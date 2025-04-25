Абьюзер нового времени: как клиенты начали «гулять» по банкам в поисках жирных ставок⁠⁠

История началась в прошлом году, когда банки, пытаясь привлечь свежую кровь, начали щедро раздавать приветственные бонусы по вкладам. Лояльность? Увы. Эти клиенты приходили за одним - за максимальной ставкой. А как только она истекала, отправлялись дальше по кругу.
Так и появился новый тип "профи" - профессиональный ловец выгоды. Он не хранит верность одному банку, он хранит верность цифре в строке "процент годовых". Он гоняет до 30 миллионов рублей между разными банками, лавируя между условиями, платформами и акциями — как настоящий трейдер, только не на бирже, а на рынке вкладов.
Почему это стало возможным? Всё просто:
✔ СБП прокачался - теперь можно перекидывать до 30 млн рублей между своими счетами без комиссии. Это как получить суперспособность: быстро, удобно и бесплатно переставлять деньги в самый выгодный банк.
✔ Телеграм учит "жизни" - появляются каналы, где делятся лайфхаками, как воспользоваться системой. Например, использовать грейс-период по кредитке и одновременно получать проценты на накопительном счёте. Законно? Пока да. Умно? Безусловно.
✔ Финансовые платформы вышли из тени - теперь не надо ползать по сайтам 15 банков, чтобы найти лучшее предложение. Всё сравнивается в пару кликов. Более того, через платформу ставка может оказаться выше, чем в самом банке.
Такой вкладчик - это не просто экономный человек. Это гибрид охотника и арбитражника, который читает условия мелким шрифтом быстрее, чем большинство успеет открыть калькулятор.
Банки, конечно, не в восторге. Они рассчитывали на лояльность, а получили скоростной кэш-флоу на минималках. Но рынок - штука живая. И, как всегда, побеждает тот, кто умеет адаптироваться.
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Комментарии5
забавно((( клиент, который хочет заработать выискивая префиренции , это абьюзер. А жадный банк, который зарабатывает на клиентах , кто?
а никак нельзя привлечь эти банки к ответственности за абскарбление?
До чего же бездуховные личности, эти меркантильные клиенты. Нет в них стремления к высоким целям, одно бабло на уме. Вот банки - это совсем другое дело. Это лояльность, альтруизм и высокие нравственные идеалы.
"Когда банкиры получают прибыль, они сами ею пользуются; когда им приходится туго, мы платим по их счетам" (с)