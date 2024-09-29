Налоговые тренды 2025

Я хоть и не таролог, но расклад налоговых карт на грядущий год попробую сейчас сделать.

Итак, чем запомнился нам 2024 год?

Конечно же налоговой реформой, которая, мягко сказать, донастроила нам налоговую систему. Кроме того, много говорилось об амнистии по дроблению, контролем за общепитом, самозанятыми и тд. Какие сферы и какие категории налогоплательщиков будут «востребованы» у налоговых органов в этом году?

1. «Дробленцы» бизнеса

Конечно же, амнистию по дроблению бизнеса придумали не для того, чтобы простить всем налоги. Бюджет пополнять нужно. Следовательно, ждем вызовов на комиссии по вопросам законности группы компаний с требованием "обелиться" и доплатить налоги. А как же амнистия, скажите вы? Пока мы понимаем, что работать она будет только в рамках налоговых проверок, в остальном покажет правоприменительная практика. Кстати, напоминаем, если решите «обелиться» в середине 2025 года, чтобы избежать доначислений за предыдущие налоговые периоды, скорее всего нужно будет доплатить налоги за первое полугодие 2025 года. А вообще лучше правильно структурировать группу компаний. Если что, обращайтесь, помогу😉.

2. Селлеры на маркетплейсах

Не зря же сам руководитель ФНС акцентировал свой взор на них. Селлеры лакомый кусок для ФНС. Большой рынок, пока серый, налоговых претензий много: и вопрос правильности применения льготных ставок УСН в регионах, и дробление бизнеса, и вопросы правильности уплаты УСН - со всей ли выручки?, и так далее. Ждем разработки обещанной программы взаимодействия налогового органа с маркетплейсами. Вероятно, контроль в этом году за такой категорией налогоплательщиков будет усилен во имя обеления рынка интернет-торговли.

3. Самозанятые

Контроль за ними уже осуществляется. В этом году скорее всего усилится. Причем не только со стороны налоговых органов, но и со стороны Минтруда. В общем, работаем с самозанятыми аккуратно.

4. Всевозможные «льготники»