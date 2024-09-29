Суд признал незаконным применение предпринимателем льготной налоговой ставки УСН в Мурманске

Грядет декларационная компания по УСН, в том числе в регионах с пониженной ставкой УСН. Рекомендуем ознакомиться со свежим судебным кейсом, чтобы избежать налоговых рисков.

Индивидуальный предприниматель был зарегистрирован в Мурманске и применял льготную ставку УСН «Доходы» 1 % с 2021 года.

После сдачи налоговой декларации по УСН за 2021 год, налоговым органом проведена камеральная налоговая проверка, по результатам которой налоговики доначислили ИП налог по общей ставке УСН, указав на отсутствие факта осуществления предпринимательской деятельности в регионе постановки на учет.

Закон Мурманской области предусматривает два условия для применения пониженной ставки УСН:

регистрация и постановка на учет в регионе;

осуществление предпринимательской деятельности в регионе, в котором ИП состоит на учете.

Именно второе условие не было выполнено налогоплательщиком. Фактически бизнес осуществлялся на территории города Санкт-Петербурга.

Доказательства были следующими:

Контрольно-кассовая техника предпринимателя находилась в Санкт-Петербурге;

Доходы от предпринимательской деятельности были получены в Санкт-Петербурге (исходя из анализа расчетного счета);

Лицензия на осуществление деятельности выдана также в Санкт-Петербурге;

Приобретение товаров и заключение договоров с контрагентами также осуществлялись в Санкт-Петербурге.

Налогоплательщик пытался доказать, что он вел деятельность и в Мурманске тоже, а именно сдавал в аренду нежилое помещение.

Между тем, подтвердить получение арендной платы от компании-арендатора, с которым был заключён договор не смог. Да и сама компания имела сомнительные характеристики.

Не помог и договор на оказание консультационных услуг управления, маркетинга, оценки финансово-экономического состояния, исполнитель которого находился в Мурманске. Оплату по договору предприниматель доказать не смог. Договор поставки масок и антисептиков, местом поставки по которому являлся Мурманск, и на который также ссылался налогоплательщик, также ему не помог. Доказательств исполнения, в том числе в части оплаты, не представлено.

Основной довод суда: “само по себе заключение договора без подтверждения его исполнения не подтверждает ведение деятельности на территории Мурманской области”.

Поэтому если предприниматели думают, что заключив формальный договор, они подтвердят ведение бизнеса в регионе учета, увы, этого не достаточно.

Таким образом, суды признали законным доначисления предпринимателю 3,2 млн. руб. налоговой недоимки по УСН за 2021 год и пени.

Усиление контроля за применением пониженных налоговых ставок ощущается уже сейчас. Еще больше он усилится в грядущей декларационной компании, в ходе камеральных проверок деклараций по УСН за 2024 год.

Рекомендуем уже сейчас подумать о том, насколько законно вы применяете пониженную ставку УСН и подготовиться к вопросам от налоговой, которые могут поступить при камеральной проверке налоговой декларации.

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