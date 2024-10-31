Коммерческая Тайна
НДС

Как работать с пониженной ставкой НДС

С 1 января 2025 года компании и ИП на УСН, чей доход за год превысил 60 млн рублей, становятся плательщиками НДС. Это нововведение регулируется законом от 12.07.2024 №176-ФЗ. Вот подробное руководство для бухгалтеров:
Как работать с пониженной ставкой НДС

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  1. Не нужно уведомлять налоговую.
    Если вы применяете пониженную ставку НДС, ФНС узнает об этом из декларации по НДС.

  2. Пониженная ставка действует три года.
    Компании обязаны применять пониженную ставку НДС в течение 12 кварталов подряд, начиная с квартала, в котором подана первая декларация. В течение этого срока нельзя отказаться от пониженной ставки. По окончании трехлетнего периода можно перейти на общую ставку или продолжить использование пониженной, если выполняются требования.

  3. Лимит дохода — 250 млн рублей.
    Если ваш доход превышает 250 млн рублей, вы не сможете применять пониженную ставку. Лимит индексируется в порядке, установленном п. 2 ст. 346.12 НК РФ, поэтому его актуальность нужно проверять ежегодно.

  4. Все доходы учитываются при расчете лимита.
    В расчет включаются все поступления, даже от деятельности на патенте. Исключение составляют субсидии (п. 4.1 ст. 271 НК РФ), передача имущества в государственную или муниципальную собственность и положительная курсовая разница (п. 11 ч. 2 ст. 250 НК РФ).

  5. Контрагенты могут вычитать НДС.
    Ваши покупатели вправе принимать НДС к вычету, даже если вы работаете на упрощенной системе налогообложения.

  6. Раздельный учет не нужен.
    При пониженной ставке НДС (5% или 7%) не требуется вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций. Это связано с тем, что вычет НДС на пониженных ставках не предусмотрен.

  7. Ставка 0% сохраняется.
    Нулевая ставка применяется по операциям, перечисленным в пп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК РФ.

  8. Особые ставки не действуют для импорта.
    Если вы ввозите товары в РФ или выступаете налоговым агентом по НДС, пониженные ставки не применяются (п. 1–6 ст. 161 НК РФ).

  9. Корректировочные счета-фактуры обязательны.
    Если меняется стоимость или объем поставки, необходимо составить корректировочный счет-фактуру по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

  10. Исправления в счетах-фактурах.
    Если ошибка связана с неправильным вводом данных, корректировочный счет-фактура не составляется. Вместо этого в исходный документ вносятся исправления в соответствии с пунктом 7 Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137. Для каждого исправления указывается его номер и текущая дата.

Пониженная ставка НДС — это возможность оптимизировать налоги, но важно следовать всем правилам, чтобы избежать ошибок. Следите за нововведениями и используйте налоговые изменения с выгодой для вашего бизнеса!

Ольга Ульянова
Семейный кодекс

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