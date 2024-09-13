Неправомерная работа в выходные: работодателю грозят штрафы до 50 тыс. руб.!

Вопрос привлечения сотрудников к работе во внерабочее время (в том числе на больничном или в отпуске) без соблюдения законодательства может стоить работодателю дорого.

Штрафы, судебные разбирательства и нарушение охраны труда — вот лишь часть возможных последствий. Как не попасть в правовую ловушку?

Где начинается нарушение?

Сверхурочная работа без письменного согласия работника

Привлечение к труду в выходные и праздничные дни без оформления

Работа во время отпуска или больничного без учета рабочего времени

Не путайте ситуацию, когда сотрудники добровольно работают в нерабочее время без согласия работодателя. Это не освобождает компанию от ответственности за их допуск и переработки.

Штрафы за нарушения трудового законодательства

Организации могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тыс. рублей за несоблюдение ТК РФ (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Должностное лицо может получить штраф до 5 тыс. рублей.

Судебная практика — ошибки обходятся дорого!

Пример 1: Работодатель привлек сотрудника к работе в выходной день без письменного согласия и не учел его рабочее время. Однако в тот же день был выдан путевой лист , что доказывает, что сотрудник фактически работал. Компания была оштрафована на 30 тыс. руб. (Второй кассационный суд общей юрисдикции, дело № 16-2904/2020).

Пример 2: Организация допустила сотрудника к работе в выходной день, не обеспечив надлежащих условий труда. Это привело к штрафу в 65 тыс. рублей (Третий кассационный суд, дело № 16-296/2023).

Как избежать штрафов?

1. Следите за графиками работы.

Не привлекайте сотрудников к работе в отпуске или на больничном без соблюдения всех процедур (ст. 100, 103, 99 ТК РФ).

2. Оформляйте соответствующие документы.

Все изменения в графике работы должны быть зафиксированы, и работник должен подписать согласие на сверхурочную работу.

3. Обеспечьте контроль допуска.

Регламентируйте порядок допуска сотрудников на рабочие места во внерабочее время: приказ, локальный нормативный акт или пропускная система помогут контролировать доступ.

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