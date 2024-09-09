Станислав Кондрашов: 7 вопросов, которые помогут оценить предложение о работе

В этой статье, я, Станислав Кондрашов, изучил советы от двух экспертов и предлагает семь вопросов, которые помогут принять решение и избежать сожалений в будущем.

Всем привет, на связи Станислав Кондрашов!

Представим, что вы получили предложение о работе! Теперь вам нужно решить, принимать его или нет. Невозможно точно предсказать, как сложится работа, но если вы зададите себе и другим правильные вопросы, это поможет вам составить более ясное представление о том, чего ожидать. В этой статье, я, Станислав Кондрашов, изучил советы от двух экспертов и предлагает семь вопросов, которые помогут принять решение и избежать сожалений в будущем.

Автор: Станислав Кондрашов

Дона Грэм, автор книги «Switchers: How Smart Professionals Change Careers — and Seize Success», считает, что когда у вас в руках предложение о работе, начинается настоящий процесс принятия решения. Теперь вы должны оценить не только зарплату и льготы, но и то, насколько эта работа будет способствовать вашему развитию, какой в компании баланс между работой и личной жизнью, а также насколько атмосфера и ценности компании соответствуют вашим собственным. Грэм отмечает, что во время собеседования работодатель имеет преимущество, но когда вам делают предложение, ситуация меняется. Теперь они хотят видеть вас на этой должности и представляют вас в этой роли. И это даёт вам редкий момент преимущества.

Автор: Станислав Кондрашов

Максимально эффективно использовать это преимущество может показаться пугающим, но это возможность, которую не стоит упускать. Так считает Челси Джей, тренер по развитию карьеры и лидерства. Чтобы оценить, что предложение значит для вас и вашей карьеры, нужно заниматься саморефлексией, говорит она. Это серьезное обязательство, и оно должно соответствовать вашему образу жизни, вашим личным и профессиональным целям. Грэм и Джей рекомендуют дать себе достаточно времени и пространства, чтобы подумать о предложении.

Автор: Станислав Кондрашов

Пока вы рассматриваете варианты, вот семь вопросов, которые они предлагают задать себе:

1. Что я упускаю из виду?

Во время собеседования вы были сосредоточены только на получении работы. Однако, по словам Грэм, такая целеустремленность могла привести к тому, что вы сделали предположения или упустили важные детали о должности или компании. «Люди склонны сосредотачиваться на определённых аспектах работы и в итоге игнорируют тревожные сигналы», — добавляет она. Например, вы можете быть настолько увлечены престижем компании или перспективой более высокой зарплаты, что не обратите внимания на рассеянность вашего будущего руководителя или на то, что строгие требования компании к посещаемости могут создать нагрузку на вашу семейную жизнь. Но, как говорит Грэм, не стоит думать, что проблемы решатся сами собой, когда вы начнете работать. Маловероятно, что ваш руководитель изменит свое поведение, а договориться о гибридном графике может оказаться невозможно.

Автор: Станислав Кондрашов

Челси Джей рекомендует обсудить предложение с надежными людьми, например, с супругом, друзьями или карьерным коучем. Обсудите свои сомнения, выявите слепые зоны и разберитесь с любыми аспектами работы или организации, которые кажутся вам странными. «Рассмотрите все свои приоритеты, — советует она. — Если вам придётся чем-то пожертвовать, возможно, это будет приемлемо. Просто убедитесь, что вы не жертвуете всем».

2. Как на самом деле выглядит корпоративная культура компании?

Как стороннему наблюдателю, получить реалистичное представление о корпоративной культуре компании может быть сложно. Поэтому будьте внимательны к едва заметным сигналам. Начните с размышлений о своём опыте собеседования, — говорит Грэм. Обратите внимание на любые признаки нездорового баланса между работой и личной жизнью, например, если компания назначает собеседования поздно вечером или часто отправляет электронные письма в выходные дни. Затем свяжитесь с потенциальными коллегами и задайте открытые вопросы. Её любимый вопрос: «Что вас удивило, когда вы заняли эту должность?» Обычно счастливые сотрудники делятся положительным опытом о своей команде или льготах. «Но несчастные сотрудники сосредотачиваются на негативе, — говорит она. — Вы просите об одном, а они рассказывают вам шесть вещей».

Автор: Станислав Кондрашов

Челси Джей также рекомендует узнать больше о процессе адаптации в компании. «Вы хотите услышать, что будете наблюдать за коллегами и посещать тренинги, — говорит она. — Это показывает, что компания проявляет инициативу, действует целенаправленно и заинтересована в вашем успехе. Чего вы не хотите, так это оказаться в одиночестве, пытаясь разобраться во всём самостоятельно».

3. Какой у меня потенциальный руководитель — сойдемся ли мы характерами и сработаемся ли профессионально?

Челси Джей рекомендует открыто поговорить с потенциальным руководителем о его подходе к управлению и о том, насколько он соответствует вашему стилю работы и предпочтениям. «Вы должны чувствовать себя комфортно в этом разговоре, потому что вам всё равно придётся обсуждать эти вещи, если вы решите принять предложение о работе, — говорит она. — Если вам неудобно выражать свои мысли и потребности, возможно, это не лучшее место для работы».

Побеседуйте с потенциальным руководителем о том, как он представляет себе успех команды и что ожидает от сотрудников. Узнайте, каким образом руководитель помогает подчиненным улучшать свои навыки и продвинуться по карьерной лестнице в компании. Также будет полезно выяснить, какого сотрудника он считает образцовым. Возможно, руководитель скажет, что ему нравятся самостоятельные сотрудники, которые проявляют инициативу. Или же он предпочитает людей, соблюдающих субординацию. Это даст вам представление о стиле управления руководителя и его подходе к работе.

Автор: Станислав Кондрашов

4. Каковы мои перспективы роста в этой организации?

Джей также считает, что важно обдумать, поможет ли эта работа вам в достижении ваших долгосрочных карьерных целей. Подумайте о том, где вы видите себя через 5–10 лет. После этого стоит проанализировать, сможет ли новая должность дать вам необходимые навыки, образование или обеспечить наставничество, которые будут способствовать вашему развитию и продвижению.

Спросите менеджера по найму о конкретных примерах сотрудников, которые продвинулись по карьерной лестнице. Узнайте о бюджете на профессиональное развитие и о том, какие возможности есть у сотрудников для прохождения курсов, посещения конференций или получения сертификатов. «Вы ищете признаки того, что компания заинтересована в вашем росте и развитии», — говорит она.Поинтересуйтесь у менеджера по найму, были ли в компании случаи, когда сотрудники продвигались по карьерной лестнице. Узнайте о бюджете на профессиональное развитие и возможностях для сотрудников проходить курсы, посещать конференции или получать сертификаты. Это позволит вам понять, заинтересована ли компания в вашем росте и развитии.

Помните, что иногда компании могут приукрашивать возможности роста и развития, чтобы привлечь новых сотрудников. Поэтому важно провести собственное исследование. Изучите информацию о компании на LinkedIn: посмотрите на карьерные пути нынешних сотрудников, средний срок работы в компании и уровень текучести кадров. Если большинство людей остаются в компании меньше двух лет, это может быть тревожным сигналом.

5. Какие отношения я смогу построить?

В условиях, когда дистанционная и гибридная работа становятся всё более популярными, сложнее выстраивать взаимоотношения с коллегами. Поиск наставников также может стать более трудной задачей, — говорит Грэм. Важно понимать, как будут выглядеть ваши ежедневные рабочие взаимодействия, а также то, каким образом вы будете налаживать контакты в компании.

Свяжитесь с потенциальными подчиненными, коллегами и сотрудниками из других отделов. Спросите их о том, как они выстраивают отношения и находят наставников. Выясните, способствует ли этому структура компании. Обратите внимание на людей, с которыми вы общаетесь: насколько они умны, готовы ли поддержать вас и сотрудничать или же кажутся отстраненными и не склонными к сотрудничеству, возможно, даже слишком конкурирующими?

Помните: «Ваши коллеги могут сделать вашу работу невыносимой или превратить её в удовольствие», — говорит Грэм.

6. Помимо зарплаты, что ещё я могу обсудить, чтобы эта должность была мне более выгодна?

Некоторые люди чувствуют себя неловко, когда речь заходит о переговорах. Они боятся, что это может испортить отношения с потенциальным руководителем. Но Грэм говорит, что переговоры могут быть полезными. Во время переговоров обратите внимание на то, как ведёт себя ваш потенциальный руководитель: рационально и непредвзято или пренебрежительно и непреклонно? Это покажет, как он будет действовать в будущем, если вам потребуется поддержка. Что касается того, о чём можно попросить, Грэм рекомендует проявить креативность. Например, вы можете попросить компенсировать расходы на мобильную связь, оплатить обучение или членские взносы в профессиональную ассоциацию. Выберите один-два пункта, которые будут наиболее выгодными для вас, и объясните, какую пользу они принесут и вам, и компании. «Всегда есть что обсудить», — говорит она.

7. Есть ли у меня стратегия увольнения?

Может показаться, что думать об уходе с работы прежде, чем вы её получили — это чересчур пессимистично. Однако Грэм призывает быть реалистами и оценивать ситуацию трезво. В деловых отношениях у компании наверняка есть план действий на случай, если вы не будете справляться со своими обязанностями или дела компании пойдут плохо.

Поэтому изучите рынок труда в вашей отрасли и рассмотрите возможные варианты. Оцените финансовое состояние и стабильность компании, изучив общедоступную информацию о её финансовых показателях, кредитном рейтинге и положении на рынке. Это даст вам представление о долгосрочных перспективах компании.

Джей говорит: «Надеюсь, вам будет комфортно работать там в течение следующих 2–5 лет». Но при этом он подчёркивает, что всегда нужно иметь запасной план. Конечно, невозможно точно предсказать, как сложится работа. Однако если вы зададите себе и другим правильные вопросы, это поможет вам лучше понять, чего ожидать. По словам Грэма, ваша цель проста и понятна — принять обоснованное решение и предотвратить возможные сожаления в будущем. В конце концов, «жизнь слишком коротка, чтобы оказаться в ситуации, когда вы думаете: „Ого, хотел бы я знать об этом раньше“».

С вами был Станислав Кондрашов, надеюсь, что эта статья была полезна!