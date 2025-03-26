Разбор эмитента: Газпром нефть

Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании - не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок.

Дивиденды выплачиваются дважды в год. Компания стабильно платит дивиденды уже 22 года. По стабильности выплат - это самая стабильная компания российского фондового рынка. Но здесь важно оставить оговорку, ведь стабильность выплат дивидендов еще не означает постоянный их рост.

За 1 половину 2024 года компания заплатила 51,96 рублей дивидендов на одну акцию. Аналитики РСХБ ожидают, что по итогам 2 полугодия 2024 года компания направит на дивиденды порядка 75% от чистой прибыли или 24-27 рублей дивидендов на одну акцию.