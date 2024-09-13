Как управляющие компании наживаются на вашем доме: правда о рекламных объявлениях

Реклама в подъезде, лифте и на фасаде дома может приносить доход, а может стать источником проблем для жильцов. Закон строго регламентирует размещение объявлений на общедомовом имуществе, но что делать, если они появляются без вашего согласия?

Рекламные объявления в подъездах, лифтах и на фасадах многоквартирных домов — частое явление, которое, однако, не всегда законно. Несмотря на их повсеместное размещение, закон предъявляет строгие требования к использованию общего имущества дома для рекламы, и эти требования далеко не всегда соблюдаются.

Согласие собственников — обязательное условие

Первое, что важно знать: реклама на общедомовом имуществе может быть размещена только с согласия жильцов. По законодательству, для того чтобы использовать подъезд, лифт или фасад для размещения рекламных конструкций, необходимо решение общего собрания собственников. Это решение принимается большинством в 2/3 голосов (ст. 44, 46 ЖК РФ).

Собственники помещений имеют право не только разрешить установку рекламных конструкций, но и установить плату за их размещение. Эти средства могут быть направлены на улучшение инфраструктуры дома или погашение текущих взносов на капитальный ремонт.

Если реклама установлена без согласия собственников, владельцы объявлений обязаны снять их и оплатить время, в течение которого объявления занимали место на общем имуществе.

Прецеденты в судебной практике

Суды подтверждают эту позицию. Например, Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому мебельный магазин был обязан заплатить за размещение вывески на фасаде дома, несмотря на то, что она располагалась на нежилом пристрое. Суд посчитал, что нежилой пристрой является частью общего имущества многоквартирного дома (ВС РФ, определение № 303-ЭС19-13633).

Роль управляющей компании

Управляющая компания (УК) обязана следить за тем, чтобы на общем имуществе не размещалась реклама без согласия собственников. В ее обязанности входит не только содержание дома, но и своевременное устранение незаконных рекламных объявлений. Если размещение рекламы нанесло ущерб имуществу, например, стены подъезда пришлось перекрашивать, убытки обязан возместить владелец рекламных конструкций.

Наружная реклама и ее регулирование

Закон "О рекламе" (№ 38-ФЗ) предъявляет особые требования к наружной рекламе. Размещение вывесок и объявлений на внешних стенах, крышах и других конструкциях дома требует получения разрешения от муниципальных властей. Это условие распространяется и на управляющие компании, если они устанавливают рекламные стенды возле подъездов, предназначенные для привлечения внимания к объектам рекламы.

Согласно изменениям в законодательстве (Закон № 106-ФЗ от 16.04.2022), разрешение на эксплуатацию рекламных конструкций аннулируется, если общедомовое имущество используется без согласия собственников.

Как защитить свои права?

Если на вашем доме или в подъезде появились рекламные объявления без согласия жильцов, вы можете потребовать их снятия. Для этого важно зафиксировать нарушения и обратиться в управляющую компанию с требованием устранить незаконную рекламу. В случае бездействия можно привлечь юристов для подачи жалобы в суд или муниципальные органы.

Юридическая помощь в таких делах может быть решающим фактором. Квалифицированные юристы помогут не только снять незаконную рекламу, но и взыскать компенсацию за причиненный ущерб имуществу.