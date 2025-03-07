Автоматизация производственной безопасности и внедрение 1С:ЗУП 3.1 КОРП для «Красного Октября»

О клиенте

АО «Корпорация Красный Октябрь» — крупнейший отечественный производитель металлопроката. Компания лидирует на рынке нержавеющей стали в России. Металл, выпущенный предприятием, применяется в автомобилестроении, авиации, химическом, нефтяном, энергетическом машиностроении, при добыче нефти и природного газа.

Фактическая численность специалистов «Красного Октября» — порядка 3867 человек.

Цели проекта

«Красный Октябрь» проводил тендер среди разработчиков и выбрал WeJET за весомый опыт по внедрению решений 1С на крупных предприятиях. Нам поручили группу взаимосвязанных задач:

I. Создать систему для комплексной автоматизации производственной безопасности по группе бизнес-процессов.

А именно:

для охраны труда,

промышленной, пожарной и экологической безопасности,

процессов учета, планирования, контроля и формирования аналитической и регламентированной отчетности по направлениям производственной безопасности.

II. Внедрить и настроить систему для автоматизации управления персоналом, расчета зарплаты и сбора данных для HR-аналитики.

Компания решила использовать новый технологичный продукт 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП 3.1. В системе будет от 60 активных пользователей (отдел кадров, делопроизводство, нормировщики 200+ цехов, которые следят за переводом сотрудников по должностям).

III. Синхронизировать продукты 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП 3.1. и 1С:Производственная безопасность 1.1.

Это позволит корректно обмениваться данными и обеспечить правильную работу продуктов.

Ситуация на объекте до запуска проекта

Команда заказчика поддерживала производственную безопасность с помощью такого ПО, как: 1С:ЗУП 3.1 КОРП; АСУП КО, таблиц Microsoft Excel и пр. Этот уровень автоматизации не отвечал требованиям клиента. Не хватало цифрового пространства, которое бы отображало деятельность предприятия по бизнес-процессам вокруг производственной безопасности.

ИС на предприятии не охватывали большую часть бизнес-процессов в сфере безопасности. Формирование и учет данных неудобно велись в бумажной форме и никак не объединялись с помощью единой структуры. Проблема не позволяла быстро вести планирование, структурировано хранить данные, отслеживать выполнение процессов, обеспечивать централизованный доступ для сотрудников.

Что касается ведения кадровых данных, там тоже наблюдались проблемы. Ранее команда заказчика учитывала иерархию на предприятии, расписание, учет сотрудников, физлиц и других кадровых данных в программе БОСС-Кадровик. Со временем система устарела и перестала устраивать специалистов по функционалу. Она была сложной в плане доработки фич, не хватало аналитики.

Появилась задача быстро и без осложнений провести переезд на другое решение. Важно было корректно перенести бизнес-процессы и не нарушить сложившиеся практики организации работы подразделений.

Архитектура решения и масштаб проекта

На этапе комплексного обследования наша команда вылетала к заказчику в Волгоград. В течение недели мы составляли журнал-отчет и подготавливали список доработок, которые потребуются.

Определили направления автоматизации, состав и взаимосвязь модулей системы, схемы ввода, движения и преобразования информации. Провели интервью с руководством и зафиксировали бизнес-процессы. Сделали глубокий анализ учетных систем заказчика.

По итогам работы мы выделили цели, вокруг которых можно объединить задачи в ходе автоматизации, и составила перечень функциональных требований. Как решения, покрывающие потребности заказчика, предложили:

1. Внедрение системы «1С:Производственная безопасность. Комплексная» на базе платформы «1С:Предприятие 8.3». Ради обеспечения должного уровня безопасности на объекте. 2. Внедрение системы «1С: Зарплата и управление персоналом» КОРП 3.1. Для эффективного ведения кадрового учета.

Решение

При внедрении и настройке двух продуктов на базе платформы 1С мы столкнулись с техническими сложностями. Расскажем о некоторых из них и о том, как были решены проблемы.

Вызовы при внедрении 1С:Производственная безопасность

1. Ведение иерархической структуры предприятия, расписания, учет сотрудников, физлиц и других кадровых данных ведется в системе 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 3.1 (далее — 1С:ЗУП). Для реализации взаимного функционирования нужно было настроить синхронизацию по данным.

Недостаточно развернуть типовую конфигурацию и доработать ее. В этом случае нужно спроектировать синхронизации/интеграции с имеющимися системами. Обойтись стандартными планами обмена было невозможно, так как объекты в ПБ и ЗУП отличаются, а местами в ЗУП реализованы доработки заказчика. Мы переработали типовые планы обмена. Объекты в 1С:ПБ 1.1, которые участвуют в синхронизации с1С:ЗУП, были закрыты к редактированию пользователями.

2. Бизнес-процессы блока «производственная безопасность» на предприятии клиента были частично реализованы на базе системы 1С:ЗУП. Одним из требований проекта была реализация взаимного функционирования систем и разведение сотрудников кадровой службы и сотрудников УПБиОТ по разным системам.

Объекты для ведения учета в рамках охраны труда в ЗУП и 1С:ПБ значительно отличаются друг от друга. Так, в 1С:ЗУП можно завести «Карту специальной оценки условий труда» для нескольких рабочих мест, а в 1С:ПБ для одного.

После внедрения 1С:ПБ в качестве мастер-системы для учета данных по СОУТ нельзя установить однозначное соответствие между картой спецоценки в 1С:ПБ и картой в 1С:ЗУП для организации постоянного обмена.

Мы устранили проблему, реализовав следующий алгоритм взаимодействия систем:

1) Сделали первоначальный автоматический перенос исторических данных по картам СОУТ из ЗУП в ПБ. Карты спецоценки в ЗУП закрыли для редактирования пользователями. 2) Для карт СОУТ в 1С:ПБ, которые были перенесены в рамках первичного обмена, установили запрет на редактирование, чтобы избежать ошибок сопоставления. В рамках двух систем по данному объекту действует соответствие "многие к одному". Вновь создаваемые карты СОУТ в 1С:ПБ полностью открыли к редактированию. 3) Реализовали интеграцию для обмена картами СОУТ: из 1С:ПБ (мастер-системы) в 1С:ЗУП.

ВПФ для МО в 1С:ЗУП устанавливаются документом «Карта специальной оценки условий труда», а в 1С:ПБ — в рамках справочника «Рабочие места». Из-за этого нельзя просто настроить интеграцию. На этапе проектирования нужно сопоставить данные и тщательно проработать архитектуру. Учет в ЗУП уже велся, поэтому нужно было сразу произвести перенос данных в другую систему.

Разведение сотрудников по блокам предполагает, что рабочие места должны создаваться в 1С:ПБ и автоматически переноситься в 1С:ЗУП (без права редактирования). Назначение сотрудников на рабочие места должно происходить в 1С:ЗУП и переноситься в 1С:ПБ (без права редактирования).

В 1С:ЗУП сотрудник, назначенный на конкретное место, может быть временно переведен на другое РМ кадровым переводом. Причем, с дальнейшим возвратом на основное рабочее место. В 1С:ПБ механизм прикрепления сотрудников к РМ не предполагает отслеживания возврата на основное РМ. Решили проблему, реализовав задания, которые ежедневно контролируют нахождение сотрудника на РМ.

Для сохранения исторических данных учета мы реализовали механизм единоразового первичного обмена (получения данных в 1С:ПБ 1.1 из 1С:ЗУП) и интеграцию для взаимного обмена данными блока СОУТ.

3. При обследовании бизнес-процессов заказчика выявили порядка 80 критичных функциональных разрывов. Для их исключения мы дорабатывали конфигурацию 1С:ПБ 1.1 в ходе проекта.

4. Заказчик поручил нам ограничить количество сотрудников с доступом к системе 1С:ПБ 1.1, предоставив доступ только персоналу УПБиОТ и начальникам цехов предприятия. Система была модернизирована так, чтобы ответственные сотрудники от УПБиОТ имели полный контроль над всеми этапами выполнения бизнес-процессов «Мероприятия» и «Тестирование». В типовой версии системы требуется обязательное присутствие рядовых сотрудников цехов, ответственных за задачи.

Подробнее опишем два больших блока работы — обеспечение интеграции с 1С:ЗУП 3.1 КОРП и настройку учета спецпитания.

Реализация интеграции с 1С:ЗУП 3.1 КОРП

Мы реализовали интеграцию между 1С:ЗУП и 1С:ПБ 1.1 для поддержания взаимного функционирования систем. В процессе выполнили следующие работы:

1. Настроили типовую синхронизацию для получения из 1С:ЗУП в 1С:ПБ 1.1 иерархической структуры предприятия, штатного расписания, данных о сотрудниках и физлицах, кадровых данных. При взаимодействии двух конфигураций 1С:ЗУП выступает в качестве мастер-системы для учета справочной и кадровой информации.

2. Реализовали механизмы, дающие произвести первичный обмен данными из 1С:ЗУП в 1С:ПБ 1.1 с целью переноса исторических данных. Это сделано по таким объектам, как рабочие места, карты СОУТ, декларации соответствия условий труда, назначения рабочих мест.

3. Реализовали интеграцию между системами со следующей схемой обмена данными:

Разработка интеграций велась с применением технологии синхронизации данных путем использования КД 3.

Учет спецпитания в системе

Сотрудники предприятия получают спецпитание: молоко, кисель, витамины. Нормы выдачи закрепляются за рабочим местом и действуют на сотрудников, закрепленных за ним. Нужно было автоматизировать процесс ведения списка работников, которые получают спецпитание, организовать расчет потребности в выдаче спецпитания и ведение ведомостей выдачи.

Какие факторы мы учли:

Сотрудник предприятия может отказаться от выдачи спецпитания в пользу выдачи ему денег. Такой сотрудник не должен попадать в ведомость выдачи. Признак отказа от спецпитания определяется в 1С:ЗУП кадровой службой.

Есть рабочие места, для которых законодательно запрещено отказываться от спецпитания в пользу выплаты денег. Контроль таких мест должен вестись сотрудниками УПБиОТ в системе.

Сотрудник может отказаться от получения киселя и молока, но не может отказаться от получения витаминного напитка.

Мы доработали справочник «Рабочие места» так, чтобы можно было устанавливать нормы выдачи по спецпитанию (вид спецпитания и норма выдачи). На форму элемента справочника «Сотрудники» добавили признак «Отказ от спецпитания». Он заполняется благодаря обмену данных с 1С:ЗУП.

На форму справочника «Рабочие места» добавили признак «Запрет денежной компенсации». Аналогично доработали справочник «Рабочие места» в 1С:ЗУП. В рамках интеграции между системами настроен обмен по признаку. Контроль заполнения признака осуществляется мастер-системой на стороне 1С:ПБ 1.1. На стороне 1С:ЗУП реализовали механизм, запрещающий установить признак отказа от спецпитания, если РМ предполагает запрет на компенсацию.

Для корректного расчета спецпитания нужно учитывать количество отработанных сотрудником смен. В 1С:ПБ 1.1 не предусмотрен функционал для ведения табеля учета отработанного времени. В рамках доработки настроили обмен данными с 1С:ЗУП для получения данных через HTTP-сервис.

Для создания ведомостей выдачи спецпитания сделали обработку «Необходимость выдачи спецпитания». Ведомости формируются на базе данных:

1. Нормы выдачи спецпитания из рабочего места в 1С:ПБ 1.1.

2. Перечень сотрудников, отказавшихся от получения спецпитания ради денежной компенсации из 1С:ЗУП.

3. Список рабочих мест, которые не могут отказаться от спецпитания в пользу денежной компенсации в 1С:ПБ 1.1.

4. Данные табеля учета времени, отработанного сотрудниками, собранные через http-сервис из 1С:ЗУП.

Мы реализовали полноценный функционал учета спецпитания на предприятии. Он разделен на блоки и разнесен по используемым на предприятии системам:

1. В 1С:ПБ 1.1 сотрудниками УПБиОТ устанавливаются нормы выдачи спецпитания и формируются ведомости для выдачи продукции со складов.

2. В 1С:ЗУП 3.1 КОРП ведется учет сотрудников, отказавшихся от выдачи спецпитания в пользу денежной компенсации, и расчет компенсации.

Вызовы при внедрении и настройке 1С:ЗУП

Перенос блоков системы с БОСС-Кадровик в 1С был сложным вызовом, если учесть, что прямого типового перехода нет. Это две платформы, отличающиеся по своей организации. Мы провели анализ данных для переноса в ЗУП — составили таблицы с данными, сопоставили, в каких блоках аналогичные данные хранятся в программах. Подготовили техзадания.

В ходе работы закрыли множество нестандартных запросов от клиента. Так, добавили в систему ведение ученических договоров с возможностью выплаты стипендии. В 1С:ЗУП такой функционал есть, но для его использования сотрудника нужно нанимать в штат. Студентов на завод не трудоустраивают. Доработка позволяет корректно оформить учеников.

Обеспечили рассылку уведомлений по статусу работы сотрудника. Если данные сотрудника меняются задним числом, происходит изменение его табеля. Ответственный сотрудник получает уведомление о событии и может заново распечатать табель.

В системе можно сделать рассылку о декретном отпуске, об окончании испытательного срока, о необходимости распечатать актуальный табель.

Обеспечили расчеты выплат по отпускам и больничным. Две системы хранят данные неодинаково. Мы написали функционал по получению данных. Сделали доработки по сложным начислениям (зарплата в праздники, выслуга лет). Проверили корректность работы системы.

Аналогичные сложности были при расчете выплат за работу по госзаказам. Стандартный функционал для задачи не подходил. Настроили интеграцию и сделали модули для учета зарплаты в разрезе гособороны. Это позволит считать, какая доля зарплаты сотрудника касается заказов для государства.

Результаты проекта

1. Мы оперативно внедрили и ввели в эксплуатацию систему «1С:Производственная безопасность. Комплексная» для «Красного Октября».

На базе новой системы ведется учет по всем направлениями производственной безопасности. Система полностью внедрена, со стороны WeJET ведутся консультационная работа и решение проблем пользователей. Обновляем конфигурацию системы по мере выхода новых версий.

Сотрудники предприятия отказываются от бумажного документооборота и все чаще используют систему для ведения документов. Полный отказ от бумажных отчетов произойдет после обкатки системы при сдаче регламентированной отчетности и прохождения государственных проверок.

Если мы говорим не про регламентированную отчетность, для большинства отчетов, предлагаемых 1С:ПБ, аналогов на предприятии заказчика изначально не было. Система облегчила контроль и анализ на предприятии.

В программе одновременно работает до 40 пользователей. Планируется расширение до 100 пользователей. По итогам внедрения обеспечены:

Автоматизация промышленной безопасности.

Автоматизация охраны труда.

Автоматизация экологической безопасности.

Автоматизация пожарной безопасности.

Формирование и учет допусков к работам для групп по электробезопасности.

Интеграция новой системы учета с системой 1С:ЗУП.

Автоматизация обмена данными регламентированной отчетностью с контролирующими органами.

2. Помогли клиенту без лишних материальных затрат и проблем осуществить перенос данных с системы учета БОСС:Кадровик на 1С:ЗУП.

Все механизмы переноса сделали самостоятельно, сопоставив архитектуру систем и добавив доработки.

Система 1С:ЗУП оперативно внедрена в эксплуатацию. Первый квартал 2024 года был успешно закрыт на «Красном Октябре» с помощью новой программы. Сейчас со стороны WeJET ведется консультационная работа.

Первоначально у сотрудников были сложности с освоением продукта. Но это было ожидаемо, сервисы и их интерфейс разные. Так что мы помогали с онбордингом и оказывали техподдержку.

Новая система упростит процессы управления персоналом, расчета зарплаты, сбора данных для аналитики и взаимодействия с государственными предприятиями. Сотрудникам будут доступны нестандартные отчетные формы. В продукт заложена возможность гибкого управления позициями расписания.

Работе предприятия в сфере кадров помогут сделанные нами интеграции с кастомными системами в сфере бухучета, автоматизация сбора отчетов, подсчета больничных, гибкая настройка видов начислений и удержаний. Мы настроили обмен данных с контролирующими органами.

Интеграция с системой СКУД позволит делать отчеты по сотрудникам. Руководству цехов и топ-менеджерам предприятия будет легче контролировать работу персонала.

3. Оба продукта на платформе 1С синхронизированы и корректно работают в связке, выполняя цели бизнеса. Они сделают эффективнее работу предприятия, на котором трудится почти 4000 человек.

Заказчик остался нами доволен и открыт дальнейшему сотрудничеству.