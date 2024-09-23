Бухгалтерский аутсорсинг или как я ушла от работодателей в 37 годиков (ч.2)

Рассказываю о том, как я начала заниматься оборотками в бухгалтерском аутсорсинге.

Часть первая: Бухгалтерский аутсорсинг или как я ушла от работодателей в 37 годиков

Для начала необходимо отметить, что я не бухгалтер.

Устроившись на место «просто менеджера» в компанию, где было на тот момент достаточно неплохое количество клиентов (ИП, ООО в основном) — около 80, первое, что поняла, — что никто тебя тут нянчить не будет, и всем всегда НЕКОГДА. С утра до вечера НЕКОГДА всем, от техперсонала до гендиректора. И до того факта, что ты только пришел, и неплохо было бы хоть кому-то рассказать о функционале моей должности, ну или хоть текстик какой-нибудь дать набрать)))))) В общем, как вы уже поняли, пришлось маленько поскучать пару дней. Как только, спустя пару дней, время начало тянуться и стало безумно скучно (а я себя знаю, что если заскучала — всё! Дел нет — уходим), было принято решение в одностороннем порядке (естественно))) начать общаться и разбираться, где же я тут могу быть полезной и чем.

Оказалось, что коллектив (за исключением парочки представителей подотряда класса пресмыкающихся, отряда чешуйчатых, а по-простому — змеи) отличный. И многим в этом коллективе по-настоящему не наплевать на свою работу. И миф о том, что бухгалтер — это злой, дотошный и асоциальный счетовод, рассыпался как карточный домик.

Девчата научили работать с 1С. Не просто что-то где-то ткнуть, а реально работать и видеть всякое там.

И мой взгляд упал на то, что фирме должны деньги огромное количество клиентов, большинство из которых — действующие!!! Я офигела и решила заняться этим вопросиком (для меня непонятно было: «Почему так сложилось и никому что, их деньги не нужны?! Почему столько неоплат?»).

Навыки коллектора у меня от бога, что уж там))))) И милые звонки клиентам с просьбой выполнить «свои обязательства по договору, подписанному тогда-то...» дали свои первые результаты.

И потопала Любаня на ковер к генеральному с просьбой пересмотреть мои грустные 10 000 оклада на что-либо более платежеспособное (хотя бы для продуктовых магазинов). Спасибо большое — пересмотрели. И отдали мне заниматься оборотками (оборотно-сальдовая ведомость — вот я какие слова знаю) и работой по оплатам за услуги данной фирмы в текущем режиме и за всё то, что «в казну не отдано»