Субсидиарная ответственность. За что привлекают и как защититься

За более чем 21 год работы в банкротстве, последние 7 лет практики (с момента изменений, внесенных в Закон о банкротстве), тема защиты от субсидиарной ответственности и взыскания убытков стала для меня основной специализацией.

Вот краткое руководство о субсидиарной ответственности руководителей, собственников, финдиректоров, бухгалтеров и иных лиц компании

За что привлекают к субсидиарной ответственности?

1) за невозможность полного погашения требований кредиторов (вывели деньги и активы и платить стало нечем и продать нечего)

2) за неподачу (несвоевременную) подачу заявления о банкротстве (следовало подать, но решили ликвидировать или просто ждать)

3) за нарушение банкротного законодательства (не оспорено требование, заявлено требование при возможности рассчитаться)

4) за убытки, предусмотренные корпоративным законодательством (заключены сделки, которые не должны были привести к банкротству)

Как защититься (на примере пяти основных способов) до начала банкротства?

1) Своевременно взыскивать дебиторскую задолженность, заниматься взысканием и не совершать сделки по "явному выводу активов". Есть законные способы, в отличие от выкупа собственником по балансовой стоимости.

2) При наличии признаков неплатежеспособности (долгов стало больше, чем активов и дебиторки) - подать заявление о банкротстве от должника. Как вариант продать кому-то полностью долю в компании, кто дальше займется банкротством

3) С кредиторами судиться и спорить, заключать мировые соглашения, снижая суммы, максимально эффективно показывать работу по выходу компании из кризиса.

4) "Обложиться" отчетами об оценке, аудиторскими заключениями, заключениями специалистов и финансовыми планами, которые подтвердят обоснованность сделок, рыночных цен отчуждения и целесообразность рисковых сделок. Затратно, но капля в море по сравнению с субсидиаркой, которая может перейти и к детям.

5) Разграничивать предпринимательский риск и заведомо не выгодные сделки. Поставка по госконтракту со штрафами оборудования через 5 дней, которое нужно изготовить за 30 - заведомо рискована и не целесообразная.