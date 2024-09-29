Артем Перехода
Дробление бизнеса

Важные положения из методических рекомендаций ФНС по применению амнистии по дроблению

Методические рекомендации по уплате НДС для предпринимателей на УСН.

Методические рекомендации по уплате НДС для предпринимателей на УСН:

  • если предприниматель применяет ставку НДС 7 % в 2026 году (например) и не превысит сумму выручки 250 млн. руб., то со следующего года он вправе вернутся на ставку 5 %. При этом правило о применении выбранной ставки в течение 12 последовательных кварталов не прерывается, а считается с первого квартала, в котором предприниматель выбрал ставку НДС 5%/ 7%;

  • если предприниматель применяет ставку НДС 5 % в 2026 году (например) и не превысит сумму выручки 60 млн. руб., то со следующего года он вновь освобождается от НДС. При этом правило о применении выбранной ставки в течение 12 последовательных кварталов обнуляется и предприниматель при превышении порога выручки в 60 млн. руб. вправе вновь выбрать ставку НДС (5%/ 7% или 20 (10) %).

  • при получении аванса применяется расчетная ставка по НДС (5/105, 7/107; 20/120 (10/110);

  • при отгрузке товара, ранее уплаченный НДС с аванса принимается к вычету (даже по ставкам НДС 5 %/ 7%);

  • если аванс предпринимателю будет уплачен в 2024 году, а отгрузка товара произойдет в 2025, то НДС с аванса не уплачивается❗️ При этом, при реализации товаров (работ, услуг) в 2025 году необходимо исходить из того, что цена договора включает в себя НДС (сумма НДС определяется по расчетной ставке);

  • при изменении ставки НДС с 20 % (10 % на ставку 5%/ 7%, а также со ставки 20 % (10%) вновь на освобождение от НДС до 60 млн. руб. по выручке, необходимо восстановить НДС ранее принятый к вычету.

И еще. Налогоплательщики, утратившие право на применение УСН в 2024 году, могут перейти на УСН вновь в 2025 году, если доходы организации не превысят 337,5 млн. руб. На ИП ограничения по доходам не распространяются❗️ а потому ИП может перейти на УСН при любом доходе в 2024 году.

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