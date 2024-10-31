Как работать с пониженной ставкой НДС

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Не нужно уведомлять налоговую.
Если вы применяете пониженную ставку НДС, ФНС узнает об этом из декларации по НДС.
Пониженная ставка действует три года.
Компании обязаны применять пониженную ставку НДС в течение 12 кварталов подряд, начиная с квартала, в котором подана первая декларация. В течение этого срока нельзя отказаться от пониженной ставки. По окончании трехлетнего периода можно перейти на общую ставку или продолжить использование пониженной, если выполняются требования.
Лимит дохода — 250 млн рублей.
Если ваш доход превышает 250 млн рублей, вы не сможете применять пониженную ставку. Лимит индексируется в порядке, установленном п. 2 ст. 346.12 НК РФ, поэтому его актуальность нужно проверять ежегодно.
Все доходы учитываются при расчете лимита.
В расчет включаются все поступления, даже от деятельности на патенте. Исключение составляют субсидии (п. 4.1 ст. 271 НК РФ), передача имущества в государственную или муниципальную собственность и положительная курсовая разница (п. 11 ч. 2 ст. 250 НК РФ).
Контрагенты могут вычитать НДС.
Ваши покупатели вправе принимать НДС к вычету, даже если вы работаете на упрощенной системе налогообложения.
Раздельный учет не нужен.
При пониженной ставке НДС (5% или 7%) не требуется вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций. Это связано с тем, что вычет НДС на пониженных ставках не предусмотрен.
Ставка 0% сохраняется.
Нулевая ставка применяется по операциям, перечисленным в пп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК РФ.
Особые ставки не действуют для импорта.
Если вы ввозите товары в РФ или выступаете налоговым агентом по НДС, пониженные ставки не применяются (п. 1–6 ст. 161 НК РФ).
Корректировочные счета-фактуры обязательны.
Если меняется стоимость или объем поставки, необходимо составить корректировочный счет-фактуру по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Исправления в счетах-фактурах.
Если ошибка связана с неправильным вводом данных, корректировочный счет-фактура не составляется. Вместо этого в исходный документ вносятся исправления в соответствии с пунктом 7 Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137. Для каждого исправления указывается его номер и текущая дата.
Пониженная ставка НДС — это возможность оптимизировать налоги, но важно следовать всем правилам, чтобы избежать ошибок. Следите за нововведениями и используйте налоговые изменения с выгодой для вашего бизнеса!
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