Расходы на рекламу в 2025 году

С 2025 года расходы на интернет-рекламу на заблокированных ресурсах, а также на сайтах иностранных лиц, которые нарушают законодательство об интернете, не будут приниматься во внимание.

Также не будут учитываться затраты на рекламу, которая не включена в реестр интернет-рекламы.

Однако остальные расходы можно учитывать. Некоторые из них можно учитывать без ограничений, а для других существуют определённые нормативы.