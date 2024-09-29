Как установить контроль за ООО, в котором вы не являетесь учредителем?

В бизнесе бывают случаи, когда возникает необходимость открыть ООО на другое лицо, например, на какого-то из топов, с целью выделения бизнес-направления и дальнейшего его масштабирования.

Однако доверять в полной мере такому лицу (по сути партнеру по бизнесу) вы на старте проекта не можете, хотите его контролировать и при определенных случаях забрать себе долю в ООО.

Для такого случая оптимальным инструментом является опцион на долю в ООО.

Опцион - это соглашение, по которому у вас появляется право вернуть себе долю в ООО обратно в момент, когда это потребуется.

Для его заключения необходимо вам и учредителю ООО посетить нотариуса, который оформит такое соглашение.

Для того, чтобы в дальнейшем забрать себе долю, достаточно повторно посетить нотариуса (без учредителя ООО) и заявить о желании переоформить долю на себя.

В течение 5 дней доля будет переоформлена на вас.

Действующий учредитель участвует только в момент заключения опциона, о дальнейших действиях по переоформлению доли он может даже не знать до того, пока в ЕГРЮЛ не будет внесены новые сведения.

Когда еще опцион может быть полезен?

🚩 Если хотите вознаградить работника за достижение определенных показателей участием в вашем бизнесе на небольшую долю. Заключение опциона поможет работнику такие показатели выполнить быстрее и эффективнее (система мотивации);

🚩 Если вы инвестор, вкладываетесь в бизнес, при этом не хотите пока приобретать долю в ООО, но если бизнес пойдет в рост, боитесь, что договоренности с действующим учредителем не будут выполнены. Опцион поможет эти договоренности соблюсти;

🚩 Когда заключаете с партнером по бизнесу корпоративный договор и хотите в качестве ответственности за нарушение договора забрать долю (или часть доли). Тогда опцион также может выступать достаточно эффективным обеспечительным инструментом.

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