Разбор эмитента: Газпром нефть

Компания является "дойной коровой" для Газпрома, правда 2024 год для компании оказался не самым сильным в финансовом плане.
💰Дивиденды
Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании - не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок.
Дивиденды выплачиваются дважды в год. Компания стабильно платит дивиденды уже 22 года. По стабильности выплат - это самая стабильная компания российского фондового рынка. Но здесь важно оставить оговорку, ведь стабильность выплат дивидендов еще не означает постоянный их рост.
За 1 половину 2024 года компания заплатила 51,96 рублей дивидендов на одну акцию. Аналитики РСХБ ожидают, что по итогам 2 полугодия 2024 года компания направит на дивиденды порядка 75% от чистой прибыли или 24-27 рублей дивидендов на одну акцию.
⚡Риски
Главный риск - снижение цен на нефть. На каждый 1% снижения цен на нефть акции корректируются на 0,2% в среднем.
Валютный риск. При укреплении рубля на 1% цена акций также в среднем снижается, но не так сильно, как при снижении цен на нефть - только на 0,1%.
Санкционное давление.
📍Итоги
По итогам 2024 года компания показала сильное ухудшение финансового результата. При росте выручки на 16,5% до 4 100 млрд. рублей чистая прибыль сократилась почти на 25% до 479,5 млрд. рублей. На финансовый результат оказали негативное влияние убытки от курсовых разниц и отложенные налоговые обязательства.
Финансовые результаты не самые лучшие, но это временное явление, так как у компании имеется значительный потенциал роста, в том числе за счет Чонского кластера.
По мультипликаторам компания оценена не дорого, так P/S на конец 2024 года составляет 0,7х, то есть акции сейчас продаются с дисконтом.
За 2024 год чистый долг Газпром нефти вырос в 2,4 раза до 742,6 млрд. рублей, что повлекло за собой рост показателя чистый долг/EBITDA, но он продолжает быть на низком уровне 0,5х - достаточном для обслуживания без каких-либо сложностей.
⭐В моем инвестиционном портфеле акции Газпром нефти занимают 1,3%, покупал и продолжаю их покупать на длительный срок, продавать не планирую. Целевая цена на ближайший год - 680-700 рублей.
Не инвестиционная рекомендация.
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