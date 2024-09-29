За фиктивную регистрацию ИП начнут сажать?

Ну что, всех с началом первой рабочей недели в этом году. Хоть она и короткая, однако налоговые изменения не заставляют себя ждать.

В Госдуму внесен правительственный законопроект об уголовной ответственности за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц.

Внесенный в Госдуму проект поправок к Уголовному кодексу предусматривает криминализацию действий по незаконной регистрации физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей (в том числе, когда ИП создается не для целей осуществления предпринимательской деятельности). Наказание - вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Уголовной ответственности будут подлежать как организаторы регистрации фиктивных ИП (речь о бенифициарах группы компаний), так и сами "номимальные" ИП.

Для последних предусмотрели основания освобождения от уголовной ответственности - сдай своего поддельника (то есть бенифициара😉). Ну и если преступление совершено впервые.

Из пояснительной записки следует, что целью законопроекта является борьба с ИП, которые используются для незаконной банковской деятельности, сокрытия имущества, банкротства, ну и конечно же, для уклонения от уплаты налогов.

Стоит сказать, что в УК уже имеются составы, связанные с открытием фиктивного юридического лица. Однако практика применения таких статей в рамках борьбы с налоговыми правонарушениями не так, чтобы сильно часто используется.

Если законопроект примут на этой сессии, это может означать, что амнистии по дроблению, как инструмента борьбы с незаконной оптимизацией налогов через группу компаний, недостаточно🤷‍♂️

Будем наблюдать за законопроектом и за тем, насколько этот инструмент будет эффективен в борьбе с дроблением бизнеса (если законопроект примут).

А для тех, кто интересуется аминистией по дроблению, следите за новостями у меня на ТГ-канале😉