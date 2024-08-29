🏆 Рекордный год по жалобам на налоговую проверку!
Вместо 1 дня пришлось ждать деньги 3 месяца! 😠
21 мая отправлена декларация на возврат НДФЛ (по зачету убытков между брокерами). Дополнительно написала пояснение и приложила подробный расчет.
22 мая (через 1 день!) инспектор приступил к проверке. НО!!!
Сразу выкатил Акт о нарушениях на нескольких листах. 📄
❓ Вопрос: кому от этого проще?
Инспектор пишет длиннющую бумагу. 👮♀️ Затем собирается комиссия по принятию решения. Снова тратят время на написание итоговый документ.
Хорошо хоть все в электронном виде делается, а то бумаги бы переводили немереное количество.
Налоговый консультант должен обжаловать Акт. Следить за сроками и новыми документами в личном кабинете (ЛК). Затем писать дополнительные жалобы на решение (если оно не устроит). 👩💻
Клиент должен все это время сидеть на антидепрессантах, успокаивать себя, т.к. для обычного человека все эти бюрократические переписки вызывают ужас и панику. 🔄 А если в ЛК еще и миллионные долги висят, то вообще полный ...🤬
💁♀️ Ну кому от этого легче? Может, проще сразу закрывать проверку? 💯
Ведь в 80% случаев полученный Акт — это просто отписка.
👉 Создается впечатление, будто инспектор за быструю проверку получает премию. 🤑
Вот и получается, что ему проще проверить за 1 день, написать Акт и спокойно планировать, куда потратит премиальные деньги. 💍
А вот это все, написанное выше, ему фиоле🟪тово...
💁♀️ В данном случае, в жалобе пришлось просто продублировала текст пояснения, который изначально был отправлен вместе с декларацией, и который никто похоже даже не читал. 😢
📌 Решение, к счастью, было принято в пользу клиента. 🔥
Через 3 месяца(!) деньги пришли. Но сколько нервов и времени они "забрали"... ♾
✍️ А как вы переживаете общение с налоговыми органами? Поделитесь в комментариях своими впечатлениями. 👇👇
Комментарии1
Добрый день, Наталия! Классный пост! И отличный вопрос, присоединяюсь к нему.