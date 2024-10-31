Как изменится УСН в 2025 году и что делать в 1С? Полная инструкция

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1. Главное изменение: отмена повышенных ставок
С 1 января 2025 года вступает в силу закон № 176-ФЗ, который убирает повышенные ставки 8% и 20%. Теперь все компании на УСН будут платить стандартные ставки:
6% при системе "Доходы"
15% при системе "Доходы минус расходы"
📌 Кому это выгодно?
Раньше компании, чьи доходы превышали 150 млн рублей, вынуждены были платить повышенный налог. Теперь они остаются на упрощенке и платят стандартную ставку, что делает УСН более выгодным.
2. Увеличение лимитов: теперь можно зарабатывать больше
До 2024 года компания теряла право работать на УСН, если доход превышал 200 млн рублей.
С 2025 года лимиты увеличены:
Доход до 450 млн ₽
Остаточная стоимость ОС до 200 млн ₽
Максимальное количество сотрудников до 130 человек
📌 Что это значит?
Компании, которые раньше превышали лимиты и вынужденно переходили на ОСНО, теперь могут оставаться на УСН и платить меньше налогов.
💡 Важно! Если ИП совмещает УСН и ПСН, лимит по доходу считается общим. Если доход в 2024 году превысил 60 млн ₽, в 2025 году предприниматель теряет право работать на патенте.
3. НДС на УСН: кто теперь платит?
Главное нововведение 2025 года – введение НДС для бизнеса на УСН.
📌 Кто освобожден от НДС?
Компании и ИП, чей доход не превышает 60 млн ₽ в год
Недавно зарегистрированные компании на УСН
📌 Кто платит НДС?
Если доход компании превышает 60 млн ₽ в год, она становится плательщиком НДС.
💡 Какой НДС нужно платить?
Ставки зависят от дохода:
5%, если доход до 250 млн ₽
7%, если доход от 250 до 450 млн ₽
20%, если доход превышает 450 млн ₽
📌 Важный момент:
Ставку нельзя менять каждый квартал. Если вы выбрали льготные 5% или 7%, то будете платить их как минимум 3 года.
4. Как правильно выбрать ставку НДС в 1С?
Чтобы определить, какая система налогообложения будет для вас выгоднее, в 1С: Бухгалтерии (релиз 3.0.160) появился специальный помощник.
📌 Где его найти?
Откройте раздел "Руководителю" → "Планирование" → "Сравнение режимов налогообложения".
📌 Как он работает?
Программа сама рассчитает налоговую нагрузку по каждому варианту и покажет расшифровку расчетов.
5. Как включить учет НДС в 1С?
С версии 3.0.160.16 появилась возможность вести учет НДС на УСН.
📌 Как настроить?
1️⃣ Открываем "Главное" → "Налоги и отчеты".
2️⃣ Ставим галочку "Одновременно с УСН используется НДС".
3️⃣ Выбираем ставку НДС:
5% – если доход до 250 млн ₽
7% – если доход от 250 до 450 млн ₽
20% – если доход более 450 млн ₽
💡 Важно!
Если ваш доход в сентябре 2025 года превысил 260 млн ₽, то уже с 1 октября ставка НДС увеличится с 5% до 7%.
📌 Не экспериментируйте с налогами на рабочей базе!
Для тестов создавайте новую учетную запись через "Историю изменений", чтобы избежать ошибок.
6. Дополнительные нюансы, о которых важно знать
📌 УСН + НДС: что с вычетами?
Если вы выбрали ставку 5% или 7%, вы не сможете принимать НДС к вычету.
Если остаетесь на 20% НДС, то можете пользоваться стандартной системой вычетов.
📌 С какого месяца повышается ставка НДС?
Если компания в течение года превысила лимит по доходу, ставка НДС меняется со следующего месяца.
📌 Что делать, если доход колеблется около 60 млн ₽?
Будьте внимательны: даже небольшое превышение лимита в 2024 году сделает вас плательщиком НДС в 2025 году.
7. Какие выгоды дает новая система?
📌 Для кого это хорошо?
Компании, которые ранее платили 8% и 20%, теперь будут платить 6% и 15%
Компании, чей доход был 200–450 млн ₽, теперь могут оставаться на УСН
Бизнесу с высокой маржинальностью будет выгодно платить НДС по ставке 5% или 7%
📌 Кому стоит пересмотреть налоговую стратегию?
Тем, кто раньше работал без НДС, но теперь обязан его платить
Компаниям, у которых большие закупки с НДС – им может быть выгоднее перейти на стандартную ставку 20%
Выводы: как подготовиться к изменениям?
1️⃣ Пересчитайте свою налоговую нагрузку в 1С с учетом новых лимитов.
2️⃣ Выберите подходящую ставку НДС – льготную (5% или 7%) или стандартную (20%).
3️⃣ Настройте учет в 1С: проверьте параметры в "Налоги и отчеты".
4️⃣ Следите за доходом: если он приближается к 60 млн ₽, будьте готовы к уплате НДС.
5️⃣ Используйте "Помощник по налогообложению" в 1С для выбора оптимальной системы.
2025 год — это вызов для бизнеса на УСН. Но если правильно подготовиться, можно использовать реформу себе на пользу и минимизировать налоговую нагрузку.
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