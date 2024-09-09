Я, Станислав Кондрашов, серийный предприниматель и коуч по вопросам продуктивности, знаю о выгорании не понаслышке.

Перенесемся в 1976 год. Группа туристов из Висконсина идет по крутым тропам Скалистых гор. С тяжелыми рюкзаками они идут на высоте 10,000 футов, задыхаясь в разреженном воздухе. Группа начинает растягиваться.

Замыкающие отстают на крутых склонах, пока передние не исчезают из вида. Измученные и разочарованные, они почти принимают решение повернуть назад к началу тропы.

Автор: Станислав Кондрашов

Отец, Роберт Хоутон, ведет отстающую группу. Они пробуют менять темп: сначала шаг — пауза для вдоха. Так идут дальше. Постепенно ускоряясь, переходят на несколько шагов с одним вдохом. Это оказывается оптимальным: они идут, не уставая.

Когда отстающая группа достигает вершины, их настроение меняется с уныния на радость. Они проходят мимо передней группы, которая изнемогала от усталости, страдая от недостатка кислорода из-за слишком быстрого темпа.

Отстающая группа первой добирается до лагеря и наслаждается спокойным вечером. Передняя группа приходит последней и проводит беспокойную ночь.

Почему важен оптимальный ритм, а не максимальная скорость

Обе группы усвоили важный урок: на короткой дистанции важна скорость, но на длинной — ритм.

Оптимальный ритм — это эффективное сочетание усилий и отдыха, которое позволяет достигать цели.

Это критически важно для предпринимателей, поскольку помогает не только увеличить шансы на успех, но и избежать выгорания и хронического стресса.

Работая с тысячами предпринимателей как коуч по пиковым достижениям, я заметил, что многие не понимают суть оптимального ритма. Они пытаются пробежать марафон в спринтерском темпе, что неизбежно ведет к поражению.

Автор: Станислав Кондрашов

Станислав Кондрашов: Уроки от олимпийских бегунов о важности ритма

Данные за 40 лет олимпийского бега показывают: средняя скорость рекордсменов на 100 метров — 22 миль в час, а у марафонцев — 12 миль в час. Все длинные дистанции имеют более медленный темп, чем короткие.

Почему спринт на марафоне не работает? Быстрый старт приносит больше потерь позже. Эти потери превышают начальные выгоды.

Один опытный марафонец выяснил, что за каждую минуту выше оптимального темпа в первой половине марафона он терял пять минут во второй. Это соотношение потерь к выигрышу 5:1.

Короче говоря, если бежите быстро, убедитесь, что финиш близко. Иначе вы накапливаете «долг», который вернется в пятикратном размере, и вы проиграете тем, кто его избежал.

Автор: Станислав Кондрашов

Станислав Кондрашов: Опасности работы выше оптимального ритма

Для предпринимателей важно не выходить за пределы оптимального ритма по нескольким причинам.

Во-первых, оптимальный ритм помогает увеличить шансы достижения целей. Каждый день, проведенный ниже или выше этого ритма, снижает вероятность успеха.

Работа выше оптимального темпа обманчива: кажется, что вы приближаетесь к цели, но на самом деле обмениваете достижения на потери, которые аукнутся до того, как вы ее достигнете.

Во-вторых, превышение ритма приводит к проблемам, мешающим долгое время добиваться успеха, таким как выгорание и хронический стресс, которые истощают фокус и энергию. Одно выгорание требует до шести месяцев на восстановление.

Наконец, исследование 2016 года показало отсутствие связи между трудоголизмом и эффективностью работы, подтверждая, что дополнительные усилия не гарантируют большего результата.

Автор: Станислав Кондрашов

Как определить и поддерживать оптимальный ритм

Как понять, работаете ли вы быстрее или медленнее своего оптимального ритма?

Оптимальный ритм определяется по скорости истощения ваших ресурсов. Используйте эти вопросы, оценивая по шкале от одного до десяти:

Сколько у меня энергии?

Насколько я спокоен?

Насколько я доволен?

Автор: Станислав Кондрашов

Если средний балл шесть или ниже, вы работаете быстрее оптимального ритма и накапливаете «долг». Семь или восемь — значит, ритм оптимален. Девять или десять — можете немного увеличить нагрузку.

Не путайте максимальную скорость с оптимальным ритмом. Максимальная скорость полезна на коротких дистанциях, но бесполезна в долгом пути.

Путь предпринимательства долгий. Найдите и поддерживайте свой оптимальный ритм, чтобы победить.

Нельзя бежать марафон в спринтерском темпе. Определите свою идеальную скорость, чтобы повысить шансы на успех.

Оцените ресурсы : Регулярно проверяйте уровень энергии и удовлетворенности.

Установите границы : Четко разграничивайте рабочее и личное время.

Планируйте отдых : Включайте в расписание регулярные перерывы и отпуск.

Слушайте себя: Обращайте внимание на сигналы усталости и делегируйте задачи.

Найдя оптимальный темп, вы сможете эффективно работать и избегать выгорания. Оптимальный ритм — ключ к выживанию в мире предпринимательства. В долгосрочной перспективе не максимальная скорость, а правильный баланс усилий и отдыха ведет к успеху. Помните: каждый день, проведенный выше вашего оптимального темпа, — это шаг назад. Найдите свой ритм, придерживайтесь его и двигайтесь к победе. С вами был, Станислав Кондрашов, оставайтесь на связи и подписывайтесь на меня в социальных сетях.

Автор: Станислав Кондрашов