Лизинговые ловушки

Сегодня разберем очень рискованную тему: что происходит с налогами, когда лизингополучатель передает выкупленное (или даже еще не полностью выкупленное) лизинговое имущество взаимозависимому лицу?
Казалось бы, обычная сделка? Но для налоговых органов это часто красная тряпка. Почему? Потому что высока вероятность необоснованной налоговой выгоды из-за возможности манипулировать ценой сделки.
🔥 Какие налоговые последствия могут наступить (ст. 105.3 НК РФ)
1. Корректировка цены сделки: ФНС вправе проверить, соответствует ли цена передачи имущества рыночному уровню. Если цена ниже рыночной (а при передаче «своим» это частая история), налоговики доначислят налоги, исходя из рыночной цены.
2. Налог на прибыль:
• У передающей стороны (бывшего лизингополучателя): Если имущество передано ниже рыночной цены (или ниже остаточной стоимости), ФНС может доначислить налог на прибыль с разницы между рыночной ценой (или остаточной стоимостью) и фактической ценой сделки. Эта разница будет признана внереализационным доходом (п. 16 ст. 250 НК РФ).
• У принимающей стороны (взаимозависимого лица): База по налогу на прибыль при последующей продаже или амортизации будет занижена, так как первоначальная стоимость имущества у нее будет ниже рыночной. ФНС может это оспорить.
3. НДС: Критически важно обосновать цену передачи для целей НДС.
• Если передача облагается НДС (например, реализация), и цена ниже рыночной, ФНС может доначислить НДС с разницы (п. 2 ст. 154 НК РФ).
• Возможны претензии в необоснованности налоговых вычетов у принимающей стороны, если цена занижена.
⚖️ Судебная практика: ФНС часто выигрывает!
4. Ключевой довод ФНС и судов: Сделка не соответствует рыночной практике и совершена исключительно для оптимизации налогов (например, чтобы уйти от налога на прибыль при последующей продаже имущества «на стороне» или для занижения базы по амортизации у взаимозависимого лица).
5. Пример (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.03.2024 N Ф04-188/2024 по делу N A03-6938/2023) - Общество заключило договор лизинга на автомобиль BMW X5 xDrive30d, уплатило лизинговые платежи 5,9 млн . руб с НДС, вернуло автомобиль лизингодателю, после этого его за 1 т.р. выкупил руководитель и единственный участник общества. ФНС в рамках камеральной проверки по налогу на прибыль доначислила налог исходя из рыночной стоимости безвозмездно переданных прав, определенной оценщиком - 5,9 млн . руб с НДС.
6. Пример (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.07.2023 по делу Nº A67-3702/2022) - Налогоплательщик заключил договор лизинга на автомобиль Range Rover Velar, общая сумма лизинговых платежей по договору 6,3 млн. руб и заплатил все платежи, кроме последнего (сумма 52 т.р.). Согласно пояснениям налогоплательщика, в связи с ухудшением финансового положения ввиду наступления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) он вынужден был уступить права и обязанности лизингополучателя по договору лизинга супруге руководителя за 52 т.р. Суд встал на сторону ФНС, обществу начислен НДС, штраф и пени.
🛡️ Как минимизировать риски
7. Документальное подтверждение рыночной цены: Всегда проводите независимую оценку рыночной стоимости передаваемого имущества на дату передачи.
8. Обоснование экономической целесообразности: Подготовьте документы, объясняющие деловую (а не только налоговую) причину передачи именно взаимозависимому лицу (инвестиционные планы, реорганизация, специфика использования имущества и т.д.).
9. Соблюдение формальностей: Оформляйте сделку всеми необходимыми договорами (купли-продажи, мены, вклада в УК и пр.), актами приема-передачи.
10. Временной интервал: По возможности избегайте схемы «выкуп у лизинговой компании -> мгновенная передача взаимозависимому лицу». Даже небольшой срок владения снижает риски.
❗ Вывод: Передача лизингового имущества «своим» – зона повышенного налогового риска. Без тщательной подготовки, оценки и документирования практически гарантированы доначисления налогов, пени и штрафы. Судебная практика преимущественно на стороне ФНС в таких спорах.
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