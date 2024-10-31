Почему никто не хочет работать за 35 тысяч?

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«А вот на заводе было спокойней»

Вот пример. Это история Вовки — типичного самозанятого мастера по ремонту автомобилей. Мужик оборудовал гараж, поставил подъемник, компрессор и сварочный аппарат, и теперь работает со многими клиентами, помогая им с ремонтом автомобилей. Его основной бизнес — сварочные работы, подъем подвески, кузовной ремонт. Для клиентов он делает все эти работы быстро и качественно, при этом, умудряется зарабатывать неплохие деньги — намного больше, чем на стандартной зарплате. Но вот какой интересный момент: Вовка был долгое время на работе в автосервисе и получал за свои старания 35 тысяч рублей. «Заработал за месяц, работал как лошадь, а в итоге что?». Проблемы с планами, запоздалые платежи, неумение договориться с клиентами — все это привело его к тому, что он решил работать за деньги на себя. Да, были трудности, недочеты, но он был свободен. Задумайтесь: в этом ли есть смысл?

Рынок самозанятых: норма или необходимость?

Самозанятость — это не просто модный тренд или неизбежное явление для всех. Это вопрос жизни и благосостояния. Когда вы осознаете, что за неделю с клиентом в гараже можно заработать столько же, сколько за месяц на работе по найму, то действительно возникает вопрос: зачем вообще работать за те 35 тысяч? Ведь работая «на дядю», человек не только не получает свободы, но и часто сталкивается с бюрократическими проволочками. Например, на заводе обещают зарплату от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от показателей. Но что это за показатели? Почему для выполнения таких простых задач, как техосмотр машин или полировка, нужно бегать по офисам, из-за которых работы вроде «попилить» машину становятся неприятной рутиной? С другой стороны, работая на себя, можно получить намного больше — не так много клиентов, не так много затрат времени, зато полный контроль над процессом и отношениями с заказчиком. А за неделю заработать столько же — это просто идеальный вариант.

Свобода, о которой мечтают все

Не секрет, что здоровье и время — это две вещи, которые не заменишь. Работая на себя, вы можете организовать свой день по собственному расписанию, не бегать по медицинским учреждениям, если заболели, а спокойно лежать дома, восстановить силы и постепенно возвращаться к делу. Странно, правда, как часто работники, трудясь на кого-то, все равно не могут позволить себе этот элементарный комфорт. Тем не менее, рынок труда не всегда приспосабливается под изменяющиеся реалии. Многие работодатели по-прежнему не готовы платить «по заслугам». Вместо того чтобы привлекать специалистов, они хотят платить всем одинаково — как бы это ни было странно. А ведь реальный специалист никогда не пойдет работать за 35 тысяч, если он может за неделю заработать значительно больше. И если вы не можете предложить человеку достойную оплату его труда — он просто уйдет.

Зачем работать за 35 тысяч?