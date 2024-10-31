Как учитывать лимит доходов по УСН для НДС в 2025 году

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1. Когда начинается НДС
Если доход за 2024 год превысил 60 млн рублей, вы становитесь плательщиком НДС с 1 января 2025 года, независимо от доходов в 2025 году.
Пример:
В 2024 году ваш доход составил 65 млн рублей.
В 2025 году доход — всего 10 млн рублей. Несмотря на это, НДС нужно платить весь год.
Минфин подтвердил это в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111534.
2. Льготы по статье 149 НК РФ
Если ваши операции освобождены от НДС по статье 149 НК РФ, это освобождение сохраняется даже при УСН.
3. Как учитываются доходы при совмещении ПСН и УСН
Если вы совмещаете ПСН и УСН, в расчет лимита доходов включаются суммы по обоим режимам. Если общая сумма за 2024 год превысила 60 млн рублей:
Вы теряете право на ПСН.
В 2025 году работаете только на УСН.
Платите НДС.
Минфин разъяснил это в письме от 06.12.2024 № 03-11-11/123139.
4. Доходы для объекта "доходы минус расходы"
Для УСН с объектом "доходы минус расходы" лимит 60 млн рублей рассчитывается по валовому доходу, без учета расходов.
Пример:
Доход — 62 млн рублей, расходы — 3 млн рублей.
Расчет лимита ведется по доходу (62 млн рублей), что выше порога. Следовательно, вы обязаны платить НДС.
Это подтверждено письмом Минфина от 30.10.2024 № 03-07-11/106129.
5. Как учитывать НДС в доходах
Суммы НДС, полученные от покупателей, не включаются в расчет лимита. Учитываются только суммы, за вычетом НДС, фактически оплаченные покупателями.
Пример:
Поставка в 2025 году: 84 млн рублей, включая НДС (14 млн).
Оплата: 66 млн рублей, включая НДС (11 млн).
Доход для лимита: 66 млн – 11 млн = 55 млн рублей.
Минфин разъяснил это в письме от 24.10.2024 № 03-07-11/103781.
6. Реорганизация компании не влияет на лимит
Если ваша компания была реорганизована в 2024 году, доходы для лимита считаются с начала года (1 января 2024). Налоговые и отчетные периоды остаются прежними.
Пример:
Компания была преобразована в апреле 2024 года.
Доход за 2024 год: 65 млн рублей.
В 2025 году вы обязаны платить НДС.
Минфин подтвердил это в письме от 16.12.2024 № 03-07-11/126901.
7. Освобождение от НДС в 2026 году
Если ваш доход в 2025 году оказался меньше 60 млн рублей, с 2026 года НДС платить не нужно. Освобождение действует до тех пор, пока доход за 2026 год не превысит 60 млн рублей.
8. Льготы на необлагаемые операции
Все льготы на необлагаемые НДС операции, предусмотренные статьей 149 НК РФ, действуют при УСН.
Итоги:
НДС платится весь 2025 год, если доход за 2024 год превысил 60 млн рублей.
Доходы по ПСН и УСН суммируются.
В расчет лимита включаются фактически оплаченные суммы за вычетом НДС.
Реорганизация компании не отменяет обязательств по НДС.
Освобождение от НДС в 2026 году возможно при доходах менее 60 млн рублей в 2025 году.
Разбирайтесь в правилах заранее, чтобы избежать проблем с налоговой! Если есть сомнения, обратитесь к профессиональному бухгалтеру.
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