Как неверное оформление счетов-фактур увеличивает налоги компании

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Счета-фактуры используются для подтверждения правомерности вычета НДС. Налоговые органы проверяют их на соответствие установленным требованиям, и ошибки или пропуски в оформлении могут стать причиной отказа в вычете. В итоге компания лишается права на уменьшение налогооблагаемой базы по НДС и сталкивается с доначислением налога, а также пенями и штрафами.

1. Отсутствие обязательных реквизитов

Согласно статье 169 Налогового кодекса РФ, счет-фактура должен содержать определённые реквизиты, такие как:

ИНН и КПП продавца и покупателя,

наименование и адрес сторон,

дата и номер счета-фактуры,

перечень товаров и услуг с их стоимостью,

сумма НДС и общая сумма сделки.

Отсутствие даже одного из этих элементов может стать основанием для отказа в принятии вычета НДС. Налоговая посчитает документ недействительным, что приведёт к увеличению налоговой нагрузки компании.

Пример: если в счёте-фактуре отсутствует ИНН одной из сторон, налоговые органы могут отказать в вычете, и компания будет вынуждена оплатить полный НДС без учёта затрат.

2. Неправильное указание стоимости или налоговой ставки

Ошибка в указании стоимости товаров или услуг, а также неверное применение ставки НДС может исказить сумму налога, подлежащего вычету. Если налоговая обнаружит несоответствия, она может доначислить налог, а также потребовать уплаты пени за неверные расчёты.

Совет: всегда перепроверяйте правильность указанных сумм и применённой ставки. Например, если ставка должна быть 10%, но указано 20%, это вызовет вопросы и, вероятно, приведёт к доначислениям.

3. Ошибки в наименовании товаров или услуг

Некорректное наименование товаров или услуг в счете-фактуре может затруднить идентификацию сделки. Если описание не соответствует фактическим данным, налоговые органы могут посчитать, что вычет по НДС применён неправомерно.

Пример: если в счете-фактуре указано «услуги», но не уточнено, какие именно услуги были оказаны, это может вызвать вопросы у налоговой и привести к доначислению налога.

4. Неправильное оформление исправлений

Ошибки случаются, но важно правильно их исправлять. Если нужно внести изменения в уже оформленный счет-фактуру, следует соблюдать порядок внесения исправлений, чтобы документ не потерял юридическую силу. Неверное оформление исправленных счетов-фактур делает их недействительными, что также может привести к отказу в вычете НДС.

Совет: исправляйте счёт-фактуру только по установленной форме, указывая дату исправления и номер. Документ должен быть заверен подписями уполномоченных лиц.