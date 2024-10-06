Развеиваю 5 мифов, при работе ИП, на патенте

Миф 1. У каждого патента свой лимит доходов.
Многие индивидуальные предприниматели (ИП) ошибочно считают, что установленный лимит в 60 миллионов рублей применяется к каждому патенту в отдельности. Они думают, что если у них два патента, то лимит составляет 120 миллионов рублей (60 миллионов рублей умножить на два), а если три — то 180 миллионов (60 миллионов рублей умножить на три).
Однако это не так.
Как только доход ИП от всей деятельности, связанной с патентами, превысит 60 миллионов рублей, он автоматически переходит на общую систему налогообложения или упрощённую.
Если ИП совмещает патентную систему налогообложения (ПСН) с другими режимами, лимит доходов учитывается следующим образом:
🔹 Только ПСН — в лимит включаются доходы от реализации по всем видам деятельности на патенте. Обратите внимание, что по одному и тому же виду деятельности нельзя применять одновременно патент и УСН, например.
🔹 ПСН + УСН — доходы от обоих режимов суммируются и не могут превышать установленный лимит в 60 миллионов рублей.
🔹 ПСН + ОСН — лимит в 60 миллионов рублей применяется только к доходам от деятельности на патенте. Доходы от общего режима налогообложения не учитываются.
🔹 ПСН + ЕСХН — также учитываются только доходы от деятельности на патенте.
Миф 2. Нельзя зарабатывать больше потенциального возможного дохода
Федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитывает стоимость патента, основываясь на потенциально возможном доходе. Этот показатель устанавливается ежегодно для каждого вида деятельности и отличается в разных регионах.
Некоторые индивидуальные предприниматели (ИП) ошибочно полагают, что не могут заработать больше, чем потенциальный доход. Они стараются не превышать этот лимит и ограничивают себя в доходах. Из-за таких представлений они отказываются от применения патентной системы налогообложения (ПСН) и в результате платят больше налогов.
Однако патентный налог не зависит от фактического дохода ИП.
Даже если его прибыль превысит потенциальный доход, стоимость патента в течение года останется неизменной, так как она фиксированная.
Единственное условие для применения ПСН — чтобы доходы от деятельности на основе патента не превысили 60 миллионов рублей.
Миф 3. Перейти на УСН с патента в середине года нельзя
Предприниматели имеют возможность выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН) либо с начала календарного года, либо с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Однако некоторые предприниматели неправильно понимают это право, ссылаясь на пункты 1 и 2 статьи 346.13 Налогового кодекса (НК). Они считают, что не могут перейти на УСН в середине года, даже если ранее совмещали специальные режимы и патент закончился, например, в сентябре.
В результате они вынуждены оформлять новый, зачастую невыгодный патент, чтобы остаться на спецрежиме до конца года. Это приводит к потере дохода и увеличению налоговой нагрузки по сравнению с тем, если бы они сразу перешли на УСН.
Как правильно поступить?
Если ИП ранее применял УСН и совмещал патентную систему налогообложения (ПСН) с УСН, то после окончания патента в середине года он может начать применять УСН в отношении этой деятельности. Это подтверждается письмами Министерства финансов от 2 июня 2023 года № 03-11-11/51011 и от 8 февраля 2021 года № 03-11-11/7852.
Также ИП может остаться на УСН, если превышен патентный лимит, нарушены другие ограничения по ПСН или если местные власти ввели запрет на применение патента по виду деятельности ИП. Это подтверждается письмами Федеральной налоговой службы от 27 января 2022 года № СД-4-3/899 и Министерства финансов от 21 сентября 2021 года № 03-11-11/76477.
Если же ИП не совмещал режимы, то перейти с ПСН на УСН или при утрате права на патент можно только с 1 января следующего года, как указано в пункте 1 статьи 346.13 НК.
Миф 4. Торговать можно только с физлицами
Многие предприниматели убеждены, что имеют право продавать свою продукцию только физическим лицам. Однако это не так.
Из-за этого они упускают возможность работать с юридическими лицами и теряют в доходах.
Если же они всё-таки продают товар организациям или другим ИП, то обязаны платить с этих доходов НДФЛ или упрощённый налог, если применяли УСН.
Миф 5. Налоговый учет на патенте можно не вести
Действительно, индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), освобождены от обязанности составления и сдачи отчетности (ст. 346.52 Налогового кодекса РФ). Однако это не означает, что налоговый учет можно не вести. Это серьёзная ошибка!
Согласно статье 120 Налогового кодекса РФ, отсутствие налогового учета в течение одного налогового периода может повлечь за собой штраф в размере 10 тысяч рублей. Если же учет не велся в течение нескольких налоговых периодов, размер штрафа увеличится до 30 тысяч рублей.
Как избежать штрафов?
Все ИП на ПСН обязаны вести книгу учёта доходов, в которой должны отражать доходы от реализации по деятельности на патенте (п. 1 ст. 346.53 НК РФ).
Книга учёта доходов
🔹 Книга учёта доходов ведётся по утверждённой форме в бумажном или электронном виде (приложение 3 к приказу Минфина от 22 октября 2012 года № 135н).
🔹 Заверять книгу учёта в налоговой инспекции не требуется. Даже если у ИП несколько патентов, лучше вести одну книгу учёта. Это позволит легче контролировать доходы и своевременно заметить, когда сумма приблизится к установленному лимиту в 60 миллионов рублей.
Совмещение патента с УСН
Если ИП совмещает патент с упрощенной системой налогообложения (УСН), книги учёта для каждого специального режима ведутся отдельно.
Самое важное — это контролировать лимит в 60 миллионов рублей по доходам от всего бизнеса.
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