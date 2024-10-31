Как изменится УСН в 2025 году и что делать в 1С? Полная инструкция

С 1 января 2025 года вступает в силу закон № 176-ФЗ, который убирает повышенные ставки 8% и 20%. Теперь все компании на УСН будут платить стандартные ставки:

6% при системе "Доходы"

15% при системе "Доходы минус расходы"

📌 Кому это выгодно?

Раньше компании, чьи доходы превышали 150 млн рублей, вынуждены были платить повышенный налог. Теперь они остаются на упрощенке и платят стандартную ставку, что делает УСН более выгодным.