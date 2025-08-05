Лизинговые ловушки

🔥 Какие налоговые последствия могут наступить (ст. 105.3 НК РФ)

1. Корректировка цены сделки: ФНС вправе проверить, соответствует ли цена передачи имущества рыночному уровню. Если цена ниже рыночной (а при передаче «своим» это частая история), налоговики доначислят налоги, исходя из рыночной цены.

2. Налог на прибыль:

• У передающей стороны (бывшего лизингополучателя): Если имущество передано ниже рыночной цены (или ниже остаточной стоимости), ФНС может доначислить налог на прибыль с разницы между рыночной ценой (или остаточной стоимостью) и фактической ценой сделки. Эта разница будет признана внереализационным доходом (п. 16 ст. 250 НК РФ).

• У принимающей стороны (взаимозависимого лица): База по налогу на прибыль при последующей продаже или амортизации будет занижена, так как первоначальная стоимость имущества у нее будет ниже рыночной. ФНС может это оспорить.

3. НДС: Критически важно обосновать цену передачи для целей НДС.

• Если передача облагается НДС (например, реализация), и цена ниже рыночной, ФНС может доначислить НДС с разницы (п. 2 ст. 154 НК РФ).

• Возможны претензии в необоснованности налоговых вычетов у принимающей стороны, если цена занижена.