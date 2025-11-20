Как интеллектуальный архив может сократить ручной труд на 90%

5 ключевых задач, которые закрывает AI

Интеллектуальный ввод. Система оцифровывает бумажные документы, распознает печатный и рукописный текст со средней точностью до 95%, а также электронные документы без текстового слоя. AI автоматически извлекает ключевые данные, формирует описание (метаданные) и, самое главное, позволяет автоматически заполнять атрибуты карточек документов или предлагает рекомендации по их заполнению.

Классификация. AI по результатам текстового анализа классифицирует документ по тематикам и определяет срок его хранения с учетом типа документа и требований законодательства. Также он может определить принадлежность дела по номенклатуре дел.

Семантический поиск по смыслу, а не по слову. Например, если необходимы все документы, связанные с кредитованием бизнеса, то интеллектуальный поиск найдет документы не только с этим словосочетанием, но и с синонимами: «финансирование», «займ», «инвестиции» и т.д.

Генерация ответов и аннотаций. Сервисы генеративного AI на основе анализа содержимого документа могут подготовить аннотацию, опираясь на корпоративную базу знаний — проекты архивных справок, письма с пакетами документов и т.д.

Автономная работа AI-агентов. AI-агенты могут работать автономно, без участия сотрудника, и выполнять типовые рутинные процессы — от сбора пакета документов до его передачи на хранение, строго следуя заданному сценарию.