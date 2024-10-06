Расходы на рекламу в 2025 году

Изменения с 2025
С 2025 года расходы на интернет-рекламу на заблокированных ресурсах, а также на сайтах иностранных лиц, которые нарушают законодательство об интернете, не будут приниматься во внимание.
Также не будут учитываться затраты на рекламу, которая не включена в реестр интернет-рекламы.
Однако остальные расходы можно учитывать. Некоторые из них можно учитывать без ограничений, а для других существуют определённые нормативы.
Ненормируемые рекламные расходах
Перечень затрат, которые можно полностью списать, содержится в статье 264 Налогового кодекса.
В него входят: реклама в средствах массовой информации, в интернете и наружная реклама, участие в выставках, оформление витрин, а также изготовление брошюр и листовок.
Нормируемые рекламные расходах
Если расходы на рекламу не указаны в списке тех, которые можно учесть без ограничений, то они являются нормируемыми. Примерами таких расходов могут служить смс-рассылки и рекламные призы.
Норматив составляет 1% от выручки без НДС, рассчитанной нарастающим итогом с начала года. Благодаря этому, расходы, превышающие установленный норматив в текущем квартале, можно учесть в следующих.
Вычеты по НДС
Входной налог по расходам на рекламу можно принять к вычету полностью, независимо от того, нормируемые они или нет.
Упрощенцы, которые с 2025 года освобождены от НДС или платят его по пониженным ставкам, учитывают налог по рекламным расходам в их стоимости, а на «доходно-расходной» упрощёнке — ещё и в затратах.
Сувениры
Стоимость сувениров с символикой компании, которые раздаются бесплатно, является нормируемым расходом. Если стоимость одного сувенира превышает 300 рублей, необходимо рассчитать и начислить НДС.
В случае, когда стоимость сувенира ниже указанной суммы, налог не уплачивается, но и входной НДС к вычету не принимается. Однако от этого освобождения можно отказаться, и тогда начисление и вычет НДС по сувенирам стоимостью менее 300 рублей будут осуществляться в обычном порядке.
Что касается листовок, брошюр и других рекламных материалов, не имеющих потребительской ценности, то по ним не начисляется исходящий НДС и не осуществляется вычет входного НДС.
Призы и выигрыши
Призы и выигрыши победителям рекламных акций не облагаются НДФЛ в пределах 4000 руб. в год.
Ставка налога с превышения — 35% для резидентов и 30% у нерезидентов, поправки с 2025 года их не затронули
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