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Как не стать жертвой финансового мошенничества: реальные примеры

Мир бизнеса — это не только сделки и прибыль, но и хитроумные схемы, которые могут оставить вас у разбитого корыта. Мошенники действуют всё изощрённее, и для того чтобы остаться на плаву, нужно уметь распознавать их ловушки и защищаться. В этом материале — реальные примеры и методы, которые помогут вам избежать попадания в их сети.