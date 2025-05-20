Конституционный суд запретил налоговикам доначислять недоимку, если налоговая долго не вручала акт проверки

Позиция КС РФ

📌Если налоговая затягивает проверку и слишком поздно вручает акт проверки, она теряет право взыскивать задолженность. Превышение сроков проверки становится грубым нарушением и основанием для отмены решения налогового органа.

📌Налоговая может начислять пени, только если пыталась своевременно взыскать основной долг. Если срок для взыскания налога пропущен из-за затягивания проверки, то и пени начислять нельзя.

📌Налогоплательщику не нужно отдельно обращаться в суд для признания долга безнадежным. Достаточно указать на пропуск сроков при обжаловании решения налоговой.

Поэтому внимательное считаем сроки, возможно это вам поможет избежать доначислений☝️

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