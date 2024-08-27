⛔️Какие компании станут главными бенефициарами снятия санкций?

Отношения России и США понемногу теплеют, во всяком случае на словах. Но рынок уже воспринимает первые шаги как победу и индекс Московской биржи за несколько дней поднялся до уровня 3 300 пунктов.

Очевидно, что акции большинства компании взлетят с началом процесса отмены санкций, но некоторые компании выиграют от этого намного больше остальных.

1. Газпром. Компания молчит по поводу дивидендов за 2024 год. Бюджет на 2025-й их не учитывает, но аналитики не исключают сюрприза. А еще остается главный вопрос: вернется ли российский газ в Европу? Если да – акции могут выстрелить. За последний месяц мы видим уже ощутимый рост 📈26%.

2. Финансовый сектор в лице Сбербанка, ВТБ и Т-Технологий. Стоило появиться новостям о возможном возвращении Visa и Mastercard, как банковский сектор рванул вверх. Снижение транзакционных затрат и подключение к SWIFT могут стать новой главой в истории российских банков. Не стоит забывать и моратории на снятие денег с валютных депозитов и счетов в размере более 10 000 долларов США. Самый зеленый банк уже торгуется выше 310 рублей.

3. Аэрофлот. Если удастся решить проблему с нехваткой запчастей и самолетов, а также восстановить полеты в Европу, авиакомпания может вновь набрать высоту. Компания вернулась к прибыли в 2024 году. Дивидендов в этому году не ждем, то есть совсем не ждем, а не как по Газпрому, но если они будут добавлены в инвестиционную повестку, то взлет будет не за горами.

4. Новатэк. Проекты СПГ завязли в ограничениях, но если удастся ослабить санкции и решить вопрос с газовозами, компания получит мощный импульс.

5. Московская биржа. Снятие санкций с НКЦ и НРД, возврат торгов в основных валютах и приход нерезидентов – все это способно вдохнуть новую жизнь в российский фондовый рынок. За последний месяц бумаги показали рост на 📈16%.

6. АЛРОСА. Запрет ЕС на российские алмазы действует с конца 2023 года, но если санкции снимут, компания может вновь стать ключевым игроком на мировом рынке. Правда кризис отрасли никто не отменял как и текущие низкие мировые цены на алмазы.

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