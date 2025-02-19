Документооборот в коммерческой организации

Документооборот должен быть организован с учетом всех этапов жизни документа — от создания до архивного хранения. Соблюдение норм законодательства и установленных правил важно для юридической безопасности и оптимизации работы.
Глава 1. Бухгалтерские документы
1.1. Поступление и создание бухгалтерских документов
Поступление документов: получаем документы от контрагентов, проверяем реквизиты, сверяем с договором и заносим в журнал регистрации.
Создание документов: приказы, счета и инвойсы должны содержать все обязательные данные (реквизиты, товары/услуги, сумма, НДС).
1.2. Сортировка бухгалтерских документов
По типам: разделяем на счета-фактуры, акты, накладные и прочее.
По срокам хранения: для каждого типа документа устанавливаем сроки (например, счета — 5 лет).
По контрагентам/проектам: создаем папки для каждой категории.
1.3. Обработка и учет бухгалтерских документов
Проверка реквизитов и правильности оформления.
Регистрация в журнале учета, создание проводок в системе.
Формирование отчетности на основе документов.
1.4. Сроки хранения бухгалтерских документов
Сроки хранения устанавливаются согласно законодательству: счета-фактуры — 5 лет, акты — 5 лет, договоры — 5 лет после окончания действия.
Документы архивируются с использованием нумерации и маркировки.
1.5. Подготовка к архивному хранению
Сортировка по категориям, инвентаризация, упаковка документов.
Документы прошиваются, маркируются и упаковываются в архивные коробки.
Глава 2. Кадровые документы
2.1. Оформление кадровых документов
Трудовой договор: включает Ф.И.О., должность, условия труда, размер заработной платы. Оригинал хранится в личном деле сотрудника.
Приказы по персоналу: создаются при приеме, увольнении, отпуске. Все приказы регистрируются в журнале приказов.
2.2. Сортировка кадровых документов
По типам: трудовые договоры, приказы, личные карточки, трудовые книжки.
По срокам хранения: все документы сотрудника хранятся 75 лет.
По сотрудникам: каждый сотрудник имеет отдельное личное дело с трудовым договором, приказами и карточками.
Заключение
Строгое соблюдение этапов документооборота гарантирует юридическую безопасность и повышение эффективности работы компании. Важно правильно организовать поступление, обработку, хранение и архивирование документов.
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Инструкция по организации документооборота и архива в коммерческой организации (расширенная версия)