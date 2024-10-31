Как учитывать лимит доходов по УСН для НДС в 2025 году

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Если доход за 2024 год превысил 60 млн рублей, вы становитесь плательщиком НДС с 1 января 2025 года, независимо от доходов в 2025 году.

Пример:

В 2024 году ваш доход составил 65 млн рублей.

В 2025 году доход — всего 10 млн рублей. Несмотря на это, НДС нужно платить весь год.

Минфин подтвердил это в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111534.