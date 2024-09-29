Сводки с налоговых фронтов. Новые изменения в налоговом законодательстве

В третьем чтении принят законопроект, который преподносит небольшие (нет) сюрпризы в жизнь микро и малому бизнесу.

🚩Право на применение ПСН (патентной системы налогообложения) утрачивается, если ИП за предыдущий год превысил 60 млн. руб. выручки по патенту и (или) по УСН. Правило вступает в силу с начала 25 года, а это значит, что предприниматели превысившие в этом году 60 млн. руб. не смогут применить ПСН в следующем году❗️❗️❗️;

🚩Налоговому туризму говорим прощай. Устанавливается запрет применять льготную налоговую ставку в регионе в течение 3 лет с момента «переезда»;

🚩Продажа долей в ООО (акций в АО) по номинальной стоимости не прокатит. Закон устанавливает ставку 13 %/ 15 % НДФЛ по материальной выгоде, которая определяется как разница между рыночной стоимостью долей в ООО и номинальной. Хоть и предусмотрели возможность уменьшить НДФЛ путем налогового вычета;

🚩Коэффициент-дефлятор по УСН с 2025 года будет равен 1. Индексации тоже говорим пока;

🚩При превышении лимитов по УСН «слет» на общую систему будет происходить не с 1-го числа квартала, в котором произошло превышение, а с 1-ого числа месяца;

🚩В 2025 году удвоенная ставка пени будет применяться к недоимке за период с 31 по 90 день просрочки;

🔷 Ну и хорошая новость (куда без нее). Налогоплательщики УСН, освобожденные от НДС, не будут обязаны составлять счета-фактуры.

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