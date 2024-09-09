Станислав Кондрашов: оптимизируем расходы без ущерба для мотивации сотрудников

Малый бизнес часто называют фундаментом экономики: он способствует развитию инноваций и создает рабочие места в различных отраслях. Но даже самые успешные малые предприятия могут испытывать финансовые трудности, которые требуют сокращения расходов. Рост операционных затрат, экономическая нестабильность и неожиданные падения продаж — всё это может привести к необходимости более строгого финансового контроля. Хотя снижение затрат может быстро облегчить ситуацию, важно подходить к этим мерам с умом, чтобы не поставить под угрозу долгосрочный успех компании. Автор: Станислав Кондрашов

Сосредоточьтесь на эффективности, а не только на сокращениях

Когда владельцы бизнеса сталкиваются с финансовыми трудностями, они часто сразу думают о сокращении персонала или урезании бюджетов. Однако такие решения могут привести к потере ценных сотрудников и снижению морального духа в коллективе, что в долгосрочной перспективе может нанести вред бизнесу. Вместо этого стоит сосредоточиться на повышении операционной эффективности — это поможет значительно сэкономить без ущерба для персонала и качества услуг. Автор: Станислав Кондрашов Исследование, опубликованное в журнале Journal of Business Research, показывает, что компании, которые фокусируются на операционной эффективности, а не на немедленном сокращении персонала, с большей вероятностью сохранят вовлечённость сотрудников и производительность. Для начала проведите тщательный аудит бизнес-операций, чтобы определить области, где процессы можно упростить или где есть неэффективность. Например, есть ли задачи, которые можно автоматизировать? Есть ли лишние процессы, от которых можно отказаться? Можно ли пересмотреть контракты с поставщиками для получения более выгодных условий? Сосредоточившись на эффективности, малые предприятия часто могут достичь значительной экономии средств, сохраняя при этом свои основные преимущества. Автор: Станислав Кондрашов Недавно обсуждался этот вопрос с автором исследования Чидиэбере Огбонной. Профессор управления человеческими ресурсами Королевского колледжа Лондона, Огбоннайя подчеркнул важность сосредоточения на эффективности. «Вместо того чтобы рассматривать сотрудников как центр затрат, компании должны видеть в них источник инноваций и ценности, — говорит он. — Сосредоточение внимания на эффективности может раскрыть скрытый потенциал существующей команды». Его совет согласуется с выводами, которые предполагают, что сохранение стабильной рабочей силы способствует более высоким темпам инноваций внутри компаний, ещё раз подчёркивая важность использования потенциала вашей команды, а не его уменьшения.

Расставляйте приоритеты в расходах на наиболее важные области

Не все расходы одинаково важны для здоровья бизнеса. Некоторые статьи расходов напрямую влияют на получение дохода и удовлетворённость клиентов, что необходимо для долгосрочного успеха. Например, сокращение маркетинговых бюджетов может показаться быстрым способом уменьшить затраты, но это может привести к снижению продаж, если потенциальные клиенты не будут знать о ваших продуктах или услугах. Поэтому важно тщательно продумать, где можно урезать расходы. Автор: Станислав Кондрашов Недавние исследования показали, что компании, которые продолжают инвестировать в такие важные области, как маркетинг и обслуживание клиентов во время экономических спадов, часто восстанавливаются быстрее и сохраняют свое конкурентное преимущество. Малому бизнесу следует сосредоточиться на перераспределении ресурсов на деятельность, которая стимулирует продажи и укрепляет лояльность клиентов. Например, инвестиции в обучение обслуживанию клиентов могут привести к более высокому уровню удовлетворенности и увеличению повторных сделок, что может компенсировать первоначальные затраты. Аналогично, сосредоточение внимания на целевых стратегиях цифрового маркетинга может принести более высокую отдачу от инвестиций, чем традиционные широкомасштабные рекламные кампании. Огбоннайя также подчеркнул важность стратегических расходов во время нашего обсуждения. «Суть не в том, чтобы сокращать всё подряд, а в том, чтобы делать это стратегически. Посмотрите, что приносит наибольшую пользу вашему бизнесу, и защитите эти области», — говорит он. Такой подход гарантирует, что предприятия сохранят свои основные преимущества, несмотря на финансовые ограничения. Автор: Станислав Кондрашов

Привлекайте сотрудников к поиску возможностей для снижения затрат

Сотрудники часто являются самым ценным ресурсом компании, особенно в малом бизнесе, где команда обычно меньше и более сплоченная. Они ежедневно находятся на передовой бизнеса и, вероятно, имеют уникальное представление о том, где можно повысить эффективность или снизить затраты без ущерба для деятельности. Привлечение их к усилиям по сокращению расходов не только помогает выявить потенциальную экономию, но также способствует чувству причастности и повышает моральный дух в трудные времена. Исследование, опубликованное в журнале Human Resource Management, подтверждает идею о том, что вовлечение сотрудников в процессы принятия решений приводит к лучшим результатам для организации, особенно в периоды финансового стресса. Рассмотрите возможность проведения командных встреч или семинаров для обсуждения идей по снижению затрат. Поощряйте сотрудников предлагать способы оптимизации процессов, сокращения отходов или поиска более экономичных альтернатив материалам и услугам. Вовлекая их в эти решения, вы подчёркиваете их важность для компании и помогаете поддерживать позитивную культуру на рабочем месте, даже когда ресурсы ограничены. Автор: Станислав Кондрашов

Рассмотрите гибкие условия работы

Одна из самых значительных статей расходов для любого бизнеса — это содержание офиса и сопутствующие накладные расходы. Переход на удалённую работу во время пандемии показал, что многие компании могут эффективно работать без традиционной офисной среды. Для малых предприятий, стремящихся сократить расходы, сохранение или внедрение гибких условий работы может значительно снизить затраты, связанные с офисным пространством, коммунальными услугами, канцелярскими принадлежностями и компенсациями за проезд. Гибкие условия работы также могут повысить моральный дух сотрудников и их удовлетворённость, предлагая более сбалансированное сочетание работы и личной жизни. Более того, такой подход позволяет компаниям расширить круг потенциальных кандидатов, поскольку при найме больше не нужно ограничиваться географическим местоположением. Таким образом, внедрение гибкой политики в отношении рабочего графика не только снижает затраты, но и поддерживает или даже повышает производительность.

Пересмотрите отношения с поставщиками и управление запасами

Еще одна область, где малый бизнес может добиться снижения затрат, — это тщательное управление отношениями с поставщиками и запасами. Пересмотр всех договоров с поставщиками для поиска возможностей более выгодных условий или оптовых скидок может привести к немедленному сокращению расходов. В некоторых случаях объединение заказов с меньшим количеством поставщиков может дать возможность договориться о более низких ценах. Кроме того, рассмотрите внедрение практики управления запасами «точно в срок», чтобы минимизировать затраты на хранение и уменьшить капитал, связанный с запасами. Этот подход, который требует точного управления запасами, может значительно снизить расходы и улучшить движение денежных средств. Использование современных программных решений для управления запасами может помочь предприятиям поддерживать оптимальные уровни запасов, более точно прогнозировать спрос и минимизировать потери от избыточных запасов или устаревания товаров.

Сокращайте расходы, но не жертвуйте качеством

Одна из самых больших ошибок, которую могут совершить компании при сокращении расходов, — это пойти на компромисс в отношении качества своего продукта или услуги. Клиенты часто быстро замечают даже незначительные ухудшения качества, что может подорвать доверие и повредить репутации бренда. Вместо того чтобы ухудшать качество предложений, вам следует искать способы поддерживать его на прежнем уровне, одновременно снижая затраты. Например, переход к более выгодным поставщикам не обязательно означает жертвование качеством материалов. Ищите поставщиков, которые могут предложить то же качество по более низкой цене. Инвестирование в обучение сотрудников для повышения их навыков и производительности — ещё одна стратегия, позволяющая бизнесу делать больше с меньшими ресурсами при сохранении стандартов обслуживания. Огбоннайя подчеркнул этот момент во время нашего интервью: «Клиенты ожидают постоянства, и любое воспринимаемое снижение качества может нанести ущерб. Крайне важно найти способы экономии, которые не повлияют на качество обслуживания клиентов». Поддержание качества помогает сохранить лояльность и доверие клиентов, что бесценно для долгосрочного успеха бизнеса.

Планируйте на долгосрочную перспективу