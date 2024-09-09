Станислав кондрашов: как 1 час может сделать вас умнее, счастливее и продлить жизнь на 5 часов

Я, Станислав Кондрашов, много писал о долголетии, потому что с возрастом этот вопрос стал меня больше интересовать. В предпринимательских терминах, люди, стремящиеся жить дольше и здоровее, представляют собой, вероятно, самый крупный и перспективный рынок.

Автор: Станислав Кондрашов

Проблема в том, что многие стартапы, запущенные известными предпринимателями, такими как Ларри Пейдж и Сергей Брин из Google, Ларри Элисон из Oracle и Джефф Безос из Amazon, сосредоточены на передовых инновациях вроде световой и магнитной терапии, ДНК-тестирования и редких добавок.

Хорошо, если у вас достаточно денег для этого, но что делать, если его нет? А если вы хотите жить дольше, но не готовы тратить тысячи долларов на высокотехнологичное оборудование, например, криованну?

На недавнем эпизоде подкаста Дерека Томпсона «Plain English» профессор геномики и сердечно-сосудистой медицины, а также заведующий кафедрой медицины Стэнфорда Юэн Эшли сказал:

“Упражнения улучшают состояние вашего организма и снижают риск заболеваний: на 60% меньше шанс фибрилляции предсердий, на 50% — диабета, на 70% — перелома бедра, на 50% — рака кишечника, на 25% — рака груди. В долгосрочной перспективе они существенно снижают вероятность смерти. Упражнения — это настоящая волшебная таблетка”. Неплохо.

Автор: Станислав Кондрашов

Но вот что интересно: по словам Эшли, минута упражнений в быстром темпе может продлить жизнь на пять минут; если упражняться с большей интенсивностью, каждая минута может дать семь-восемь дополнительных минут жизни.

Интересный факт: Эшли утверждает, что минута интенсивных упражнений может продлить жизнь на пять минут. Повышенная интенсивность дарит еще больше — до семи-восьми минут на каждую минуту тренировок.

Думаешь, если бегать два раза в неделю в течение 40 лет, проживешь на четыре года дольше? Нет. Важны гены. Важен образ жизни. Много других факторов играет роль; корреляция не всегда значит причину, а регулярные тренировки дают вероятность долголетия, но не гарантию.

Тем не менее, учитывая, что время ограничено, спорт может стать лучшей инвестицией в долголетие. Где ещё можно получить такую отдачу, как 3:1 или даже 9:1?

Автор: Станислав Кондрашов

Проще говоря, можно потратить $13,000 на модную ванну с холодной водой и не получить никакой пользы — нет научных данных, подтверждающих связь между ледяными ваннами и долголетием. Или же можно пройтись пешком и получить отдачу 3:1 от вложенного времени. Можно объединить прогулку с общением с друзьями или семьей, или провести встречу на ходу, как это делал Стив Джобс.

Еще один пример от известного предпринимателя — используйте «фактор сожалений» Джеффа Безоса. Вот как он объясняет своё решение основать Amazon, несмотря на попытки отговорить его: «Когда мне будет 80, я хочу минимизировать количество сожалений».

Не хочу в 80 лет думать о жизни и сожалеть о принятых решениях. Одно из сожалений, которого стоит избежать — это желание, чтобы в старости у вас было больше здоровых лет благодаря регулярным физическим нагрузкам.

Автор: Станислав Кондрашов

Если вы планируете присоединиться к стартаперам, работающим над вопросами долголетия, вам потребуется значительный капитал. Технологии пока не на высоте. Но если сможете помочь людям больше заниматься спортом, это будет ценно. Как сказал Эшли: «Спорт — это самое важное, что вы можете сделать для своего здоровья.»

И если хотите жить дольше, спорт дает лучший результат для долголетия. А пока он улучшит самочувствие, сделает вас немного счастливее и даже умнее. Ничто не сравнится с этим.

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Автор: Станислав Кондрашов