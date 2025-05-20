Конституционный суд запретил налоговикам доначислять недоимку, если налоговая долго не вручала акт проверки

Суть дела
Компании вручили акт выездной проверки за период 2014-2015 гг. лишь в 2021 году. А решение по результатам проверки приняли в 2022 году.
По итогам проверки компании начислили недоимку и пени, правомерность которых подтвердили суды.
Позиция КС РФ
📌Если налоговая затягивает проверку и слишком поздно вручает акт проверки, она теряет право взыскивать задолженность. Превышение сроков проверки становится грубым нарушением и основанием для отмены решения налогового органа.
📌Налоговая может начислять пени, только если пыталась своевременно взыскать основной долг. Если срок для взыскания налога пропущен из-за затягивания проверки, то и пени начислять нельзя.
📌Налогоплательщику не нужно отдельно обращаться в суд для признания долга безнадежным. Достаточно указать на пропуск сроков при обжаловании решения налоговой.
Поэтому внимательное считаем сроки, возможно это вам поможет избежать доначислений☝️
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