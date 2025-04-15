Разбор эмитента: Ависма

📍Итог

2024 год выдался непростым. Выручка - минус 2,6% до 101 млрд. рублей. Чистая прибыль просела в 2,3 раза до 10 млрд. рублей. P/E взлетел до 41,4х, что делает компанию одной из самых дорогих на рынке. Но не всё так мрачно.

Ависма активно сокращает долги: за год минус 42% до 84,7 млрд. рублей. Это закладывает фундамент под восстановление в будущем.

Также обсуждается инициатива об отмене НДПИ на титан на 15 лет - с таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике, но даже при положительном ответе от Правительства такие вопросы быстро не решаются. Если инициативу реализуют, это станет мощным драйвером для отрасли.

А ещё есть внутренний спрос и экспорт в новые страны: Китай, Канада и др. Мир меняется и Ависма учится лавировать.

⭐Из-за закрытости бизнеса в силу отнесения компании к оборонному сектору, оценить реальную стоимость и перспективы сложно. В моем портфеле компания не представлена и из-за космической цены бумаги вряд ли появится в нем.

Не инвестиционная рекомендация.

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