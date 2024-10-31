Как нужно было отразить НДС с авансов в декларации за 4-й квартал

Если вам поступил аванс, и вы работаете с НДС, важно правильно показать его в декларации. Налоговая внесла небольшие послабления, но это не значит, что можно забыть про отчетность. Вот что делать в каждой ситуации.

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1. Если получили аванс

Предоплату нужно отразить в декларации. Покажите сумму аванса и НДС с нее:

Аванс указываем в графе 3 строки 070 раздела 3.

НДС — в графе 5 строки 070.

☝️ Важно: Счет-фактуру нужно выставить в течение 5 календарных дней после получения аванса. Но если отгрузка произошла в эти же 5 дней или в том же квартале, выставлять счет-фактуру на аванс можно не обязательно.

2. Если провели отгрузку в счет аванса

В этом случае НДС с аванса можно принять к вычету. Как это сделать:

Укажите сумму вычета в графе 3 строки 170 раздела 3.

Если аванс и отгрузка произошли в одном квартале, вычет не требуется. Просто покажите реализацию в декларации, ведь НДС с аванса в книге продаж не отражался.

3. Если аванс вернули покупателю

Если по каким-то причинам вы возвращаете аванс до отгрузки:

Ранее начисленный НДС ставим к вычету.

Сумму вычета показываем в графе 3 строки 120 раздела 3 декларации.

Что ещё важно знать?

Если аванс и реализация произошли в одном квартале, аванс и НДС с него в декларации можно не отражать. Вы просто показываете реализацию.

Если вы возвращаете аванс, обязательно примите НДС к вычету, иначе налоговая посчитает это вашей ошибкой.

С этими простыми шагами вы сможете избежать ошибок в отчетности и лишнего внимания со стороны налоговиков!