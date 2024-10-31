Чек-лист на февраль для юридических лиц

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⏰ До 3 февраля:
Подать уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 января.
Подать уведомление о единой декларации по налогу на имущество за 2024 год.
⏰ До 5 февраля:
Оплатить НДФЛ за период 23.01 – 31.01.
Если используешь АУСН – подать сведения за январь в налоговый орган.
⏰ До 17 февраля:
Оплатить взносы на травматизм (за январь, по работникам).
⏰ До 20 февраля:
Подать декларацию по косвенным налогам при ввозе товаров из стран ЕАЭС за январь.
Оплатить импортный НДС за январь.
⏰ До 25 февраля:
✅ ПОДАЁМ:
Уведомление по налогам и взносам (за работников), в том числе об удержанном НДФЛ с 1 по 22 февраля.
Форму 6-НДФЛ за 2024 год и сообщение о невозможности удержания НДФЛ за 2024.
ЕФС-1 (подраздел 1.1) за январь.
Декларацию по налогу на прибыль за январь.
Декларацию по налогу на имущество за 2024 год.
Персонифицированные сведения о физлицах за январь.
✅ ПЛАТИМ:
Налог на АУСН за январь.
⏰ До 28 февраля:
✅ ПЛАТИМ:
НДФЛ по работникам за период 1 – 22 февраля.
Налог на прибыль.
Взносы на ОПС, ОМС и соцстрах за работников за январь.
Налог на имущество, транспортный и земельный налог за 2024 год.
НДС (плательщики и налоговые агенты).
Теперь ты вооружен знаниями! Сверяйся с чек-листом, чтобы не пропустить важные даты.
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