уровня сотрудников, дает им возможность выявлять и развивать свои сильные стороны. Следующий чек-лист поможет подтвердить возможность делегирования и учесть все нюансы для успешной передачи задачи и контроля ее выполнения.

1. Принятие решения о делегировании задачи

  • Освободит ли вас передача этой задачи для выполнения более важной

    работы, которую можете выполнить только вы?

  • Приведет ли передача этой задачи более квалифицированному сотруднику или команде к улучшению конечного результата?

  • Есть ли у вас возможность передать задачу квалифицированному специалисту или команде?

  • Не будут ли последствия критическими в случае неудачного выполнения задачи?

2. Подготовка

  • Сначала четко определите задачу для себя.

  • Выберите подходящего человека для выполнения задачи: учитывайте навыки, компетентность, опыт, приверженность делу, рабочую нагрузку. Исполнитель должен быть в состоянии выполнить задачу самостоятельно.

  • Передайте исполнителю достаточное количество полномочий для выполнения задачи.

  • Выделите все необходимые ресурсы для выполнения данной работы.

  • Обеспечьте достаточную мотивированность исполнителя.

3. Уточнение требований к выполнению задачи

  • Сделайте обзор задачи. Начните с цели. Каких результатов в целом должен достичь исполнитель?

  • Укажите точный результат, который вы ожидаете. Как именно он будет оцениваться? Убедитесь, что исполнитель хорошо понимает, что от него требуется.

  • Уточните сроки и бюджет. Отметьте допустимые отклонения от этих требований. Если определенный бюджет не заложен, можете ли вы указать его диапазон, на который можно ориентироваться?

  • Сообщите исполнителю, какие ресурсы можно задействовать. Ваша помощь (без обратного делегирования)? Другие люди, которые могли бы помочь? Информация из других источников? Шаблоны? Похожие проекты в прошлом? Дополнительный бюджет? Наставники?

  • Укажите какие-либо конкретные процессы, принципы или процедуры, которым, по вашему мнению, исполнитель должен следовать при выполнении работы. Не превращайте передачу задачи в «угадайку».

  • Укажите, какие меры предосторожности исполнитель должен предпринять, чтобы предотвратить проблемы, которые вы предвидите.

4. Контроль хода выполнения задачи

  • Следите за ходом выполнения задачи. Заранее установите способы контроля и отчетности. Хотите ли вы получать периодические отчеты о ходе выполнения? Будете ли вы связываться с исполнителем, когда понадобятся обновления, или вы ожидаете, что он свяжется с вами, только если столкнется с задержками или другими проблемами?

  • Отмечайте достижения исполнителя, чтобы повысить его мотивацию.

  • Проследите за тем, чтобы задача была выполнена успешно.

5. Действия после завершения

  • Оцените выполнение задачи и предоставьте обратную связь.

  • Запишите нюансы работы над задачей, если она выполнялась впервые. Это позволит упростить и ускорить исполнение подобной работы в следующий раз. Попросите исполнителя записать свой процесс, включая рекомендации, как в будущем избежать проблем, связанных с выполнением данной задачи.

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