Алкоголь и работа. Насколько эти два понятия могут быть совместимы?

Признавайтесь: каждый хотя бы раз задумывался относительно подобного рода синергии. А почему бы и нет, спросите вы? Звучит многообещающе… Но это не точно.

Алкоголь — это вещество, которое оказывает депрессивное воздействие на центральную нервную систему. Он может нарушать координацию, зрение, суждение и время реакции. Из-за этих эффектов употребление алкоголя может представлять серьезный риск.

Например, для безопасности на рабочем месте. Исследования показали, что употребление алкоголя может снизить производительность труда, увеличить количество ошибок и несчастных случаев на производстве, а также привести к конфликтам и насилию на рабочем месте. Даже небольшое количество алкоголя может негативно сказаться на работе. По данным Национального совета по алкоголизму и наркомании (NCADA), употребление алкоголя на рабочем месте обходится американской экономике в 179 миллиардов долларов в год в виде потерянной производительности, несчастных случаев и затрат на здравоохранение. Кстати, такой совет действительно есть. Только представьте, какой там мог быть карьерный рост у нашего брата! Советчик NCADA, о как.

В некоторых профессиях употребление алкоголя на рабочем месте может быть особенно смертельно опасным. Например, употребление алкоголя может представлять серьезный риск для работников, управляющих тяжелым оборудованием или работающих на высоте. Так, что если вы решите употребить алкоголь за заводе, то знайте о потенциальных последствиях.

Можно даже поговорите со своим лечащим врачом об этом. Те и наставления дадут, и советом поделятся при необходимости. Ладно, опустим юмореску. Хотя и есть профессионалы своего дела, такие как сомелье, пивные дегустаторы и сотрудники ликероводочных заводов. Да и сотрудникам ресторанов и баров, уверен, - есть чем похвастаться.

Во всех других случаях употребление алкоголя на работе обычно считается неуместным и может привести к дисциплинарным мерам, включая увольнение. А эта статья посвящается моему бывшему коллеге, славному профи в своём направлении. Не идите по его стопам. Лучше вечером, в кругу друзей, и желательно только по праздникам!