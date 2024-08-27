Сегежа подтвердила опасения инвесторов

Сегежа сегодня отчиталась за 2 квартал (и 1 полугодие) 2024 года по МСФО. Если вы ждали чуда, то его не случилось, но без сюрприза точно не обошлось.

Компания весь 2 квартал продолжала усиленно работать, показывая уверенный рост выручки на 14% кв/кв до 26,1 млрд. рублей. Такая же радужная картина и за полугодие - рост на 23% до 48,9 млрд. рублей. Выручка растет за счет роста объема продаж, то есть продукция компании пользуется спросом, в особенности березовая фанера и клееные деревянные конструкции. Компания начинает находить новые рынки сбыта. На этом весь позитив закончен.

Чистый убыток продолжил свой рост и за полугодие достиг нового рекорда в 9,5 млрд. рублей, что больше рекорда прошлого года на 24%. Стоит отдать должное Сегеже, что попытки сократить убыток прослеживаются, квартал к кварталу видим сокращение на 17%, но темпы недостаточны для выхода из долговой кабалы.

Компания продолжила наращивать долги, которые на конец 2-го квартала составили 144,2 млрд. рублей или +17% год к году. Средневзвешенная ставка по долговым обязательствам - 15,5%, Сегеже очень сложно обслуживать долг такого размера с учетом ставки заимствования.

И в конце сюрприз, а точнее решение, которого инвесторы ждут более года. Сегежа приняла решение о дополнительной эмиссии, параметры и сроки которой будут представлены уже этой осенью. Спрашивается зачем было так долго тянуть с этим, наращивая долг?

На фоне отчетности и новостей акции Сегежи обвалились на 📉-23,7%. Акции материнской компании АФК Системы также скорректировались на 📉-9,0%.