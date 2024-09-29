Важные положения из методических рекомендаций ФНС по применению амнистии по дроблению

Методические рекомендации по уплате НДС для предпринимателей на УСН:

если предприниматель применяет ставку НДС 7 % в 2026 году (например) и не превысит сумму выручки 250 млн. руб., то со следующего года он вправе вернутся на ставку 5 %. При этом правило о применении выбранной ставки в течение 12 последовательных кварталов не прерывается, а считается с первого квартала, в котором предприниматель выбрал ставку НДС 5%/ 7%;

если предприниматель применяет ставку НДС 5 % в 2026 году (например) и не превысит сумму выручки 60 млн. руб., то со следующего года он вновь освобождается от НДС. При этом правило о применении выбранной ставки в течение 12 последовательных кварталов обнуляется и предприниматель при превышении порога выручки в 60 млн. руб. вправе вновь выбрать ставку НДС (5%/ 7% или 20 (10) %).

при получении аванса применяется расчетная ставка по НДС (5/105, 7/107; 20/120 (10/110);

при отгрузке товара, ранее уплаченный НДС с аванса принимается к вычету (даже по ставкам НДС 5 %/ 7%);

если аванс предпринимателю будет уплачен в 2024 году, а отгрузка товара произойдет в 2025, то НДС с аванса не уплачивается❗️ При этом, при реализации товаров (работ, услуг) в 2025 году необходимо исходить из того, что цена договора включает в себя НДС (сумма НДС определяется по расчетной ставке);

при изменении ставки НДС с 20 % (10 % на ставку 5%/ 7%, а также со ставки 20 % (10%) вновь на освобождение от НДС до 60 млн. руб. по выручке, необходимо восстановить НДС ранее принятый к вычету.

И еще. Налогоплательщики, утратившие право на применение УСН в 2024 году, могут перейти на УСН вновь в 2025 году, если доходы организации не превысят 337,5 млн. руб. На ИП ограничения по доходам не распространяются❗️ а потому ИП может перейти на УСН при любом доходе в 2024 году.

Подписывайтесь на мой тг-канал, где сможете подробнее ознакомиться со всеми рекомендациями.