Оспариваем риск подозрительных операций в ЦБ по 115-ФЗ

ЦБ делит компании и ИП на три группы по степени риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий.

Эту информацию банки используют для собственной оценки клиентов. Она находится в ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ (https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/)

Попадание в категорию высокого уровня риска грозит бизнесу не только блокировкой счетов, но и потерей доверия со стороны контрагентов.

Раньше запрос на пересмотр уровня риска бизнес мог направить только через Межведомственную комиссию при ЦБ.

Теперь организации и ИП, которым присвоен высокий уровень риска, могут оспорить это в ЦБ РФ напрямую (Закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ).