Разбор эмитента: Совкомбанк

Кроме традиционного банковских услуг Совкомбанк развивает небанковский бизнес, среди которого выделяется страхование, лизинг, факторинг и площадка цифровых закупок.
Банк входит в список системно значимых банков (с октября 2020 года) и обладает широким географическим присутствием.
Банк активно участвует в сделках слияния и поглощения, последняя из которых связана с покупкой Хоум банка. Следка растянулась почти на год и окончательное присоединение планируется на конец 1 полугодия 2025 года, хотя основные интеграционные процедуры уже завершены.
В декабре 2023 года Совкомбанк провел IPO и теперь акции банка торгуются на Московской бирже с тикером SVCB.В нашем DGI портфеле присутствуют облигации банка, выпуск БО-П05.
💰Дивиденды
Согласно дивидендной политике банк направляет на выплату от 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом в политике присутствует оговорка о том, что после выплаты дивидендов уровень достаточности капитала Н1.0 не может опуститься ниже 11.5%.
Компания начала выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Первая дивидендная выплата составила 1,14 рубля с доходность в 6,9%.
⚡Риски
Совкомбанк находится в стадии слияния с Хоум банком. По итогам этой сделки могут открыться новые обстоятельства как в направлении достаточности выполнения нормативов ЦБ, так и в финансовой отчетности.
Кредитование в больших объемах заемщиков с сомнительной кредитной историей.
Высокая ключевая ставка.
📍Итог
Согласно финансовой отчётности по МСФО за 9 месяцев чистые процентные доходы банка выросли на 11% до 117,9 млрд. рублей. Чистые комиссионные доходы также показывают рост и составили 25,3 млрд. рублей. Но при этом чистая прибыль сократилась на 26% до 56,5 млрд. рублей. Банк объясняет данный факт существенным разовым ростом доходов за счет переоценки ценных бумаг в 2023 году. Не иначе, как готовились к IPO...
Активы увеличились на 37% и составили 3,8 трлн. рублей. Рентабельность капитала за 9 месяцев составила 25% и она выше, чем у большинства крупных банков нашей страны.
В розничном бизнесе банк увеличил выручку на 76% год к году до 245 млрд. рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 65% год к году до 1,2 трлн. рублей. Основной дайвер продаж - кредитная карта Халва. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году и составил 1,3 трлн. рублей.
За счет высокой ключевой ставке процентная маржа банка снизилась до 5,6%, так как ставки по депозитам растут быстрее доходов от кредитования. Процентная маржа у Совкомбанка немного отстает от крупных банков. В связи с объединением двух банков Совкомбанк принимает заявки на выкуп ряда выпусков своих облигаций до 14.03.2025г.
⭐Банк сейчас оценивается в 1,1х своего капитала, то есть исходя из тенденций нашего рынка текущая стоимость акций в размере 17,7 рублей будет оставаться целевым ориентиром на годовом горизонте. При этом политические заявления и возможное частичное снятие санкционных ограничений могут в моменте существенно повлиять на котировки. На данный момент в моем портфеле находятся только облигации Совкомбанка.
Не инвестиционная рекомендация.
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