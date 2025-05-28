Главный бухгалтер — это профессия или...?

За 30 лет стажа в бухгалтерии в должности главного (иногда единственного) бухгалтера я проработала около 27 лет. Как я стала бухгалтером?

Признаюсь, когда я училась в школе, эту профессию я не рассматривала совсем. Я видела себя педагогом, актрисой, собиралась поступать на химический факультет Политеха. Но как-то по совету и настоянию мамы я поступила в КМСК на бухгалтерское отделение, после было заочное экономическое высшее образование. Когда я училась в колледже, бухгалтерские программы только начинали появляться, и мы учились бухгалтерии на бумаге: рисовали самолетики, составляли оборотки и шахматки на пустографках, заполняли реестры на бумажных носителях. Этот метод обучения дал прекрасную основу для понимания, что и откуда берется и где в результате появляется. То есть складывается понимание учета в целом. Мне кажется, нынешнее обучение сразу в бухгалтерской программе проигрывает тому, как учили нас.

Работа единственным бухгалтером в компании дала навыки кадрового учета, юридические знания. По прошествии лет пришло понимание, что уже все равно, что считать — котлеты или тракторы. В голове сформирован четкий алгоритм действий, который абсолютно всегда применяется и в повседневной жизни. Личный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках составляется в голове на текущий момент практически мгновенно. Все идеи, предложения и планы тут же просчитываются с точки зрения бухгалтерского учета и экономики: доход — расход — финансовый результат. И никуда уже от этого не деться. Так, профессия стала образом жизни, о чем я, собственно, ни капли не жалею.

Коллеги, а как у вас? Бухучёт тоже прочно вшился в повседневность? Считаете в уме всё подряд — от отпуска до стоимости собачьего корма?

И вообще: вам нравится этот образ жизни или вы уже не уверены, где заканчиваетесь вы, и начинается Налоговый кодекс?