Коммерческая Тайна
Бухгалтеры

Чек-лист на февраль для юридических лиц

Рабочие будни предпринимателя – это встречи, переговоры, дедлайны, бесконечные задачи. А налоги и отчеты никто не отменял! Чтобы ты не пропустил ничего важного, держи удобный чек-лист. Все сроки собраны в одном месте – просто следуй по пунктам.
Чек-лист на февраль для юридических лиц

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До 3 февраля:

  • Подать уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 января.

  • Подать уведомление о единой декларации по налогу на имущество за 2024 год.

До 5 февраля:

  • Оплатить НДФЛ за период 23.01 – 31.01.

  • Если используешь АУСН – подать сведения за январь в налоговый орган.

До 17 февраля:

  • Оплатить взносы на травматизм (за январь, по работникам).

До 20 февраля:

  • Подать декларацию по косвенным налогам при ввозе товаров из стран ЕАЭС за январь.

  • Оплатить импортный НДС за январь.

До 25 февраля:

✅ ПОДАЁМ:

  • Уведомление по налогам и взносам (за работников), в том числе об удержанном НДФЛ с 1 по 22 февраля.

  • Форму 6-НДФЛ за 2024 год и сообщение о невозможности удержания НДФЛ за 2024.

  • ЕФС-1 (подраздел 1.1) за январь.

  • Декларацию по налогу на прибыль за январь.

  • Декларацию по налогу на имущество за 2024 год.

  • Персонифицированные сведения о физлицах за январь.

✅ ПЛАТИМ:

  • Налог на АУСН за январь.

До 28 февраля:

✅ ПЛАТИМ:

  • НДФЛ по работникам за период 1 – 22 февраля.

  • Налог на прибыль.

  • Взносы на ОПС, ОМС и соцстрах за работников за январь.

  • Налог на имущество, транспортный и земельный налог за 2024 год.

  • НДС (плательщики и налоговые агенты).

Теперь ты вооружен знаниями! Сверяйся с чек-листом, чтобы не пропустить важные даты.

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