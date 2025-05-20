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Артем Перехода
Судебная практика по налоговым спорам

Конституционный суд запретил налоговикам доначислять недоимку, если налоговая долго не вручала акт проверки

13 мая Конституционный суд РФ принял постановление, которым разъяснил правомерно ли начисление пени и взыскание недоимки, когда налоговая долго не вручала акт.

Суть дела

Компании вручили акт выездной проверки за период 2014-2015 гг. лишь в 2021 году. А решение по результатам проверки приняли в 2022 году.

По итогам проверки компании начислили недоимку и пени, правомерность которых подтвердили суды.

Позиция КС РФ

📌Если налоговая затягивает проверку и слишком поздно вручает акт проверки, она теряет право взыскивать задолженность. Превышение сроков проверки становится грубым нарушением и основанием для отмены решения налогового органа.

📌Налоговая может начислять пени, только если пыталась своевременно взыскать основной долг. Если срок для взыскания налога пропущен из-за затягивания проверки, то и пени начислять нельзя.

📌Налогоплательщику не нужно отдельно обращаться в суд для признания долга безнадежным. Достаточно указать на пропуск сроков при обжаловании решения налоговой.

Поэтому внимательное считаем сроки, возможно это вам поможет избежать доначислений☝️

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Информации об авторе

Артем Перехода

Артем Перехода

Юрист в Your Right

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