Как работать с НДС в 2025 году: расчет, отчетность, льготы и налоговый вычет

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Основные положения об НДС
НДС (налог на добавленную стоимость) — это федеральный косвенный налог, включенный в стоимость товаров, работ и услуг.
Особенности:
Косвенность налога: фактически его оплачивает конечный покупатель, а компания перечисляет налог в бюджет.
Объекты налогообложения:
Реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав.
Ввоз товаров на территорию РФ.
Строительно-монтажные работы для собственных нужд.
Передача товаров для нужд, не связанных с налогооблагаемой деятельностью.
Пример расчета НДС: Компания продает ноутбук за 120 000 рублей, включая НДС. При ставке 20% налог составит: 120 000 × 20 / 120 = 20 000 рублей. Итог: компания получит 100 000 рублей, а 20 000 рублей уйдет в бюджет.
Кто обязан платить НДС?
Плательщики НДС: организации и ИП, а также лица, перемещающие товары через таможню.
Налоговые агенты: компании или ИП, которые удерживают и перечисляют налог в бюджет в установленных законом случаях.
Освобожденные лица:
Самозанятые.
ИП на патенте (по видам деятельности, указанным в патенте).
Организации и ИП на АУСН.
Важно: освобождение от НДС не распространяется на ввоз товаров. Даже упрощенцы обязаны уплачивать ввозной НДС.
Ставки НДС
С 2025 года введены новые ставки, и у налогоплательщиков есть выбор.
Стандартные ставки:
20% — на большинство операций.
10% — на социально значимые товары (продукты, товары для детей, медицинские изделия).
0% — для экспорта и ряда услуг.
Новые ставки для упрощенцев:
5% — для доходов от 60 до 250 млн рублей.
7% — для доходов от 250 до 450 млн рублей.
Особенности:
При ставках 5% и 7% нельзя принимать входной НДС к вычету.
Эти ставки нужно применять не менее 12 кварталов подряд.
Пример: Если компания продает товар за 18 000 рублей по ставке 7%, то налог к уплате составит: 18 000 × 7 / 107 ≈ 1 177 рублей.
Налоговый вычет по НДС
Механизм вычета:
Исходящий налог: сумма НДС, которую компания начисляет с реализации.
Входящий налог: сумма НДС, которую компания заплатила поставщикам.
Пример: Компания покупает товар за 12 000 рублей (включая НДС 20%) и продает его за 18 000 рублей. Исходящий НДС: 18 000 × 20 / 120 = 3 000 рублей. Входящий НДС: 12 000 × 20 / 120 = 2 000 рублей. Итог: 3 000 - 2 000 = 1 000 рублей (сумма к уплате).
Условия для вычета:
Вы являетесь плательщиком НДС.
У вас есть корректно оформленные счета-фактуры.
Товары, работы или услуги используются в облагаемой НДС деятельности.
Освобождение от НДС
Некоторые категории налогоплательщиков могут получить освобождение.
Компании и ИП с выручкой до 2 млн рублей за 3 месяца.
Нужна подача уведомления в налоговую.
Освобождение действует минимум 12 месяцев.
Компании на ЕСХН.
Лимит выручки — 60 млн рублей в год.
Освобождение заявительное.
Компании на УСН с доходами до 60 млн рублей.
Освобождение действует автоматически.
Важно: при превышении лимита выручки освобождение теряется.
Отчетность и сроки сдачи
НДС сдается ежеквартально. Декларацию нужно подать:
за I квартал — до 25 апреля;
за II квартал — до 25 июля;
за III квартал — до 25 октября;
за IV квартал — до 25 января.
Декларации принимаются только в электронной форме.
Сроки уплаты НДС
Налог уплачивается равными долями:
⅓ — до 28 апреля;
⅓ — до 28 мая;
⅓ — до 28 июня.
Можно оплатить налог полностью одной суммой до первого срока.
Штрафы за неуплату:
20% от суммы налога (если нарушение неумышленное).
40% от суммы налога (если нарушение умышленное).
Пример расчета НДС
Компания продает товар за 150 000 рублей, включая НДС, и получает от поставщика счёт на 100 000 рублей (включая НДС).
Исходящий НДС: 150 000 × 20 / 120 = 25 000 рублей.
Входящий НДС: 100 000 × 20 / 120 = 16 667 рублей.
Сумма к уплате: 25 000 - 16 667 = 8 333 рублей.
Контроль налоговой
Налоговая строго проверяет правомерность вычетов и правильность расчета. Декларации с возмещением НДС вызывают особое внимание.
Совет: собирайте и храните все подтверждающие документы, чтобы избежать претензий.
Вывод
Работа с НДС в 2025 году требует внимательности, особенно для упрощенцев. Ознакомьтесь с правилами, используйте пониженные ставки, где это возможно, и соблюдайте сроки сдачи отчетности. Если возникнут вопросы, обращайтесь за консультацией к экспертам.
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