Развеиваю 5 мифов, при работе ИП, на патенте

Многие индивидуальные предприниматели (ИП) ошибочно считают, что установленный лимит в 60 миллионов рублей применяется к каждому патенту в отдельности. Они думают, что если у них два патента, то лимит составляет 120 миллионов рублей (60 миллионов рублей умножить на два), а если три — то 180 миллионов (60 миллионов рублей умножить на три).

Однако это не так.

Как только доход ИП от всей деятельности, связанной с патентами, превысит 60 миллионов рублей, он автоматически переходит на общую систему налогообложения или упрощённую.

Если ИП совмещает патентную систему налогообложения (ПСН) с другими режимами, лимит доходов учитывается следующим образом:

🔹 Только ПСН — в лимит включаются доходы от реализации по всем видам деятельности на патенте. Обратите внимание, что по одному и тому же виду деятельности нельзя применять одновременно патент и УСН, например.

🔹 ПСН + УСН — доходы от обоих режимов суммируются и не могут превышать установленный лимит в 60 миллионов рублей.

🔹 ПСН + ОСН — лимит в 60 миллионов рублей применяется только к доходам от деятельности на патенте. Доходы от общего режима налогообложения не учитываются.

🔹 ПСН + ЕСХН — также учитываются только доходы от деятельности на патенте.