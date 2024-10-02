Заплатят все: как конкурсный управляющий хотел привлечь к субсидиарке экс-учредителей, но мы этого не допустили

История о том, что никогда не стоит опускать руки.

В конце 2022 года к нам обратился Виктор (имя изменено в целях сохранения конфиденциальности) - учредитель компании “А”, которую банкротили по заявлению кредитора. Сумма долга была астрономической: более 3 млрд рублей. Конкурсный управляющий решил, что лучший вариант получить деньги для кредиторов - это привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц - бывших учредителей, директоров. Сразу девятерых, чтоб наверняка.

Одним из них и был Виктор, который пришел к нам в качестве представителя семерых ответчиков, шокированных суммой предъявленных требований.

Предыстория: почему у компании появился долг

Компания “А” задолжала 3 миллиарда иностранной организации. Вот как это получилось: компания “Б” заключила с иностранной фирмой договор займа на эту сумму, а компания “А” выступила поручителем. Займы возвращены не были, иностранная организация просудила долг, обратившись к компании “А”, а затем подала заявление о ее банкротстве.

А там уже конкурсный управляющий понял, что выгоднее всего перевести долг на физлиц: их девять, с кого-то обязательно получится что-то взять. И замахнулся на субсидиарку.

Кстати, с банкротством компании мы тоже в итоге разрулили процесс, но об этом позже.

Позиция конкурсного управляющего

На первый взгляд, заявление управляющего выглядело вполне обоснованным: он нашел два законных основания для привлечения экс-учредителей и директоров к субсидиарной ответственности. И если не знать нюансов, а просто прочесть статьи закона, на которые сослался управляющий, то можно сильно опечалиться.

● “Где документы?”

Последнему руководителю субсидиарная ответственность грозила за то, что он не передал конкурсному управляющему бухгалтерские документы и хранил их ненадлежащим образом.

В процедуре банкротства руководитель должника обязан передать конкурсному управляющему всё, что связано с финансово-хозяйственной деятельностью компании. Это нужно, чтобы управляющий мог проанализировать и оспорить сделки, взыскать имеющуюся дебиторскую задолженность, и тем самым - пополнить конкурсную массу. Если руководитель документы не передает, процедура банкротства усложняется, а рассчитываться с кредиторами нечем.

В нашем деле конкурсный управляющий посчитал, что именно из-за ненадлежащего хранения руководителем документов стало невозможно рассчитаться с кредитором.

● Не пошли в суд - заплатите 3 миллиарда

Остальные лица, по мнению конкурсного управляющего, должны были ответить личным имуществом за то, что не обратились в суд с заявлением о банкротстве компании.

И снова формально основание для субсидиарной ответственности есть: достаточно открыть ст. 61.12 Закона.

Говорится там о следующем: если учредители понимали, что у компании есть признаки банкротства, но не созвали общее собрание для принятия решения о подаче заявления - платите по долгам. Аналогичные последствия ждут директора, который не подал в суд на самобанкротство юрлица.

В итоге над Клиентами нависла угроза получения долга компании в нереальной сумме - 3 миллиарда рублей.

Задача со звездочкой*

Защита от субсидиарной ответственности при банкротстве - работа всегда объемная. А у нас был жесткий дедлайн - всего полтора месяца до предварительного судебного заседания.

За этот срок нам нужно было:

● вникнуть в суть обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности;

● изучить несколько томов материалов дела;

● пообщаться с каждый ответчиком и выяснить, кто, когда и как работал в компании “А”;

● разработать процессуальную позицию по каждому ответчику.

Классический прием при защите от субсидиарки - найти “крайнего” и повесить весь долг на него. В нашем случае такой вариант не подходил. Нам нужно было защитить семерых и желательно - не подставить еще двоих.

Но мы получили и карты в руки!

● Дело рассматривалось в Москве, поэтому мы смогли быстро ознакомиться с делом.

● Помощник судьи оказался лояльным и позволил нам изучить вдоль и поперек всё дело о банкротстве. Эта информация в дальнейшем нам очень пригодилась.

● Клиенты не сложили руки, шли на контакт, охотно предоставляли нам документы и могли многое пояснить.

● Кредитор был всего один, причем он занял довольно пассивную позицию в спор, что тоже упрощало нам работу (насколько это возможно в столь серьезном деле).

Спасаем клиентов от астрономической суммы

Часть 1. Защита последнего директора от субсидиарной ответственности

Чтобы привлечь руководителя к субсидиарной ответственности за непередачу документов и их ненадлежащее хранение, конкурсный управляющий должен доказать:

● Документы хранились ненадлежаще;

● Конкурсный управляющий их не получил;

● Отсутствие у управляющего документов затруднило процедуру банкротства. Недостаточно просто указать, что руководитель компании спрятал или потерял документацию. Нужно еще и подтвердить, что его поведение повлияло на возможность найти имущество и рассчитаться с кредитором.

Побеседовав с Клиентом и изучив материалы дела, мы выяснили:

Бухгалтерские документы компании хранились по большей части в электронном виде. Доступ конкурсный управляющий получил, поэтому передавать больше было попросту нечего. Поскольку документы - в электронном виде, то и доказать факт их ненадлежащего хранения нужно постараться, чего конкурсный управляющий не сделал. Наконец, управляющий не подтвердил, что действия руководителя как-то повлияли на процедуру банкротства и возможность расчета с кредитором.

Часть 2. Защита остальных клиентов

Остальные клиенты обвинялись в том, что в установленный срок не решили вопрос с подачей в суд заявления о банкротстве компании, хотя видели, что платить ей нечем. По закону у них есть только один месяц с момента, когда они осознали невозможность расчета.

Однако и по этому основанию есть нюанс. Учредители и руководители несут ответственность только за долги, которые возникли в определенный промежуток: после истечения месячного срока и до возбуждения дела о банкротстве.

В нашем деле был только один кредитор. Никаких новых долгов после появления признаков неплатежеспособности на возникло. Поэтому и отвечать клиентам не за что.

Кстати, мы упоминали, что конкурсный управляющий определил 9 ответчиков, а мы защищали 7. Но параллельно спасли оставшихся двоих, показав суду, что предъявить им требования нельзя по причине истечения сроков.

В общем, основания для “субсидиарки”, на первый взгляд, были, но если докопаться до сути дела, то заявление разбивается в пух и прах. Что мы и сделали: всего за несколько заседаний суд понял, что требования “шиты белыми нитками”, и отказал управляющему.

Как мы дважды победили в этом деле

Мы неспроста выше упомянули, что нам удалось изучить все материалы банкротного дела. Напомню: долг у компании “А” возник из договора поручительства в обеспечение займа.

Компания “Б” не погасила задолженность по договору займа. Кредитор подал в суд на ее банкротство и заявил свои требования в реестр требований. Однако в дальнейшем по жалобе должника (компания “Б”) суды признали договоры займа мнимыми, то есть установили, что деньги не передавались.

А раз нет основного обязательства, то и поручителю отвечать не за что. Все требования кредитора к компании “А” необоснованны, потому что долга попросту нет.

Нет долга - нет банкротства - и тем более нет субсидиарной ответственности.

Мы не ограничились доводами о необоснованности привлечения к субсидиарке, а решили еще и компанию спасти. Обжаловали судебный акт, которым требование кредитора включено в реестр, выиграли, долга для банкротства не стало.

Дело о банкротстве прекращено!

Итог: спасены не только Клиенты, но и их Компания

Банкротство - процедура долгая, а иногда очень долгая. Однако всего за 8 месяцев работы мы добились вот чего:

● Освободили 9 человек от субсидиарной ответственности и неподъемной суммы в 3 млрд рублей

● Доказали отсутствие долга компании “А” перед иностранной компанией

● Прекратили дело о банкротстве

Компания “А” продолжает благополучно работать.

Защита от привлечения к субсидиарной ответственности - наш профиль

Субсидиарка - вещь опасная, особенно когда кредитор или конкурсный управляющий настроены серьезно. И неважно, 3 миллиарда рублей с вас пытаются получить или 3 миллиона: в любом случае, это лишний и часто неподъемный груз. Но бороться можно и нужно.