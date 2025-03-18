Разбор эмитента: Совкомбанк

Согласно финансовой отчётности по МСФО за 9 месяцев чистые процентные доходы банка выросли на 11% до 117,9 млрд. рублей. Чистые комиссионные доходы также показывают рост и составили 25,3 млрд. рублей. Но при этом чистая прибыль сократилась на 26% до 56,5 млрд. рублей. Банк объясняет данный факт существенным разовым ростом доходов за счет переоценки ценных бумаг в 2023 году. Не иначе, как готовились к IPO...

Активы увеличились на 37% и составили 3,8 трлн. рублей. Рентабельность капитала за 9 месяцев составила 25% и она выше, чем у большинства крупных банков нашей страны.

В розничном бизнесе банк увеличил выручку на 76% год к году до 245 млрд. рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 65% год к году до 1,2 трлн. рублей. Основной дайвер продаж - кредитная карта Халва. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году и составил 1,3 трлн. рублей.

За счет высокой ключевой ставке процентная маржа банка снизилась до 5,6%, так как ставки по депозитам растут быстрее доходов от кредитования. Процентная маржа у Совкомбанка немного отстает от крупных банков. В связи с объединением двух банков Совкомбанк принимает заявки на выкуп ряда выпусков своих облигаций до 14.03.2025г.

⭐Банк сейчас оценивается в 1,1х своего капитала, то есть исходя из тенденций нашего рынка текущая стоимость акций в размере 17,7 рублей будет оставаться целевым ориентиром на годовом горизонте. При этом политические заявления и возможное частичное снятие санкционных ограничений могут в моменте существенно повлиять на котировки. На данный момент в моем портфеле находятся только облигации Совкомбанка.

Не инвестиционная рекомендация.

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