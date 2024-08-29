🏆 Рекордный год по жалобам на налоговую проверку!

Вместо 1 дня пришлось ждать деньги 3 месяца! 😠

21 мая отправлена декларация на возврат НДФЛ (по зачету убытков между брокерами). Дополнительно написала пояснение и приложила подробный расчет.

22 мая (через 1 день!) инспектор приступил к проверке. НО!!!

Сразу выкатил Акт о нарушениях на нескольких листах. 📄

❓ Вопрос: кому от этого проще?

Инспектор пишет длиннющую бумагу. 👮‍♀️ Затем собирается комиссия по принятию решения. Снова тратят время на написание итоговый документ.

Хорошо хоть все в электронном виде делается, а то бумаги бы переводили немереное количество.

Налоговый консультант должен обжаловать Акт. Следить за сроками и новыми документами в личном кабинете (ЛК). Затем писать дополнительные жалобы на решение (если оно не устроит). 👩‍💻

Клиент должен все это время сидеть на антидепрессантах, успокаивать себя, т.к. для обычного человека все эти бюрократические переписки вызывают ужас и панику. 🔄 А если в ЛК еще и миллионные долги висят, то вообще полный ...🤬

💁‍♀️ Ну кому от этого легче? Может, проще сразу закрывать проверку? 💯

Ведь в 80% случаев полученный Акт — это просто отписка.

👉 Создается впечатление, будто инспектор за быструю проверку получает премию. 🤑

Вот и получается, что ему проще проверить за 1 день, написать Акт и спокойно планировать, куда потратит премиальные деньги. 💍

А вот это все, написанное выше, ему фиоле🟪тово...

💁‍♀️ В данном случае, в жалобе пришлось просто продублировала текст пояснения, который изначально был отправлен вместе с декларацией, и который никто похоже даже не читал. 😢

📌 Решение, к счастью, было принято в пользу клиента. 🔥

Через 3 месяца(!) деньги пришли. Но сколько нервов и времени они "забрали"... ♾

✍️ А как вы переживаете общение с налоговыми органами? Поделитесь в комментариях своими впечатлениями. 👇👇