Коммерческая Тайна
НДС

Как работать с НДС в 2025 году: расчет, отчетность, льготы и налоговый вычет

С 1 января 2025 года компании на УСН, чей доход превысил 60 млн рублей, стали плательщиками НДС. Этот налог имеет множество нюансов, начиная с правил расчета и заканчивая льготами и штрафами. Разберем все максимально подробно, чтобы вы не упустили ничего важного.

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Основные положения об НДС

НДС (налог на добавленную стоимость) — это федеральный косвенный налог, включенный в стоимость товаров, работ и услуг.

Особенности:

  • Косвенность налога: фактически его оплачивает конечный покупатель, а компания перечисляет налог в бюджет.

  • Объекты налогообложения:

    • Реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав.

    • Ввоз товаров на территорию РФ.

    • Строительно-монтажные работы для собственных нужд.

    • Передача товаров для нужд, не связанных с налогооблагаемой деятельностью.

Пример расчета НДС: Компания продает ноутбук за 120 000 рублей, включая НДС. При ставке 20% налог составит: 120 000 × 20 / 120 = 20 000 рублей. Итог: компания получит 100 000 рублей, а 20 000 рублей уйдет в бюджет.

Кто обязан платить НДС?

  1. Плательщики НДС: организации и ИП, а также лица, перемещающие товары через таможню.

  2. Налоговые агенты: компании или ИП, которые удерживают и перечисляют налог в бюджет в установленных законом случаях.

  3. Освобожденные лица:

    • Самозанятые.

    • ИП на патенте (по видам деятельности, указанным в патенте).

    • Организации и ИП на АУСН.

Важно: освобождение от НДС не распространяется на ввоз товаров. Даже упрощенцы обязаны уплачивать ввозной НДС.

Ставки НДС

С 2025 года введены новые ставки, и у налогоплательщиков есть выбор.

  1. Стандартные ставки:

    • 20% — на большинство операций.

    • 10% — на социально значимые товары (продукты, товары для детей, медицинские изделия).

    • 0% — для экспорта и ряда услуг.

  2. Новые ставки для упрощенцев:

    • 5% — для доходов от 60 до 250 млн рублей.

    • 7% — для доходов от 250 до 450 млн рублей.

Особенности:

  • При ставках 5% и 7% нельзя принимать входной НДС к вычету.

  • Эти ставки нужно применять не менее 12 кварталов подряд.

Пример: Если компания продает товар за 18 000 рублей по ставке 7%, то налог к уплате составит: 18 000 × 7 / 107 ≈ 1 177 рублей.

Налоговый вычет по НДС

Механизм вычета:

  • Исходящий налог: сумма НДС, которую компания начисляет с реализации.

  • Входящий налог: сумма НДС, которую компания заплатила поставщикам.

Пример: Компания покупает товар за 12 000 рублей (включая НДС 20%) и продает его за 18 000 рублей. Исходящий НДС: 18 000 × 20 / 120 = 3 000 рублей. Входящий НДС: 12 000 × 20 / 120 = 2 000 рублей. Итог: 3 000 - 2 000 = 1 000 рублей (сумма к уплате).

Условия для вычета:

  1. Вы являетесь плательщиком НДС.

  2. У вас есть корректно оформленные счета-фактуры.

  3. Товары, работы или услуги используются в облагаемой НДС деятельности.

Освобождение от НДС

Некоторые категории налогоплательщиков могут получить освобождение.

  1. Компании и ИП с выручкой до 2 млн рублей за 3 месяца.

    • Нужна подача уведомления в налоговую.

    • Освобождение действует минимум 12 месяцев.

  2. Компании на ЕСХН.

    • Лимит выручки — 60 млн рублей в год.

    • Освобождение заявительное.

  3. Компании на УСН с доходами до 60 млн рублей.

    • Освобождение действует автоматически.

Важно: при превышении лимита выручки освобождение теряется.

Отчетность и сроки сдачи

НДС сдается ежеквартально. Декларацию нужно подать:

  • за I квартал — до 25 апреля;

  • за II квартал — до 25 июля;

  • за III квартал — до 25 октября;

  • за IV квартал — до 25 января.

Декларации принимаются только в электронной форме.

Сроки уплаты НДС

Налог уплачивается равными долями:

  • ⅓ — до 28 апреля;

  • ⅓ — до 28 мая;

  • ⅓ — до 28 июня.

Можно оплатить налог полностью одной суммой до первого срока.

Штрафы за неуплату:

  • 20% от суммы налога (если нарушение неумышленное).

  • 40% от суммы налога (если нарушение умышленное).

Пример расчета НДС

Компания продает товар за 150 000 рублей, включая НДС, и получает от поставщика счёт на 100 000 рублей (включая НДС).

  1. Исходящий НДС: 150 000 × 20 / 120 = 25 000 рублей.

  2. Входящий НДС: 100 000 × 20 / 120 = 16 667 рублей.

  3. Сумма к уплате: 25 000 - 16 667 = 8 333 рублей.

Контроль налоговой

Налоговая строго проверяет правомерность вычетов и правильность расчета. Декларации с возмещением НДС вызывают особое внимание.

Совет: собирайте и храните все подтверждающие документы, чтобы избежать претензий.

Вывод

Работа с НДС в 2025 году требует внимательности, особенно для упрощенцев. Ознакомьтесь с правилами, используйте пониженные ставки, где это возможно, и соблюдайте сроки сдачи отчетности. Если возникнут вопросы, обращайтесь за консультацией к экспертам.

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