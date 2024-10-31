💡 Как теперь подавать уведомление на освобождение от НДС? ФНС разъяснила

Если компания или ИП работает на общем режиме и за последние три месяца заработала меньше 2 млн рублей, можно оформить освобождение от НДС по статье 145 НК РФ. Но как правильно подать уведомление, чтобы все было по закону?

ФНС пояснила: теперь действует единая форма уведомления КНД 1150104. Её нужно использовать и для начала освобождения, и для продления, и для отказа от него. Форма содержит данные о выручке за последние 12 месяцев перед продлением или отказом.

Раньше формы КНД 1150104 и 1150105 существовали отдельно, но теперь всё перешло в электронный вид. Подать уведомление можно на бумаге, через ТКС или Личный кабинет налогоплательщика.

Форма и формат утверждены приказом №ЕД-7-3/879@ от 21.10.2024. Всё официально, все разъяснения есть на сайте ФНС.